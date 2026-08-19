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Konec avgusta starše čaka neprijetno presenečenje: otroški čevlji niso več prav

E.S.
Nazaj v šolo 0
19. 08. 2026 04.00

Če imate doma otroka, starega med šest in deset let, potem verjetno poznate ta občutek. Še včeraj se vam je zdelo, da mu bodo športni copati zdržali vsaj do zime. Nato pride konec avgusta, otrok si jih obuje in že po nekaj korakih ugotovi, da ga tiščijo. Enako se zgodi s hlačami, majicami in pogosto še s šolskimi copati.

Premajhni otroški čevlji

Poletje je namreč čas, ko otroci rastejo z neverjetno hitrostjo. Starši tega sprva niti ne opazijo. Nato pa nekega dne ugotovijo, da je otrok za glavo višji kot pred nekaj meseci in da seznam stvari, ki jih potrebuje za novo šolsko leto, nenadoma postane precej daljši.

In tako se začne tradicionalni konec avgusta. Teden, ko starši poskušajo uskladiti delo, nakup šolskih potrebščin, urnike interesnih dejavnosti in vse tiste malenkosti, ki se pred začetkom šole zdijo nujne.

Za starše se september začne že avgusta

Za večino otrok je konec počitnic mešanica navdušenja in pričakovanja. Spet bodo videli sošolce, spoznali nove učitelje in pripovedovali o dogodivščinah s počitnic. Za starše pa se september pogosto začne že sredi avgusta.

Najprej pride seznam šolskih potrebščin. Nato ugotovimo, da otrok potrebuje nove športne copate. Potem še šolske copate. Nekje vmes se začnejo treningi, plesne vaje ali druge popoldanske aktivnosti. Preden se dobro zavedamo, imamo pred sabo dolg seznam opravkov in še daljši seznam nakupov.

Marsikateri starš se ob tem pošali, da je začetek šolskega leta skoraj projekt, ki zahteva dobro načrtovanje. Čeprav je v šali nekaj resnice, si večina želi predvsem to, da bi bilo vse urejeno pravočasno in brez nepotrebnega stresa. Zato ni presenetljivo, da številne družine že konec avgusta poiščejo trgovine, kjer lahko na enem mestu uredijo čim več stvari, med njimi tudi obutev za šolo, športne dejavnosti in prosti čas.

Ker so otroci čez dan zelo aktivni, je pomembna udobna obutev
Ker so otroci čez dan zelo aktivni, je pomembna udobna obutevFOTO: Arhiv naročnika

Otroci imajo svoje želje, starši svoje skrbi

 Otroci med šestim in desetim letom že zelo dobro vedo, kaj jim je všeč. Nekdo si želi superge v najljubši barvi. Drugi želi takšne, kot jih ima najboljši prijatelj. Tretji ima natančno izdelano predstavo o tem, kaj je trenutno "kul" in kaj ne.

Starši medtem razmišljamo nekoliko drugače. Bo obutev dovolj kakovostna za vsakodnevno uporabo? Bo zdržala tekanje po šolskem dvorišču, športno vzgojo in popoldanske aktivnosti? In nenazadnje: ali bo cena takšna, da bo po vseh septembrskih nakupih v denarnici ostalo še kaj prostora za druge stroške?

Prav iskanje ravnotežja med otrokovimi željami in družinskim proračunom je pogosto največji izziv začetka šolskega leta.

Otroška stopala rastejo hitreje, kot mislimo

Mnogi starši so že doživeli podoben scenarij. Prepričani so, da bodo športni copati iz prejšnje sezone brez težav zdržali še nekaj mesecev. Nato pa otrok med pomerjanjem ugotovi, da ga že tiščijo. Otroci v teh letih rastejo hitro, zato ni nenavadno, da v nekaj mesecih prerastejo celo številko ali dve. Prav zato je konec poletja idealen trenutek za pregled garderobe in obutve.

Pomembno je, da otrokom omogočimo, da obutev tudi preizkusijo. Tisto, kar je na prvi pogled videti lepo, ni nujno tudi najbolj udobno. Ker otroci velik del dneva preživijo v gibanju, na šolskem dvorišču, med odmori in pri športnih dejavnostih, je udobje pogosto enako pomembno kot videz.

Otroci so najbolj srečni, ko lahko izberejo nekaj po svojem okusu
Otroci so najbolj srečni, ko lahko izberejo nekaj po svojem okusuFOTO: Arhiv naročnika

En par čevljev pogosto ni dovolj

 Vsaka družina hitro ugotovi, da otroci običajno ne potrebujejo le enega para čevljev. Za šolo pridejo prav udobni vsakodnevni čevlji. Za športno vzgojo športni copati. Za šolske hodnike in garderobe copati. Za izlete v naravo pa nekaj bolj robustnega.

Ko vse seštejemo, postane jasno, zakaj si starši želijo opraviti čim več nakupov na enem mestu. Velika prednost je, če lahko na enem mestu najdejo različne modele za različne priložnosti in jim ni treba obiskati več trgovin. Še posebej v obdobju, ko so dnevi pred začetkom šole že tako polni obveznosti.

V Deichmannu lahko pred začetkom šolskega leta najdejo obutev za različne priložnosti, od šolskega dvorišča in športne dvorane do prostega časa in šolskih copat. Na voljo so tako priznane športne blagovne znamke kot tudi lastne blagovne znamke Deichmanna, zato lahko družine lažje najdejo rešitev, ki ustreza otrokovim željam in hkrati družinskemu proračunu. Široka izbira modelov omogoča, da lahko starši na enem mestu poiščejo vse, kar otrok potrebuje za vsakodnevne šolske dogodivščine, pri tem pa izbirajo med različnimi cenovnimi razredi in poiščejo možnost, ki jim najbolj ustreza.

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Včasih niso najpomembnejši nakupi, ampak občutki

Ko pomislimo na priprave na novo šolsko leto, običajno najprej pomislimo na sezname, opravke in stroške. Otroci pa si ta čas pogosto zapomnijo drugače. Spomnijo se navdušenja, ko izberejo nekaj po svojem okusu. Občutka, ko večer pred prvim šolskim dnem pripravijo oblačila za naslednje jutro. In vznemirjenja, ki ga prinaša začetek novega šolskega leta. Morda se odraslim zdijo te podrobnosti majhne, vendar otrokom pogosto pomenijo veliko. Pomagajo jim, da se v novem šolskem letu počutijo samozavestno, sproščeno in pripravljeno na nove izzive.

Zato september ni le mesec seznamov in nakupov. Je tudi čas novih začetkov, novih prijateljstev in novih zgodb. Če lahko starši ob vsem tem najdejo kakovostne in cenovno dostopne rešitve za potrebe svojih otrok, pa je začetek šolskega leta nekoliko lažji, predvsem pa prijetnejši za vso družino.

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