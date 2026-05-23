5 presenetljivih dejstev o drugem porodu

Vsekakor je vsak porod zgodba zase, pojavijo se lahko zapleti in nevščenosti, ki vplivajo na samo trajanje in potek poroda, a vendar navedena dejstva veljajo v večini, ko ženske v drugo rodijo po naravni poti in brez morebitnih zapletov. Porod v drugo je mnogokrat hitrejši, a intenzivnejši, začne se lahko prej in mami je nanj ponavadi veliko bolj pripravljena kot v prvo.Pričakujete drugega otroka? Potem si preberite, kaj vas čaka.

Porod bo hitrejši

Medtem ko prvi porod v povprečju traja dalj časa, tudi do 18 ur, je pri drugem porodu trajanje nekoliko krajše, in sicer v povprečju tja do 8 ur. Vsekakor se trajanje poroda razlikuje od ženske do ženske, pa tudi od samega načina poroda in morebitnih zapletov, vendar načeloma velja, da gre pri drugem porodu vse hitreje. Potem ko enkrat rodimo, se mišice in ligamenti lažje sprostijo, zato se tudi otrok lažje premika po kanalu navzdol. Tudi maternični vrat se bo pri drugem porodu hitreje odpiral.

V drugo je iztis lažji

Ker so mišice in ligamenti že omogočili dovolj prostora za potiskanje otroka po kanalu, bo v drugo vse potekalo hitreje. Posledično bo tudi sam iztis otroka lažji. Poleg tega drugič mamice pridejo bolj pripravljene in že vedo, na kakšen način potiskati, zato jim to dodatno olajša porod.

Porod se bo začel prej kot prvič

Predvideno trajanje nosečnosti je do 40 tednov in glede na to postavijo zdravniki predviden datum poroda, ki temelji na podatkih o vaši zadnji menstruaciji. Povprečno prvorodke rojevajo v 41. tednu nosečnosti, medtem ko se pri drugorodkah ta termin za teden dni skrajša. Seveda tudi v tem primeru obstajajo večja odstopanja in ženska lahko rodi tudi veliko prej ali kakšen teden pozneje.

icon-expand V drugo bo porod najverjetneje hitrejši in lažji. FOTO: Shutterstock

Krčenje maternice bo bolj intenzivno

Veliko žensk med dojenjem v prvih nekaj dneh po porodu čuti krčenje maternice. Ko dojenček zaspi, telo porodnice preplavi hormon oksitocin, ki pripomore k dodatnim občutkom ljubezni do otroka, hkrati pa lahko v prvih dneh čutite tudi močne krče v predelu trebuha, saj se želi maternica vrniti v prvotno stanje, v kakršnem je bila pred porodom. Pravijo, da so bolečine pri krčenju z vsakim naslednjim porodom bolj intenzivne.

V drugo boste bolj samozavestni – pri porodu in materinstvu