Slovenski učitelji opozarjajo na nevaren trend med otroki

Vsako popoldne se po mestnih ulicah ponavlja isti prizor: skupina osnovnošolcev hodi domov, a namesto da bi opazovali prehode za pešce, semaforje in avtomobile, večina gleda v ekran telefona. Glave so sklonjene, prsti drsijo po zaslonu, pozornost pa je nekje med sporočili, videi in igricami.
To ni le nova navada generacije, ampak resno varnostno tveganje v prometu.
Zanesljivi prometnovarnostni viri opozarjajo, da je pri pešcih ključna stalna pozornost, saj je za varno prečkanje nujno opazovanje okolice, očesni stik z vozniki in pravočasno zaznavanje nevarnosti.
Nacionalna ameriška agencija za promet (NHTSA) posebej poudarja, da morajo otroci med hojo gledati, poslušati in ostati pozorni, saj so lahko vozniki tudi sami moteni.
Tudi učiteljice v osnovnih šolah opažajo isti trend
Na slovenskih osnovnih šolah je prometna varnost del rednih opozoril, a učitelji in razredniki vse pogosteje opažajo še eno težavo: otroci med hojo do avtobusa, čez prehod ali po pločniku ne umaknejo pogleda s telefona.
Prometnovarnostni načrti slovenskih osnovnih šol starše že dolgo opozarjajo, da je varna pot v šolo skupna odgovornost šole in doma. Šole posebej poudarjajo, da morajo starši otroke učiti pravilnega prečkanja ceste, opazovanja prometa in izbire najvarnejše poti.
Danes pa se temu dodaja nova realnost: otrok morda pozna pravila, a jih zaradi zaslona v roki v ključnem trenutku preprosto ne uporabi.
Zakaj je telefon med hojo tako nevaren?
Telefon med hojo zmanjša pozornost na treh ravneh:
vidno otrok ne opazi avtomobila, kolesarja ali semaforja
slušno zaradi videov ali slušalk ne sliši prihajajočega vozila
miselno možgani so osredotočeni na vsebino na zaslonu, ne na promet
Ravno zato prometni strokovnjaki opozarjajo, da otrok v prometu ne sme biti "na avtopilotu". Pri prečkanju ceste je potreben zavesten postanek, pogled levo–desno–levo in preverjanje voznikov.
Kaj lahko kot starši naredimo?
Največ lahko naredimo prav doma. Ne s popolno prepovedjo, ampak z jasnimi pravili.
1. Pravilo: telefon ostane v torbi do doma
Dogovorite se, da otrok telefon uporablja šele, ko pride domov ali na varno mesto, nikakor pa ne med hojo po mestu.
2. Skupaj prehodite pot iz šole
Še posebej pri mlajših osnovnošolcih večkrat skupaj prehodite pot in pokažite kritične točke:
- prehode za pešce
- križišča
- izvoze iz parkirišč
- avtobusna postajališča
3. Brez slušalk na poti
Slušalke dodatno zmanjšajo zaznavanje okolice. Otrok mora slišati promet, zvonec kolesa ali zaviranje avtomobila.
4. Bodite zgled
Otroci posnemajo odrasle. Če tudi sami med hojo gledamo v telefon ali na prehodu odgovarjamo na sporočila, bodo to razumeli kot normalno vedenje. Slovenske šole prav zato poudarjajo, da je zgled staršev ključen del prometne vzgoje.
Ni problem telefon, problem je trenutek uporabe
Telefon sam po sebi ni sovražnik. Otroku daje občutek varnosti, ker lahko pokliče starše, sporoči zamudo ali preveri, kje je. Težava nastane, ko zaslon prevzame pozornost ravno v prostoru, kjer je otrok najbolj ranljiv, med avtomobili, kolesi, križišči in mestnim vrvežem.
Zato je danes morda ena najpomembnejših prometnih lekcij za osnovnošolce zelo preprosta: na cesti gledamo okoli sebe, ne v ekran.
