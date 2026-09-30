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7 ključnih nasvetov, ki jih je dobro upoštevati v nosečnosti

A.K.
Prehrana v nosečnosti 0
30. 09. 2026 04.00

Nekatere mamice pravijo, da je najbolj čarobno in nezamenljivo obdobje življenja prav čas nosečnosti, ko pod srcem nosijo še nerojenega otroka in spoznajo še eno vrsto ljubezni – brezpogojno. Da bi to obdobje preživele čim bolj kakovostno, srečno in izpopolnjujoče, smo pripravili 7 ključnih nasvetov, ki jih velja upoštevati.

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1. Načrtuj vnaprej

Če je bil pojem ’načrtovanje otroka’ pred časom še precej nepoznan, je dandanes precej v trendu popolna priprava na nosečnost. Kaj to pomeni? Da se odgovorna ženska na novo obdobje v življenju pripravi celostno:

- s temeljitim zdravniškim pregledom, ki potrdi njeno zdravstveno stanje,

- z opustitvijo vseh nezdravih navad oziroma razvad (kajenje, pitje alkohola, pretirano ponočevanje …),

- z jemanjem prehranskih dodatkov, multivitaminov – zlasti B-kompleksa, folne kisline.

2. Obdaj se s spodbudnimi ljudmi

Obdobje nosečnosti je za vsako žensko izjemno ranljivo, saj se pojavijo številne telesne in čustvene spremembe. Čutenja, ki se prebudijo, niso vedno pozitivna – včasih se pojavi tudi tesnoba, občutki negotovosti, skrbi, žalosti. Prav zato je pomembno, da ima nosečnica ob sebi ljudi, ki so ji v oporo z nasveti, spodbudnimi besedami, praktično pomočjo, ko jo potrebuje. Velikega pomena je v tem primeru partner, izvirna družina in prijatelji. Vedno bolj priljubljena je tudi izbira obporodne spremljevalke (doule), ki žensko lahko spremlja že v času nosečnosti.

3. Bodi seznanjena z morebitnimi nevšečnostmi

Verjetno ni treba posebej poudarjati, da zatiskanje oči nikoli ni koristno in da moraš biti kot nosečnica seznanjena z morebitnimi nosečniškimi zapleti in nevšečnostmi. Le tako boš lahko pravočasno ukrepala, če bodo nastali. Bodi torej pozorna, če opaziš dlje časa trajajočo vrtoglavico, težko dihanje, močno razbijanje srca, dlje časa trajajočo slabost in bruhanje, ki vodita do dehidracije, izčrpanosti, zamegljenega vida ali zmanjšane aktivnosti ploda (gibanja je manj ali ga sploh ni). Seveda vsaka nosečnica najbolje pozna svoje telo, zato ne odlašaj s pomočjo, če čutiš, da nekaj ni prav – s tabo ali plodom.

Nosečnost je eno najlepših obdobij v življenju ženske.
Nosečnost je eno najlepših obdobij v življenju ženske.FOTO: iStock

4. Jej kakovostno, a ne za dva

Star nasvet babic, ki nikakor ne drži več, je, da mora nosečnica jesti za dva. Nosečnica mora jesti predvsem kakovostna živila, obroki, ki naj bi jih bilo pet, morajo biti redni, raznovrstni, polnovredni, bogati z vsemi hranilnimi snovmi, ki jih potrebuje zase in rast ploda. Zlasti v drugem in tretjem trimesečju se povečajo potrebe po energiji, saj je v tem obdobju razvoj ploda hitrejši. Priporočljivo je tudi, da si ženska še pred nosečnostjo uredi ritem prehranjevanja.

Pomembno je, da se nosečnica izogiba jedem, ki bi lahko ogrozile njeno zdravje. Sem spada premalo pečeno ali surovo meso, surova jajca, nepasterizirani mehki siri, velike ribe, ki lahko vsebujejo visoke vrednosti živega srebra in drugih strupov. Omejila naj bi tudi količino popitih kav – priporočljivo je do 200 miligramov dnevno.

5. Vključi gibanje v svojo dnevno rutino

Po nasvetih številnih strokovnjakov s področja ginekologije in porodništva naj bi se nosečnica gibala vsaj 30 minut dnevno ves teden, če ji seveda osebni ginekolog ni svetoval drugače. Redno razgibavanje in telesne vaje pomagajo tudi pri zmanjševanje bolečin v ledvenem predelu, pri zaprtju in jutranji slabosti. Poleg vsega tega pa dobra telesna kondicija pomaga tudi pri končnem cilju – porodu.

Dobra fizična kondicija pomaga tudi pri porodu.
Dobra fizična kondicija pomaga tudi pri porodu.FOTO: iStock
Pomembno je, da se nosečnica druži z spodbudnimi in pozitivno naravnanimi ljudmi.
Pomembno je, da se nosečnica druži z spodbudnimi in pozitivno naravnanimi ljudmi. FOTO: iStock

 6. Pazi nase!

Vsaka nosečnica lahko potrdi, da se njeno vedenje v času devetih mesecev, ko nosi pod srcem še nerojenega otroka, močno spremeni. Zlasti v drugi polovici nosečnosti, ko trebuh postaja večji in so nanj veliko bolj osredotočene. A tudi v tem času nesreče žal ne počivajo in velikokrat nimamo vpliva na to, kaj se dogaja okoli nas. Številne raziskave v Ameriki kažejo, da so prav prometne nesreče eden najpogostejših vzrokov za smrt ali poškodbe nosečnice, na drugem mestu pa je že nasilje z domačimi zidovi. Bodite torej pozorne na to, kar lahko obvladujete. Pri vožnji vedno uporabljajte varnostni pas in upoštevajte pravila. V zadnjih mesecih nosečnosti se nekatere ne počutijo več najbolj suverene v avtomobilu, velikokrat je prisoten tudi strah v smislu ' kaj pa če se kaj zgodi', zato raje prepustijo vožnjo svojemu partnerju.

Druga stvar, ki je velikokrat povezana z nesrečami, je tudi izpostavljenost številnim kemikalijam. Velikokrat sploh nismo pozorni na to, koliko jih imamo okoli sebe, zlasti pri 'sindromu gnezdenja', ki vključuje popravila, obnove, adaptacije, renovacije ali celo gradnje domov. Pri tem bodite pozorne na vsa nevarna čistila, barve, tudi nekatere kozmetične proizvode. Izogibajte se tudi pasivnemu kajenju, bližini mačjih stranišč, vrtnarskih gnojil, ki predstavljajo večjo ali manjšo grožnjo zdravju.

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7. Poišči pomoč, ko jo potrebuješ

Že prej omenjene spremembe, ki se zgodijo v nosečnosti, so lahko povezane tudi z obporodnimi stiskami, ki se lahko sčasoma razvijejo tudi v tesnobne motnje ali celo depresijo. V takšnih primerih se ne počutite krive, ampak si dovolite poiskati pomoč v dobro sebi in otroku, ki raste v vas. Ne mislite, da ste slabe mame ali da bodo drugi mislili, da niste sposobne skrbeti za otroka. Takšna čustvena stanja so v današnjem času precej pogosta, pomembno je le, da ukrepamo hitro.

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