Začetek šolskega leta pogosto povezujemo predvsem z otroki - njihovimi pričakovanji, stiskami, pripravo na nove učitelje, ocenjevanja ... A september je prav tako intenziven in izčrpavajoč za starše. Medtem ko si vsi želimo organiziranega vsakdana, notranjega miru in harmonične družinske dinamike, se pogosto že po nekaj dneh ujamemo v spirali hitenja, prilagajanja in številnih pritiskov.

Začetek šolskega leta ne pomeni le nove šolske torbe in urnika, temveč prinaša tudi prehod v drugačen življenjski tempo, ki od otrok in mladostnikov zahteva več zbranosti, vztrajnosti in (notranje) organiziranosti.

Začetek novega šolskega leta za mnoge družine pomeni več kot le vrnitev k šolskim obveznostim. Pogosto prinaša tudi izzive, povezane z vzpostavljanjem novih dnevnih rutin, predvsem kar zadeva otrokov spanec. Ena manj prepoznanih, a pomembnih posledic stresa in prilagoditev pri otrocih je tudi močenje postelje, ki lahko kaže na njihove težave in čustvene stiske.

Ravnovesje med priporočili učiteljev in dejanskimi potrebami je ključ do pametne priprave na novo šolsko leto.

Po devetih tednih se poletne počitnice zaključijo in družina se mora vrniti v rutino šolskega ritma. Treba je nastaviti budilke in spet občasno postaviti tisto "zoprno" vprašanje o domačih nalogah. A kaj storiti, da bo prehod iz pestrega poletja v šolski ritem lažji in bolj sproščen, večer pred začetkom novega šolskega leta pa bodo trebuščki brez tistih čudnih metuljčkov in skrbi?

Začetek šolskega leta prinaša za otroke kar nekaj sprememb in izzivov, še posebej, ker to pomeni tudi konec brezskrbnih poletnih dni. Da bo vrnitev v šolske klopi kar najbolj uspešna, pa je pomembno, da se dobro pripravimo tudi na nove obveznosti. O tem smo se pogovarjali s psihosocialno svetovalko Petro Dežman.

Začetek šolskega leta je vedno pomemben dogodek – tako za otroke kot njihove starše. In po poletnih počitnicah lahko vstop v šolo prinaša tudi različne izzive, pri katerih nam zagotovo pride prav kakšen nasvet ali morebiti celo strokovna pomoč. Ob tej priložnosti smo se zato obrnili na psihosocialno svetovalko, ki svetuje vsem tistim, ki so se znašli v takšni ali drugačni stiski.

Prvi šolski dan je poseben trenutek v življenju vsakega otroka, poln navdušenja in vznemirjenja, kar velja tudi za kraljeve otroke. Princ George, princesa Charlotte in princ Louis so vsi doživeli svoje prve šolske dni na očeh javnosti.

Z drugim septembrom, ko se bodo učenci vrnili v šolske klopi, se bodo ceste napolnile z mladimi pešci in kolesarji, na kar bodo morali biti še posebej pozorni vozniki. Kako poskrbeti za varno pot otrok v šolo in domov?

Otroka je potrebno že od malega začeti privajati na določeno merico samostojnosti in neodvisnosti. Starši s pomočjo starševskega čuta in znanja o življenju skušamo predati določene informacije otrokom in jih naučiti, kje so meje, kakšna so pravila, kako delovati v svetu in kako se vesti. Ob vsem tem pa jih učimo tudi povsem enostavnih reči, kot so tudi, kako jesti, se obleči, stuširati in navsezadnje iskati pravilne informacije.

Kot starš ste otrokov prvi in najpomembnejši učitelj. Obstaja veliko načinov, kako lahko starši podprete svoje otroke pri učenju doma in skozi šolsko leto. Tukaj je nekaj idej za začetek!

