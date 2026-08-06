Zakaj je počitniško delo koristno?

Ne le, da s tem dobiva izjemno dragocene življenjske izkušnje , delo mu omogoči tudi nadaljnjo rutino, spoznavanje novih ljudi in odgovornosti. Ne pozabite pa, da otrok lahko začne s počitniškim delom pri dopolnjenih 15 letih.

Kljub temu da ima otrok poleti več svobode za stvari, ki jih rad počne, pa je koristno, da se udeležuje tudi takšnih, ki omogočajo njegov razvoj – to so lahko različne organizirane počitniške delavnice, tabori, tečaji in poletna dela, ki so prilagojena otrokovi starosti primerno.

Ustaljena dnevna in tedenska rutina je za otroke in najstnike velikega pomena, saj jim omogoča varen okvir. Tekom šolskega leta imajo otroci jasno oblikovane urnike vseh obveznosti, a z zadnjim šolskim dnem se rutina podre, družina pa je tako primorana narediti načrt, kako preživeti šolske počitnice.

Vaš najstnik bo z delom pridobil zelo dragocene izkušnje v socialnih stikih. Spoznal bo večjo ali manjšo ekipo ljudi, s katerimi bo sodeloval in se naučil, kaj pomeni hierarhija. Soočil se bo z zahtevami in pričakovanji šefov ter ostalih sodelavcev, med katerimi morda ne bodo vsi prijazni. Tako se bo naučil vzpostavljati odnose, se naučil veščin sodelovanja z različnimi osebnostmi. Med delom bo morda spoznal tudi sovrstnike, se z njimi povezal in vzpostavil nova prijateljstva.

Ko bo vstopil v proces dela, se bo naučil, kaj pomeni odgovornost do delodajalca – torej, kaj so njegove naloge, zadolžitve in kaj se tekom oz. ob koncu dneva od njega pričakuje – to je seveda odvisno od branže dela, ki ga opravlja. Naučil se bo upravljati s časom, saj bo dobil vpogled v 'odraslo življenje'.

Konkretneje to pomeni, da bo prav tako kot za v šolo moral zjutraj vstajati in skrbeti, da ne bo zamujal. Če bo njegovo delo popoldansko, bo morda še toliko bolj izkusil, kaj pomeni izkoristiti proste ure. Če na začetku potrebuje pomoč pri organizaciji urnika, mu pomagajte, sicer pa čim bolj spodbujajte samostojnost. Ko bo padel v utečen vsakdanjik in bo spoznal, da je pri nečem lahko koristen in da za svoje opravljeno delo zasluži, bo s tem rasla tudi njegova samozavest in suverenost.

Poleg vsega naštetega pa bo vaš otrok brez vsakega dvoma dobil še nekoliko drugačen vpogled na denar. Običajno se odnos do prisluženega denarja močno spremeni, postane bolj spoštljiv, saj najstnik vidi, da je treba vsak evro zaslužiti. Če se mora za to nekoliko bolj potruditi, je spoštovanje do denarja še nekoliko večje.

Če ima najstnik možnost najti delo v poklicu, ki si ga želi v življenju opravljati, je to še en plus več, saj si tako že zgodaj ustvari mrežo potencialnih delodajalcev in začne svoj življenjepis polniti s pridobljenimi izkušnjami.

Po drugi strani pa se lahko na lastne oči prepriča, ali je poklic, ki ga zanima, zares pravi zanj. Počitniško delo je za najstnika brez vsakega dvoma koristno, saj ga nauči soočati se z novimi izzivi in ga pripravi na življenje.