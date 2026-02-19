Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku

Zimske počitnice so čas sprostitve, druženja in oddiha od šolskih obveznosti. V Sloveniji letos potekajo za učence različnih regij v različnih terminih: od 16. do 20. februarja za učence z območja Gorenjske, Goriške, Notranjsko-kraške, Obalno-kraške, Osrednjeslovenske in Zasavske statistične regije ter občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel, ter od 23. do 27. februarja za učence z območja jugovzhodne Slovenije (razen prej omenjenih občin), Koroške, Podravske, Pomurske, Savinjske in Posavske statistične regije. Po sproščenem obdobju pa se marsikateri otrok težko vrne v šolske klopi. V nadaljevanju predstavljamo strokovne nasvete in praktične metode, kako otroku olajšati prehod nazaj v šolo, vzpostaviti rutino in ponovno osvojiti šolski ritem.

Zakaj je vrnitev v šolo pogosto zahtevna?

icon-expand Vrnitev v šolske klopi po zimskih počitnicah je pogosto težka za mnoge otroke (in njihove starše). FOTO: Adobe Stock

Počitnice so čas, ko imajo otroci: - možnost daljšega spanja, - več neformalnih aktivnosti, - manj strukturiranih obveznosti, - več druženja s prijatelji in družino. V nasprotju s tem šola zahteva zgodnje vstajanje, koncentracijo, sedenje med poukom in socialno interakcijo skozi cel dan. Ta hitra sprememba lahko povzroči: - pomanjkanje spanja, - težave s koncentracijo, - povečano razdražljivost, - čustvene izbruhe ali občutek negotovosti v družbi vrstnikov. Znanstvene študije kažejo, da imajo otroci, ki ne spijo dovolj, pogosto slabšo pozornost, več težav pri obvladovanju čustev in slabše akademske rezultate.

6 praktičnih korakov, ki otroku olajšajo vrnitev v šolo

1. Postopno prilagajanje urnika spanja Če je otrok med počitnicami hodil spat pozneje in vstajal kasneje, bo nenadna vrnitev na šolski urnik povzročila utrujenost. Strokovni nasveti: - Vsako noč premaknite čas spanja za 15 minut prej, dokler ne dosežete šolskega urnika. - Zjutraj ga postopoma zbudite 10–15 minut prej vsak dan. - Postopno prilagajanje je manj stresno kot nenadna sprememba. 2. Vzpostavite mirno večerno rutino Otrokom pomaga, če pred spanjem sledijo vedno enakim aktivnostim, saj telo dobi signal, da je čas za umirjanje. Primer rutine: - topla kopel, - mirno branje, - tiha igra, - brez zaslonov vsaj eno uro pred spanjem. Primer zaporedja: kopel; pižama; umivanje zob; 10 minut branja; spanje 3. Priprava zvečer za zjutraj Šolsko jutro je pogosto kaotično, zato je vnaprejšnja priprava velika pomoč: Večer prej pripravite: - šolsko torbo (zvezki, knjige, mapa za domače naloge), - oblačila, - malico ali steklenico vode, - seznam stvari, ki jih otrok sam preveri (npr. "Torba, knjiga, zvezek, malica, steklenica"). To zmanjša jutranje konflikte in občutek naglice.

icon-expand Jasni koraki pripomorejo k občutku varnosti in zmanjšajo prepire. FOTO: Shutterstock

4. Utrdite jutranjo rutino Jasni koraki pripomorejo k občutku varnosti in zmanjšajo prepire: vstani, obleci se, zajtrk, umij zobe, obuj se, vzemi nahrbtnik ... Če otrok ve, kaj sledi, je manj zmeden in bolje pripravljen na dan. 5. Podprite socialne stike Po daljših počitnicah se otroci lahko počutijo negotovo ob vrnitvi v razred ali pri ponovnem druženju. Doma lahko spodbujate: - pošiljanje SMS-a prijatelju, - pisanje kratke čestitke "Vidimo se v šoli!", - pogovor o tem, kaj si želi deliti s sošolci. Tudi majhna zgodba ali risbica iz praznikov lahko otroku pomaga lažje vzpostaviti stik z vrstniki. 6. Pristop "prvo – potem" za naloge Po počitnicah je otrokova koncentracija pogosto slabša. Zato domače naloge razdelite na manjše korake: prvo – 10 minut dela potem – nagrada (kratka igra, prigrizek) Uporabite časovnik in otroka spodbujajte, da sam vidi napredek. Ta metoda daje otroku občutek nadzora in motivacije.

Kaj lahko starši pričakujejo v prvih dneh šole?

Prvih nekaj dni bo verjetno polnih rahlih težav – nekaj več jutranje zmede, utrujenosti in vprašanj "Zakaj moram spet v šolo?" To je normalno. Otroški možgani se prilagajajo, zato bodite potrpežljivi, dosledni in prijazni. Če je otrok vidno izčrpan ali razdražljiv, preverite: - ali je šel dovolj zgodaj spat, - ali je jedel dovolj hranljivo malico, - ali se počuti varno in slišan.