Nevaren spletni izziv med osnovnošolci: energijske pijače in nikotin

V eni od osnovnih šol v Posočju so se pojavile zaskrbljujoče novice o spletnih izzivih, v katerih sodelujejo osnovnošolci. Po pouku naj bi tekmovali, kdo spije največ energijskih pijač, ob tem pa so nekateri kombinirali pijače s fugami. Starši so ob tem izjemno zaskrbljeni. Skrb staršev je vzbudila vest, da naj bi skupina otrok po pouku posedala v bližnjem parku in pila energijske pijače ter s tem sodelovala v virtualnem izzivu, v katerem je glavni cilj preizkusiti, kdo jih lahko popije največ naenkrat. "Mi imamo letno preko štiri tisoč klicev s tega naslova virtualnega, pri čemer je vsaj polovica povezana s podobnimi izzivi. Otroci naj bi energijske pijače dodatno kombinirali s fugami, prepojenimi z različnimi snovmi, tudi nikotinom," je Mateji Poljšak Čuk za 24 ur pojasnil predstavnik lokalnega centra za mladinsko svetovanje.

icon-expand Energijske pijače sicer ponujajo hiter občutek povečane energije, vendar to ni brez tveganj, zlasti za otroke in mladostnike. FOTO: Adobe Stock

Takšno početje je za mlade izjemno nevarno. Poškodbe lahko vključujejo motnje srčnega ritma, povečano tveganje za stresne reakcije in celo epileptične napade, še posebej, če se energijske pijače kombinirajo z nikotinskimi izdelki. V Posočju so že obravnavali osnovnošolca, ki je nenadoma padel v nezavest; kasnejše zdravstvene preiskave so pokazale, da je šlo za predoziranje z nikotinom, povezano z uživanjem teh kombinacij. Med mladimi so energijske pijače še posebej priljubljene, a starši pogosto ne vedo, kako resne lahko posledice uživanja teh pijač postanejo. Zato center redno obiskuje šole v Posočju in ozavešča učence ter starše o tveganjih, ki jih predstavljajo te pijače. Kramli, predstavnik centra, opozarja: "Starši morajo biti pozorni, če se razpoloženje otroka brez očitnega razloga spreminja, če se ne zmore zbrati za učenje ali če učni uspeh nenadoma upade. Energijske pijače lahko namreč umetno povečajo občutek energije, ki pa hitro izgine, zaradi česar se otroci počutijo utrujene in brez moči." Opojne kombinacije energijskih pijač in drugih snovi lahko vodijo tudi do resnih zdravstvenih posledic, vključno z zastoji srca. Posebej nevarni so ti spletni izzivi, saj pogosto mladi, ki sicer čutijo pritisk, da se dokažejo, podcenjujejo resnost tveganj. "Naloga vsakega starša je, da ostane povezan z otrokom in spremlja njegove aktivnosti tako na spletu kot tudi v resničnem življenju."

Zakaj so energijske pijače nevarne