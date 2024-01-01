Ribe in morski sadeži so vsestranska in hranljiva jed, ki pogosto krasi praznične mize po svetu, tudi na božični večer. Vendar niso vse vrste rib enako varne za otroke in nosečnice. Nekatere vrste vsebujejo visoke ravni živega srebra in drugih onesnaževal, ki lahko škodujejo razvoju možganov in živčnega sistema najmlajših in nerojenih otrok.
Med nosečnostjo se v telesu dogajajo velike hormonske in imunske spremembe, ki vplivajo tudi na vaginalno okolje. Zaradi tega je vaginalni izcedek pogost pojav – lahko je normalen ali pa opozarja na okužbo. Pomembno je, da ločimo normalne spremembe od tistih, ki zahtevajo zdravniško obravnavo.
December je čas, ko domove krasijo jelke, ulice zadišijo po smrekah, prazniki pa nas nežno spomnijo na toplino, naravo in družino. Prav v tem obdobju so na Statističnem uradu Republike Slovenije pogledali nekoliko drugače – v imena prebivalk in prebivalcev Slovenije, ki so navdihnjena z drevesi in grmovnicami.
V zadnjih letih so e-cigarete in vejpanje postali vse bolj priljubljena alternativa klasičnemu kajenju. Čeprav se pogosto oglašujejo kot manj škodljiva izbira, njihovi dolgoročni učinki še niso temeljito raziskani, saj so na tržišču relativno kratek čas. Strokovnjaki pa že opozarjajo, da – podobno kot klasični tobačni izdelki – škodujejo zdravju in povzročajo zasvojenost. Še posebej zaskrbljujoča je njihova uporaba med nosečnostjo, dojenjem in v obdobju pred zanositvijo, kar odpira številna vprašanja o vplivih na zdravje matere in (še nerojenega) otroka. Ključna tveganja v teh občutljivih življenjskih obdobjih je osvetlila Helena Koprivnikar, dr. med.
V zadnjih nekaj letih je priljubljenost tega krasnega ženskega imena pri nas narasla. Po zadnjih statističnih podatkih v Sloveniji živi 108 prebivalk s tem imenom.
Anembrionalna nosečnost je vrsta spontanega splava, do katerega pride, ko se oplojeno jajčece ugnezdi v maternico, vendar se ne razvije v zarodek. Čeprav je to lahko čustveno zahtevno za bodoče starše, je razmeroma pogost vzrok zgodnje izgube nosečnosti. To stanje se običajno pojavi v prvem trimesečju in se pogosto odkrije med rutinskim ultrazvokom.
December je čas veselja, pričakovanj in prazničnega vzdušja. Ulice so posute s svetlikajočimi lučkami, domovi dišijo po piškotih, adventni koledarji pa odštevajo dneve do božiča. Med prazniki in običaji tega meseca svoje mesto najdejo tudi številni svetniki, katerih imena so globoko zakoreninjena v naših krajih.
Hormonske spremembe, spremembe pri delovanju imunskega sistema ter nosečniške težave, kot sta zgaga in pomanjkanje uživanja določenih hranil, vplivajo na spremembo mikrobioma nosečnice. Preverite, kako lahko poskrbite za svoj mikrobiom in na kakšen način ta vpliva na nosečnost in pozneje na novorojenčka.
Med pregledi in preiskavami v nosečnosti med drugim spremljajo rast in razvoj ploda, da bi dovolj zgodaj ugotovili morebitne nepravilnosti in predvideli zaplete ter jih po možnosti preprečili.
Pari, ki se pripravljajo na zanositev, lahko močno izboljšajo svoje možnosti za zdravo in uspešno spočetje, če pazijo na nekatere dejavnike, ki vplivajo na plodnost.
Bolečine v nosečnosti so nekaj, s čimer se sooča večina bodočih mamic – od polovice pa celo do treh četrtin vseh nosečnic. Pogosto jih razumejo kot del normalnega poteka nosečnosti in zato ostajajo nezdravljene. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da lahko takšne bolečine, če jih ignoriramo, povzročijo resne posledice – tako za telesno kot tudi duševno zdravje nosečnice.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.