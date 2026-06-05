Kako pomagati otroku v svetu umetne inteligence

AI kot izziv in priložnost

V pogovoru, ki ga izpostavlja portal Motherly, civilna pravnica, nekdanja zaposlena pri Googlu in mama štirih otrok Michele Jawando poudarja, da umetna inteligenca ne predstavlja le tveganj, temveč tudi pomembne priložnosti. Po njenem mnenju je ključno, da starši ne razmišljajo le o tem, kaj AI "vzame", temveč tudi o tem, kaj lahko "doda". AI namreč pomeni tudi dostop do znanja, podporo pri učenju, razvoj digitalnih veščin ter nove načine ustvarjalnosti.

Strahovi staršev: razumljivi, a ne edini del zgodbe

Veliko staršev skrbi kako otroci uporabljajo AI v šolskem okolju ali preveč zaupajo tehnologiji in kako prepoznati napačne ali zavajajoče informacije. Strokovnjaki poudarjajo, da so ti pomisleki povsem upravičeni, vendar ne smejo zasenčiti širše slike. Kot pri prejšnjih tehnoloških spremembah (internet, pametni telefoni), se tudi pri AI pojavljajo začetni strahovi, ki se s časom dopolnijo z razumevanjem in pravilno uporabo.

icon-expand Pomembno pa je, da se otroci naučijo AI uporabljati kot orodje, ne kot nadomestek za razmišljanje. FOTO: Adobe Stock

Kako AI lahko podpira otroke

Po mnenju strokovnjakov lahko umetna inteligenca otrokom pomaga pri razlagi zahtevnih šolskih vsebin, individualiziranem učenju, spodbujanju radovednosti in razvoju ustvarjalnega razmišljanja. Pomembno pa je, da se otroci naučijo AI uporabljati kot orodje, ne kot nadomestek za razmišljanje.

Vloga staršev v času AI

Michele Jawando poudarja, da je ena ključnih vlog staršev danes digitalna pismenost in pogovor. Namesto popolnega nadzora ali prepovedi je bolj učinkovit pristop in pogovor o tem, kako AI deluje, razlaga, da informacije niso vedno 100 % pravilne, skupno raziskovanje orodij ter postavljanje zdravih meja uporabe.

icon-expand Z razumevanjem, pogovorom in aktivnim vključevanjem lahko starši pomagajo otrokom. FOTO: Adobe Stock

Od strahu k razumevanju

Čeprav je umetna inteligenca za mnoge starše nova in kompleksna tema, strokovnjaki poudarjajo, da je pristop "strah ali popolna prepoved" manj učinkovit kot učenje in sodelovanje. Ključno sporočilo pogovora, ki ga izpostavlja portal Motherly, je, da lahko AI postane orodje, ki podpira učenje, krepi digitalne veščine in celo izboljšuje komunikacijo med starši in otroki. Vzgoja otrok v času umetne inteligence je brez dvoma zahtevna in polna novih vprašanj. Vendar, kot poudarja Michele Jawando, prihodnost ni nujno negotova ali zaskrbljujoča. Z razumevanjem, pogovorom in aktivnim vključevanjem lahko starši pomagajo otrokom, da AI ne postane vir strahu, temveč orodje za učenje, rast in ustvarjalnost.