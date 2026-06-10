Video igre za najstnike: katere so primerne?

Video igre lahko imajo lahko pozitiven vpliv kot oblika zabave za otroke. Študije kažejo, da lahko video igre v zmernih količinah koristijo razvoju otrokovih možganov. Nekatere prednosti videoiger vključujejo razvijanje veščin reševanja problemov, ustvarjalnosti in razvijanje pomembnih socialnih veščin. Ker je na spletu veliko sodelovalnih iger, se lahko najstniki naučijo pomembnih vodstvenih veščin in kako učinkovito komunicirati za reševanje problemov v skupini.

icon-expand Kako veste, katere video igre so najboljše? FOTO: Adobe Stock

Omejevanje časa pred zasloni

Kar zadeva čas pred zaslonom, je po AAP splošno pravilo, da če čas pred zaslonom ovira druge pomembne dejavnosti, kot so šolsko delo, druženje, telovadba, spanje, morate znova oceniti odnos vašega najstnika do tehnologije. Obstaja tudi veliko izobraževalnih video iger, ki lahko vzbudijo ljubezen do učenja in otroke informirajo o različnih temah. Igre, kot je Microsoft Flight Simulator, lahko vzbudijo zanimanje za letalstvo. Druge igre, kot je Turingov test, lahko spodbujajo veščine reševanja problemov. Vendar je pomembno upoštevati čas, ki ga otroci preživijo pred zaslonom, vrste iger, ki jih igrajo, porabo sredstev ali žepnine, če kupijo nekaj, kar igre oglašujejo in način interakcije vašega najstnika z drugimi igralci na spletu. Nekateri strokovnjaki za video igre ne priporočajo iger s komunikacijskimi funkcijami, ki omogočajo pogovor z drugimi igralci v ekipi. Razlog za to je, da otroci pogosto niso pripravljeni na grožnje kibernetskega nasilja. Z odprto komunikacijo z otrokom mu dajte vedeti, da se lahko obrne na vas, če v spletni komunikaciji opazi kar koli čudnega.

Kako izbrati video igre za najstnike

Ena najpomembnejših stvari, ki jih morate upoštevati pri odločanju, katere igre so najboljše za vašo družino, je vsebina. Ni skrivnost, da včasih mediji, ki pritegnejo pozornost mladih, pa naj gre za videoigre ali filme, lahko vsebujejo teme, ki niso primerne za njihovo starost. Da zagotovite, da vaši otroci uživajo samo starostno primerno gradivo, AAP priporoča, da preverite ocene ESRB za igre, se z otroki pogovorite o tem, kaj igrajo in poskrbite, da kupujete igre, ki so v skladu z družinskimi vrednotami. Na primer, če vaša družina ne uporablja igralnih pištol, bi se morali verjetno izogibati igram z veliko puškami, kot sta Call of Duty ali Counter-Strike. Drugi pomembni dejavniki, ki jih morate upoštevati, so interesi vašega najstnika, ne glede na to, ali išče izziv ali uživa v bolj sproščeni igri.

