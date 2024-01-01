Bibaleze.si
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
Otroška imena

To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?
Družina in odnosi

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?
Zdrav otrok

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila
OGLAS
Novice

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Najstniki

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike

Katerih rib se izogibati na božični mizi
Nosečnost

Katerih rib se izogibati na božični mizi

Ribe in morski sadeži so vsestranska in hranljiva jed, ki pogosto krasi praznične mize po svetu, tudi na božični večer. Vendar niso vse vrste rib enako varne za otroke in nosečnice. Nekatere vrste vsebujejo visoke ravni živega srebra in drugih onesnaževal, ki lahko škodujejo razvoju možganov in živčnega sistema najmlajših in nerojenih otrok.

Vaginalni izcedek v nosečnosti: kdaj je normalen in kdaj nevaren
Nosečnost

Vaginalni izcedek v nosečnosti: kdaj je normalen in kdaj nevaren

Med nosečnostjo se v telesu dogajajo velike hormonske in imunske spremembe, ki vplivajo tudi na vaginalno okolje. Zaradi tega je vaginalni izcedek pogost pojav – lahko je normalen ali pa opozarja na okužbo. Pomembno je, da ločimo normalne spremembe od tistih, ki zahtevajo zdravniško obravnavo.

To ime nosi več kot 2.400 Slovenk
Otroška imena

To ime nosi več kot 2.400 Slovenk

December je čas, ko domove krasijo jelke, ulice zadišijo po smrekah, prazniki pa nas nežno spomnijo na toplino, naravo in družino. Prav v tem obdobju so na Statističnem uradu Republike Slovenije pogledali nekoliko drugače – v imena prebivalk in prebivalcev Slovenije, ki so navdihnjena z drevesi in grmovnicami.

Vejpi in e-cigarete med nosečnostjo: kakšna so tveganja?
Nosečnost

Vejpi in e-cigarete med nosečnostjo: kakšna so tveganja?

V zadnjih letih so e-cigarete in vejpanje postali vse bolj priljubljena alternativa klasičnemu kajenju. Čeprav se pogosto oglašujejo kot manj škodljiva izbira, njihovi dolgoročni učinki še niso temeljito raziskani, saj so na tržišču relativno kratek čas. Strokovnjaki pa že opozarjajo, da – podobno kot klasični tobačni izdelki – škodujejo zdravju in povzročajo zasvojenost. Še posebej zaskrbljujoča je njihova uporaba med nosečnostjo, dojenjem in v obdobju pred zanositvijo, kar odpira številna vprašanja o vplivih na zdravje matere in (še nerojenega) otroka. Ključna tveganja v teh občutljivih življenjskih obdobjih je osvetlila Helena Koprivnikar, dr. med.

Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Otroška imena

Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno

V zadnjih nekaj letih je priljubljenost tega krasnega ženskega imena pri nas narasla. Po zadnjih statističnih podatkih v Sloveniji živi 108 prebivalk s tem imenom.

Kaj je anembrionalna nosečnost?
Nosečnost

Kaj je anembrionalna nosečnost?

Anembrionalna nosečnost je vrsta spontanega splava, do katerega pride, ko se oplojeno jajčece ugnezdi v maternico, vendar se ne razvije v zarodek. Čeprav je to lahko čustveno zahtevno za bodoče starše, je razmeroma pogost vzrok zgodnje izgube nosečnosti. To stanje se običajno pojavi v prvem trimesečju in se pogosto odkrije med rutinskim ultrazvokom.

Od svetnice do priljubljene igrače: ime, ki skriva moč in pogum
Otroška imena

Od svetnice do priljubljene igrače: ime, ki skriva moč in pogum

December je čas veselja, pričakovanj in prazničnega vzdušja. Ulice so posute s svetlikajočimi lučkami, domovi dišijo po piškotih, adventni koledarji pa odštevajo dneve do božiča. Med prazniki in običaji tega meseca svoje mesto najdejo tudi številni svetniki, katerih imena so globoko zakoreninjena v naših krajih.

Kako mikrobiom vpliva na potek nosečnosti?
Zdrava nosečnica

Kako mikrobiom vpliva na potek nosečnosti?

Hormonske spremembe, spremembe pri delovanju imunskega sistema ter nosečniške težave, kot sta zgaga in pomanjkanje uživanja določenih hranil, vplivajo na spremembo mikrobioma nosečnice. Preverite, kako lahko poskrbite za svoj mikrobiom in na kakšen način ta vpliva na nosečnost in pozneje na novorojenčka.

Zakaj plodu merijo obseg glavice?
Dojenček v trebuhu

Zakaj plodu merijo obseg glavice?

Med pregledi in preiskavami v nosečnosti med drugim spremljajo rast in razvoj ploda, da bi dovolj zgodaj ugotovili morebitne nepravilnosti in predvideli zaplete ter jih po možnosti preprečili.

To so dejavniki, ki lahko vplivajo na vašo plodnost
Zanositev

To so dejavniki, ki lahko vplivajo na vašo plodnost

Pari, ki se pripravljajo na zanositev, lahko močno izboljšajo svoje možnosti za zdravo in uspešno spočetje, če pazijo na nekatere dejavnike, ki vplivajo na plodnost.

Nosečnost

Bolečine v nosečnosti – spregledan simptom, ki je lahko zelo nevaren

Bolečine v nosečnosti so nekaj, s čimer se sooča večina bodočih mamic – od polovice pa celo do treh četrtin vseh nosečnic. Pogosto jih razumejo kot del normalnega poteka nosečnosti in zato ostajajo nezdravljene. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da lahko takšne bolečine, če jih ignoriramo, povzročijo resne posledice – tako za telesno kot tudi duševno zdravje nosečnice.

Bolečine v nosečnosti – spregledan simptom, ki je lahko zelo nevaren
Preverite razvoj otroka
Seznam porodnišnic
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu
1

Ljubljana

3

Maribor

5

Kranj

7

Jesenice

9

Nova Gorica

11

Postojna

13

Izola

2

Novo mesto

4

Brežice

6

Trbovlje

8

Celje

10

Slovenj Gradec

12

Ptuj

14

Murska Sobota

Ste že postavili božično drevo?
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Kako velik bo vaš otrok?

Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.

Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.

Datum poroda

Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.

Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.

