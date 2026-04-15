Slovenski učitelji opozarjajo na nevaren trend med otroki

Vsako popoldne se po mestnih ulicah ponavlja isti prizor: skupina osnovnošolcev hodi domov, a namesto da bi opazovali prehode za pešce, semaforje in avtomobile, večina gleda v ekran telefona. Glave so sklonjene, prsti drsijo po zaslonu, pozornost pa je nekje med sporočili, videi in igricami.

To ni le nova navada generacije, ampak resno varnostno tveganje v prometu.

Zanesljivi prometnovarnostni viri opozarjajo, da je pri pešcih ključna stalna pozornost, saj je za varno prečkanje nujno opazovanje okolice, očesni stik z vozniki in pravočasno zaznavanje nevarnosti.

Nacionalna ameriška agencija za promet (NHTSA) posebej poudarja, da morajo otroci med hojo gledati, poslušati in ostati pozorni, saj so lahko vozniki tudi sami moteni.