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Zakaj je vaš najstnik ves čas lačen? Razlog je bolj zanimiv, kot si mislite

S.B.
Najstniki 0
16. 06. 2026 04.00

Če imate doma najstnika, ste verjetno že slišali stavek: "Kaj je za jest?" in to pogosto le nekaj minut po kosilu. Mnogi starši se sprašujejo, kam izginejo vse tiste porcije hrane in kako je mogoče, da je njihov otrok ves čas lačen.

najstnica

Dobra novica je, da je to v večini primerov povsem normalno

Puberteta je namreč eno najbolj intenzivnih obdobij rasti v človekovem življenju, takoj za obdobjem dojenčka. Telo se spreminja, raste in porablja ogromne količine energije.

Puberteta je pravi gradbeni projekt

Med puberteto se poveča višina, razvijajo se mišice, spreminja se kostna masa, hormoni pa delujejo s polno paro. Vse to zahteva energijo.

Po podatkih Ameriške akademije za pediatrijo najstniki v obdobju hitre rasti potrebujejo bistveno več kalorij kot otroci nekaj let prej. Fantje lahko med rastnim skokom potrebujejo tudi več kot 3.000 kalorij dnevno, zlasti če so telesno aktivni. Telo v tem obdobju dobesedno gradi novo različico samega sebe, zato ni presenetljivo, da pogosto zahteva dodatno gorivo.

Fantje lahko med rastnim skokom potrebujejo tudi več kot 3.000 kalorij dnevno, zlasti če so telesno aktivni.
Fantje lahko med rastnim skokom potrebujejo tudi več kot 3.000 kalorij dnevno, zlasti če so telesno aktivni.FOTO: Adobe Stock

Zakaj nekateri pojedo ogromno in so še vedno vitki?

To je eno najpogostejših vprašanj staršev. Odgovor se skriva v presnovi. Med puberteto se bazalni metabolizem oz. količina energije, ki jo telo porabi že samo za osnovne življenjske funkcije, pogosto poveča. Poleg tega telo energijo porablja za rast kosti, mišic in drugih tkiv.

Strokovnjaki s Harvard Medical School pojasnjujejo, da lahko najstniki med intenzivnimi rastnimi obdobji porabijo presenetljivo veliko energije, tudi če se ne ukvarjajo z vrhunskim športom.

Seveda pa se presnova med posamezniki razlikuje. Nekateri bodo ostali vitki kljub velikemu apetitu, drugi pa bodo hitreje pridobili telesno težo. Oboje je lahko normalen del razvoja.

Telo se spreminja, raste in porablja ogromne količine energije.
Telo se spreminja, raste in porablja ogromne količine energije.FOTO: Adobe Stock

Hormoni imajo glavno besedo

V puberteti se močno spremenijo ravni hormonov, ki uravnavajo lakoto in sitost. Posebej pomembna sta leptin, ki telesu sporoča, da ima dovolj energije, in pa grelin, ki spodbuja občutek lakote. Hormonske spremembe lahko povzročijo, da najstniki lakoto občutijo pogosteje ali bolj intenzivno kot odrasli. Zato včasih ni dovolj le en obrok, telo preprosto potrebuje več energije za vse procese, ki se odvijajo v ozadju.

Ni vsaka lakota enaka

Včasih najstniki niso lačni zaradi rasti, ampak zaradi načina prehranjevanja. Če čez dan preskočijo zajtrk, pojedo premalo beljakovin ali posegajo predvsem po sladkih prigrizkih, lahko krvni sladkor hitro niha. Posledica je občutek lakote že kmalu po obroku.

Prehranski strokovnjaki zato priporočajo obroke, ki vsebujejo:

- beljakovine,

- polnozrnata živila,

- sadje in zelenjavo,

- zdrave maščobe.

Takšna kombinacija zagotavlja daljšo sitost in stabilnejšo raven energije.

Jedilnik naj bo kar se da raznolik in pester, sestavljen pretežno iz svežih, lokalnih ter sezonskih živil.
Jedilnik naj bo kar se da raznolik in pester, sestavljen pretežno iz svežih, lokalnih ter sezonskih živil. FOTO: Adobe Stock

Kdaj je treba biti pozoren?

Čeprav je povečan apetit običajen del pubertete, strokovnjaki svetujejo posvet z zdravnikom, če se pojavijo nenadna in izrazita izguba telesne teže, pretirana žeja, stalna utrujenost ali zelo hitre spremembe apetita. Takšni znaki lahko v redkih primerih kažejo na zdravstvene težave.

Lakota je pogosto znak zdrave rasti

Če se vam zdi, da vaš najstnik živi med hladilnikom in kuhinjsko mizo, je to pogosto znak, da njegovo telo opravlja pomembno delo. Puberteta je obdobje intenzivne rasti, razvoja in hormonskih sprememb, zato povečan apetit ni nič nenavadnega.

Morda vas bo račun za živila nekoliko presenetil, a v večini primerov je nenehna lakota preprosto dokaz, da se vaš otrok razvija natanko tako, kot se mora.

Vir: Harvard Medical School, Ameriška akademija za pediatrijo

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