Če razmislimo o vseh nasvetih in smernicah, je tukaj nekaj priporočil za video igre, za katere menimo, da bodo najstniki navdušeni : Stardew Valley – Ta igra vključuje simulacijo kmetije, ki igralcem omogoča, da uredijo in upravljajo lastno kmetijo ter gojijo živali. V igri lahko otroci sadijo rastline, skrbijo za živali, gradijo in širijo svoje gospodinjstvo ter razvijajo odnose z drugimi liki v igri. Genshin Impact – Ta igra ponuja zanimivo zgodbo, postavljeno v domišljijski svet Teyvata. Igralci raziskujejo različna področja igre, rešujejo uganke in se borijo s sovražniki. Ima odlično grafiko in različne like z edinstvenimi sposobnostmi. Elden Ring – Del priljubljene franšize Dark Souls. Ta akcijska RPG ponuja težke bojne izzive v temačnem domišljijskem svetu. Igralci uporabljajo različna orožja in magijo, da premagajo nevarne sovražnike in osvojijo mitološki Elden Ring. NBA 2K25 – NBA 2K25 je najnovejša izdaja priljubljene košarkarske simulacije NBA 2K. Ta različica vključuje znane košarkarje, kot sta LeBron James in njegov sin LeBron "Bronny" James Jr. Igralci lahko izbirajo svoje najljubše igralce in sestavljajo ekipe ter sodelujejo v košarkarskih tekmah. Rocket League – Ta športna igra združuje nogomet in dirkanje. Igralci vozijo avtomobile na raketni pogon in tekmujejo v tekmah 2 proti 2 ali 3 proti 3 in poskušajo doseči gole z velikansko žogo. Minecraft – Minecraft je igra, ki igralcem omogoča ustvarjanje in raziskovanje sveta po želji. V ustvarjalnem načinu lahko igralci zgradijo in oblikujejo skoraj vse, kar želijo, medtem ko morajo v načinu preživetja zbirati vire in preživeti v nevarnem okolju. Ghost of Tsushima – Ghost of Tsushima je akcijska igra, postavljena na Japonsko v 13. stoletju. Igra sledi zgodbi samuraja, ki se bori proti mongolskim vpadom. Znan je po svoji impresivni grafiki in zahtevnem bojnem sistemu. Valheim – Valheim je igra za preživetje, ki igralcem omogoča, da kot Viking raziskujejo svet, ki ga navdihuje nordijska mitologija. Igralci morajo zbirati vire, graditi strukture, se boriti s sovražniki in preživeti v različnih okoljih. Fields of Mistria – Če ima vaš najstnik raje priložnostne igre, je ta igra idealna. Osredotoča se na elemente kmetije, domačega dekorja in romantike. Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nadaljevanje priljubljene igre Legend of Zelda z zahtevnimi ugankami in čudovitim okoljem. Overcooked! - Overcooked! je sodelovalna igra za več igralcev, kjer igralci prevzamejo vlogo kuharja in sodelujejo pri pripravi in strežbi obrokov v različnih kuhinjskih okoljih. Igra je dinamična in zahteva timsko delo za uspešno dokončanje naročil. Mario Kart 8 Deluxe – Ta dirkalna igra z liki iz vesolja Mario je zabavna za vse starosti in odlična za igranje z družino. Igralci tekmujejo v kartingih in uporabljajo različne moči za zmago na progah.

icon-expand Pri zasvojenem otroku se pojavijo čustvena nihanja. FOTO: Adobe Stock

Kako vemo, da je otrok zasvojen z igranjem spletnih iger?

Znaki so pozornim staršem opazni. Pri zasvojenem otroku se pojavijo čustvena nihanja. Burno, zadirčno in agresivno se odzove na prepoved igranja igric. Izgublja občutek za čas in laže o količini igranja. Neprestano razmišlja o video igrah, ne zanimajo ga druženje z vrstniki, šport in druge dejavnosti, ki so ga nekoč veselile. Začne izostajati od pouka, učni uspeh se poslabša. Manj pomaga doma, je zadirčen, razdražljiv in agresiven. Zapira se vase in nerad vzpostavi stik iz oči v oči. Stežka se osredotoči, ne zmore biti zbran in razmišljati. "Da pa lahko govorimo o zasvojenosti, morajo biti znaki prisotni vsaj eno leto," je za naš portal poudaril Marko Puchner, sodelavec Točke osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v sklopu Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Pogosteje gre namreč za prekomerno rabo in ne za zasvojenost z video igrami in tudi tedaj je potrebno pravočasno in pravilno ukrepanje. Starši lahko v izogib pretiranemu igranju na primer motivirajo otroka za druge dejavnosti in mu istočasno omejijo čas za računalniškim zaslonom. "Seveda morajo biti previdni. Čas igranja naj počasi krajšajo in naj ga ne omejijo močno kar naenkrat na denimo uro na dan. Namreč otrok se bo začel upirati, če bodo želeli prehitro preveč. Prav tako je smiselno uvesti dan brez naprav z zasloni, ki naj velja za vse člane družine, tudi za starše," še svetuje.

Kam se lahko starši in otroci obrnejo za pomoč?