Spletno nasilje med otroki: tiha stiska, ki se dogaja za zasloni

Kako je videti spletno nasilje med otroki?

Spletno nasilje se lahko pojavlja v različnih oblikah, med najpogostejšimi pa so žaljiva sporočila in komentarji, širjenje laži ali govoric, izključevanje iz skupinskih klepetov ali iger, objavljanje ponižujočih fotografij ali videov, ustvarjanje lažnih profilov, grožnje ali izsiljevanje. Ker se vse dogaja prek zaslonov, lahko nasilje hitro uide nadzoru in se širi zelo hitro.

Zakaj je spletno nasilje tako škodljivo?

Strokovnjaki opozarjajo, da je spletno nasilje lahko celo hujše od klasičnega medvrstniškega nasilja, saj se dogaja 24/7 (tudi doma, kjer naj bi bil otrok varen), se vsebine lahko hitro širijo med vrstniki, otrok pa nima "varnega prostora", kjer bi se lahko umaknil. Posledice so lahko resne : - tesnoba in strah, - socialna izolacija, - slabše ocene v šoli, - depresivna razpoloženja, v hujših primerih tudi samopoškodovalno vedenje.

icon-expand Ker se vse dogaja prek zaslonov, lahko nasilje hitro uide nadzoru in se širi zelo hitro. FOTO: Adobe Stock

Kdo vse je vpleten v spletno nasilje?

Pri spletnem nasilju niso prisotni samo žrtev in povzročitelj, ampak pogosto tudi opazovalci (sošolci, prijatelji), širša skupina vrstnikov, ki lahko nasilje širijo ali ga ignorirajo. Pomembno je razumeti, da se spletno nasilje pogosto začne kot "šala", nato pa hitro preraste v resno obliko psihičnega pritiska.

Znaki, da je otrok lahko žrtev

Starši in učitelji naj bodo pozorni na umikanje od družbe, nenadno zapiranje v sobo ali pretirano rabo telefona, slabše šolske ocene, spremembe razpoloženja, strah pred šolo ali uporabo telefona.

icon-expand Pomembno je razumeti, da se spletno nasilje pogosto začne kot "šala", nato pa hitro preraste v resno obliko psihičnega pritiska. FOTO: Adobe Stock

Kako lahko pomagajo starši?