Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo

B.R.
Nosečnost 0
27. 01. 2026 02.03

Zgaga je pogosta težava med nosečnostjo, saj hormonske spremembe in rastoča maternica pritiskajo na želodec, kar lahko povzroči vračanje želodčne kisline v požiralnik.

Zgaga v nosečnosti je precej pogost pojav.

Simptomi se običajno kažejo kot pekoč občutek v prsih ali grlu in se pogosto poslabšajo po obroku ali med ležanjem. Kot poroča portal Verywell Family, je zgaga med nosečnostjo običajna, a jo je mogoče ublažiti s preprostimi ukrepi.

1. Jejte manjše in pogostejše obroke

Namesto treh velikih obrokov na dan je priporočljivo jesti pet ali šest manjših obrokov. Veliki obroki lahko povzročijo, da je želodec preveč poln, kar poveča možnost, da se kislina prelije navzgor.

Namesto treh velikih obrokov na dan je priporočljivo jesti pet ali šest manjših obrokov.
Namesto treh velikih obrokov na dan je priporočljivo jesti pet ali šest manjših obrokov. FOTO: Shutterstock

2. Izogibajte se sprožilnim živilom

Nekatera živila in pijače lahko poslabšajo zgago ali refluks. Med najpogostejša spadajo začinjena hrana, mastna ali ocvrta hrana, paradižnik, citrusni sadeži, čokolada, kofein in gazirane pijače. Portal Top 10 Home Remedies svetuje, da opazujete, katera živila pri vas sprožijo simptome, in jih po potrebi omejite.

3. Ostanite pokonci po obroku in si pomagajte z blazinami

Po obroku se izogibajte takojšnjemu ležanju, saj ležanje olajša vračanje želodčne kisline v požiralnik. Priporočljivo je ostati pokonci vsaj 30 do 60 minut po jedi. Pri spanju si lahko pomagate tudi z dvigom zgornjega dela telesa ali vzglavja, kar zmanjšuje vračanje kisline.

4. Preizkusite varne naravne rešitve

Nekatere naravne metode so med nosečnostjo varne in lahko ublažijo simptome:

- Kozarec mleka ali žlica jogurta za kratek čas nevtralizira kislino.

- Ingver ali ingverjev čaj lahko pomiri prebavo.

- Mandlji ali jabolka pomagajo uravnavati kislost.

- Žvečilni gumi brez sladkorja poveča izločanje sline, ki lahko nevtralizira kislino.

Pred uporabo vsake naravne snovi se je priporočljivo posvetovati z zdravnikom.

5. Nosite udobna oblačila in skrbite za držo

Tesna oblačila okoli pasu povečajo pritisk na želodec in poslabšajo zgago. Portal Rosy Cheeked navaja, da že preprost sprehod ali pokončna drža po obroku zmanjša vračanje kisline in izboljša prebavo.

Zakaj je prvi obrok po porodu tako zelo okusen?
Preberi še
Zakaj je prvi obrok po porodu tako zelo okusen?
zgaga v nosečnosti nosečnost prehrana nosečnic nosečniške težave lajšanje zgage
Naslednji članek
Otroška imena

Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1473