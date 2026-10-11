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13 opozorilnih simptomov, ki zahtevajo zdravniški pregled

B.R.
Nosečnost 0
11. 10. 2026 04.00

Nosečnost je za vsako žensko čas velikih telesnih in čustvenih sprememb. Čeprav večina nosečnosti poteka brez zapletov, pa obstajajo simptomi, ki lahko kažejo na resne težave in jih nikakor ne smemo prezreti. Previdnost ni nikoli odveč – zlasti ko gre za zdravje bodoče mamice in njenega otroka.

noseča
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13 najpomembnejših simptomov, ki lahko kažejo na zaplete in zaradi katerih je priporočljiv ali celo nujen obisk pri zdravniku.

Močna bolečina v trebuhu

Če si v prvih 12 tednih nosečnosti in občutiš ostro bolečino v spodnjem delu trebuha, gre lahko za zunajmaternično nosečnost, spontani splav, odstop posteljice ali prezgodnji porod. Bolečina okoli jeter (desna stran pod rebri) pa lahko kaže na preeklampsijo – motnjo, ki prizadene 5–8 % nosečnic.

Bolečina v prsih

Lahko pomeni pljučno embolijo (krvni strdek) ali vnetje poprsnice – v obeh primerih gre za nujno medicinsko stanje.

Vročina in mrzlica

Temperatura pod 37,8 C brez drugih znakov bolezni ali nad 38,9 C lahko kaže na okužbo, ki zahteva zdravljenje z antibiotiki. Obrni se na zdravnika.

Močna bolečina v trebuhu.
Močna bolečina v trebuhu. FOTO: Adobe Stock

Pretirano otekanje nog in nenadno pridobivanje telesne teže

Gre lahko za znak preeklampsije, ki vključuje tudi visok krvni tlak in beljakovine v urinu. Ne odlašaj s pregledom.

Močno bruhanje in/ali driska

Če bruhaš neprestano ali ne moreš zadržati tekočine, obstaja nevarnost dehidracije. Če imaš tudi vročino, je morda potrebna hospitalizacija.

Glavobol, motnje vida, bliski pred očmi

V 2. in 3. trimesečju ti znaki lahko pomenijo visok krvni tlak ali preeklampsijo, kar zahteva takojšnje zdravljenje.

Boleče uriniranje z vročino in bolečinami v križu.
Boleče uriniranje z vročino in bolečinami v križu. FOTO: Shutterstock

Izcedek ali popadki

Če se pojavi nenaden izcedek ali občutek, da ti je odtekla voda, gre lahko za začetek poroda. Pred 37. tednom nosečnosti lahko to pomeni prezgodnji porod. Vsekakor se čim prej posvetuj z zdravnikom.

Boleče uriniranje z vročino in bolečinami v križu

Pogosto gre za okužbo sečil, ki jo je treba zdraviti z antibiotiki. Nezdravljena lahko vodi v resnejše zaplete.

Otekle, boleče noge

Če je noga boleča, otekla in topla na dotik, je lahko znak globoke venske tromboze. Tudi če gre le za površinsko vnetje, naj diagnozo postavi zdravnik.

Otekle, boleče noge.
Otekle, boleče noge. FOTO: Shutterstock

Nenadna žeja in redko ali izostalo uriniranje

To lahko kaže na dehidracijo ali odpoved ledvic, kar je nevarno tako za nosečnico kot za otroka.

Vaginalna krvavitev

Blaga krvavitev v zgodnji nosečnosti je pogosto nenevarna. Vendar pa močnejše ali boleče krvavitve zahtevajo nujno zdravniško pomoč.

Srbenje po celem telesu

Lahko gre za nosečniško holestazo, motnjo jeter, ki je sicer nevarna predvsem za plod. Če opaziš tudi porumenelo kožo ali temen urin, se takoj obrni na zdravnika.

Občutek, da nekaj ni v redu

Čeprav se morda simptomi ne zdijo očitni, poslušaj svojo intuicijo. Če čutiš, da nekaj ni v redu, raje en obisk zdravnika preveč kot en premalo.

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Vir: miss7mama

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