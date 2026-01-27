5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo

Simptomi se običajno kažejo kot pekoč občutek v prsih ali grlu in se pogosto poslabšajo po obroku ali med ležanjem. Kot poroča portal Verywell Family, je zgaga med nosečnostjo običajna, a jo je mogoče ublažiti s preprostimi ukrepi.

1. Jejte manjše in pogostejše obroke

Namesto treh velikih obrokov na dan je priporočljivo jesti pet ali šest manjših obrokov. Veliki obroki lahko povzročijo, da je želodec preveč poln, kar poveča možnost, da se kislina prelije navzgor.

icon-expand Namesto treh velikih obrokov na dan je priporočljivo jesti pet ali šest manjših obrokov. FOTO: Shutterstock

2. Izogibajte se sprožilnim živilom

Nekatera živila in pijače lahko poslabšajo zgago ali refluks. Med najpogostejša spadajo začinjena hrana, mastna ali ocvrta hrana, paradižnik, citrusni sadeži, čokolada, kofein in gazirane pijače. Portal Top 10 Home Remedies svetuje, da opazujete, katera živila pri vas sprožijo simptome, in jih po potrebi omejite.

3. Ostanite pokonci po obroku in si pomagajte z blazinami

Po obroku se izogibajte takojšnjemu ležanju, saj ležanje olajša vračanje želodčne kisline v požiralnik. Priporočljivo je ostati pokonci vsaj 30 do 60 minut po jedi. Pri spanju si lahko pomagate tudi z dvigom zgornjega dela telesa ali vzglavja, kar zmanjšuje vračanje kisline.

4. Preizkusite varne naravne rešitve

Nekatere naravne metode so med nosečnostjo varne in lahko ublažijo simptome: - Kozarec mleka ali žlica jogurta za kratek čas nevtralizira kislino. - Ingver ali ingverjev čaj lahko pomiri prebavo. - Mandlji ali jabolka pomagajo uravnavati kislost. - Žvečilni gumi brez sladkorja poveča izločanje sline, ki lahko nevtralizira kislino. Pred uporabo vsake naravne snovi se je priporočljivo posvetovati z zdravnikom.

5. Nosite udobna oblačila in skrbite za držo