Nobena pot ni prekratka in noben izgovor dovolj dober

Prav ti so v središču družbeno odgovorne preventivne kampanje Nobena pot ni prekratka, ki sta jo zasnovala Zavod Varna pot in Baby Center, podpira pa jo tudi Britax Römer, znamka, ki letos praznuje 60 let razvoja otroških avtosedežev. Sporočilo je preprosto. Ustrezen otroški varnostni sedež in pravilno pripenjanje sta pomembna ob vsaki vožnji. Tudi če gremo samo do konca ulice.

Ideja za kampanjo je prišla od otrok

Ideja za kampanjo ni nastala za pisarniško mizo. Nastala je med otroki. V Parku varne mobilnosti smo pri izvajanju delavnic varne mobilnosti za najmlajše ugotovili, da otroci sicer dobro poznajo osnovna prometna pravila, precej manj pa razumejo pomen pravilne uporabe otroškega varnostnega sedeža in varnostnega pasu. Še bolj zaskrbljujoče je, da nam je 32 % otrok zaupalo, da so se na kratkih razdaljah že peljali brez ustreznega otroškega varnostnega sedeža ali brez pravilnega pripenjanja, skoraj četrtina otrok pa je povedala, da včasih pripenjanje na kratkih vožnjah ni potrebno, pojasnjujejo na Zavodu Varna pot.

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Dolžina poti se spremeni v izgovor, zaradi katerega lahko odrasli popustimo pri nečem, pri čemer ne bi smeli popuščati. Kot poudarja predsednik Zavoda Varna pot Robert Štaba: Statistika so samo številke. Za vsako od njih pa je otrok, ki je nekomu ves svet. Zato sebe in otrok ne pripenjamo zaradi kazni, temveč zaradi razumevanja in odgovornosti do zdravja, življenja, ljubezni do sebe in bližnjih ter fizikalnih zakonitosti. Nobena pot ni prekratka, ko gre za življenje otroka.

Ko se vrnemo v rutino, se vrnejo tudi izgovori

Začetek kampanje ob začetku novega šolskega leta ni naključje. Po počitnicah se družine vračajo v znani vsakdan. Jutranja vožnja v vrtec ali šolo, popoldanski trening, obisk starih staršev, hiter skok v trgovino in nato domov. Da pozornost ni odveč, kažejo podatki Policije. Med akcijo Varno v šolo leta 2023 so policisti v dveh tednih ugotovili 1.285 kršitev cestnoprometnih predpisov, med njimi 168 kršitev glede uporabe otroških zadrževalnih sistemov in 73 kršitev neuporabe varnostnih pasov. Kampanja želi zato v naš vsakdan vnesti zelo preprost refleks. Preden speljemo, preverimo. Je otrok v ustreznem sedežu? Je ta pravilno nameščen? Je otrok pravilno pripet?

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Na vsaki poti. Vedno.

Poseben del kampanje običajne vloge nekoliko obrne. Zavod Varna pot je skupaj z otroki pripravil personaliziran letak o naletni teži posameznega otroka. Otroci ga odnesejo domov, ga pokažejo staršem in tako sami postanejo ambasadorji svoje varnosti. Namen ni strašiti ali kazati s prstom. Namen je, da se o varnosti pogovarjamo in da pravilno pripenjanje postane nekaj samoumevnega, ne glede na to, kako kratka je pot.

Britax Römer že 60 let postavlja varnost na prvo mesto

Varnost otroka v avtomobilu se začne še pred prvo vožnjo, z izbiro ustreznega avtosedeža. Prav zato kampanjo podpira tudi Britax Römer, ki letos praznuje 60 let razvoja otroških avtosedežev in varnostnih rešitev za najmlajše potnike. Od leta 1966 je varnost v središču razvoja znamke, kar potrjujejo tudi številna neodvisna testiranja in priznanja. Izdelki Britax Römer so v šestih desetletjih prejeli več kot 2.075 nagrad in priznanj s področja varnosti, oblikovanja in potrošniških testov, njihove avtosedeže pa redno preizkušajo priznane neodvisne organizacije, kot sta ADAC in Stiftung Warentest. Za priznanji stojijo desetletja razvoja, testiranja in iskanja vedno boljših rešitev. Britax Römer ima tudi lastne centre za dinamična testiranja avtosedežev, kjer varnost preverjajo že med samim razvojem izdelkov.

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A tudi najbolj dovršen avtosedež lahko svojo nalogo dobro opravi le, če je primeren za otroka, pravilno nameščen in pravilno uporabljen.

Avtosedež za vsak izgovor

Zavod Varna pot je za partnerja kampanje izbral Baby Center, s katerim na področju varnosti otrok sodeluje že vrsto let. Staršem je tam poleg široke izbire otroških avtosedežev na voljo tudi strokovno svetovanje pri izbiri, pravilni namestitvi in uporabi sedeža. Jutri se nam bo znova mudilo. Peljali se bomo samo do vrtca. Samo do babice. Le skočili po kruh. Kratka pot je sicer hiter izgovor, a nikoli razlog, da otrok na vsaki poti ne bi bil ustrezno nameščen in pripet.

Avtosedež za vsak izgovor najdete v Baby Centru.

Ko gre za varnost, nobena pot ni prekratka.