Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Po spletu se širi nevaren trend, otroci pa ne razumejo posledic

S.B.
Šola in splet 0
13. 10. 2026 12.26

Na družbenih omrežjih se širi nov trend, ki se otrokom morda zdi zabaven, v resnici pa lahko prestraši učence, starše in zaposlene v šolah. V ospredju je lik Mačka v klobuku, ki se pojavlja v videoposnetkih z grozečimi sporočili, namenjenimi resničnim šolam in posameznikom. Čeprav nekateri takšne objave razumejo kot šalo, lahko njihove posledice segajo veliko dlje od spletnih komentarjev in všečkov.

cat in the hat
Izberite Bibaleze.si za svoj prednostni vir na Google.

O nevarnostih spletnih izzivov je za naš portal že pred časom opozorila tudi slovenska učiteljica Nina Jelen. Poudarila je, da so nekateri izzivi lahko izjemno nevarni, celo smrtno nevarni, otroci pa se pogosto ne zavedajo, v kaj se spuščajo.

Novi trend z Mačkom v klobuku vznemirja starše

Viralni trend, poimenovan The Cat in the Hat oziroma Maček v klobuku, se širi predvsem na TikToku in Instagramu. V videoposnetkih nastopa oseba v kostumu znanega knjižnega lika ali njegova različica, ustvarjena z umetno inteligenco. Posnetke spremljajo imena resničnih mest in šol, v nekaterih primerih tudi imena ravnateljev ali učencev, ter sporočila, ki namigujejo, da jih bo lik obiskal oziroma prišel ponje.

Grožnje so pogosto nedoločene in so lahko mišljene kot neokusna šala. Toda šole in policija jih morajo obravnavati resno, saj lahko povzročijo strah in zaskrbljenost med učenci, njihovimi družinami ter zaposlenimi.

Težava je tudi v tem, da se lahko vsebina, ki jo nekdo objavi zaradi pozornosti ali zabave, hitro razširi. Ko jo začnejo deliti drugi uporabniki, avtor nima več nadzora nad tem, kdo jo bo videl in kako jo bo razumel.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj otroci sodelujejo pri nevarnih spletnih izzivih?

Razlogi so različni: želja po priljubljenosti, odzivih vrstnikov, ogledih in občutku, da so del nečesa, o čemer govorijo vsi. Otroci lahko vedo, da je določen trend neprimeren, a vseeno verjamejo, da sami ne bodo utrpeli posledic.

Nevropsihologinja dr. Sanam Hafeez v članku za ABC News pojasnjuje, da se deli možganov, ki sodelujejo pri načrtovanju in presojanju posledic, v obdobju odraščanja še razvijajo. Obenem so mladostniki posebej občutljivi na vznemirjenje in odobravanje vrstnikov. Zato lahko trenutna pozornost zanje odtehta tveganje, ki se jim zdi oddaljeno.

Podobno je v članku za naš portal opozorila učiteljica Nina Jelen, ki je pisala o nevarnih spletnih izzivih. Spomnila je na izziv Bird Box, pri katerem so si udeleženci zavezali oči in se tako izpostavljali nevarnosti v prometu ter pri vsakdanjih opravilih.

Obstajajo pa izzivi, ki so izredno nevarni, celo smrtno nevarni, je zapisala Jelenova. Opozorila je tudi na primere, ko otroci in najstniki sodelujejo v nevarnih izzivih, ne da bi se zavedali, kako hude so lahko posledice.

Njeno sporočilo je še danes aktualno: spletni izziv ni nujno varen samo zato, ker se mu smejijo vrstniki ali ker je postal viralen. Tudi vsebina, ki je videti kot nedolžna zabava, lahko nekoga poškoduje, prestraši ali spravi v resne težave.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kaj lahko storijo starši?

Najpomembnejša sta pogovor in odnos zaupanja. Otroci morajo vedeti, da se lahko na starše obrnejo tudi takrat, ko so sami sodelovali pri neprimernem izzivu ali ko so na spletu videli nekaj, kar jih je prestrašilo.

Starši lahko otrokom pomagajo z nekaj jasnimi pravili:

- Pogovarjajte se o dogajanju na spletu. Zanimajte se, katere videoposnetke gledajo, katere aplikacije uporabljajo in o katerih trendih se pogovarjajo s prijatelji.

- Pojasnite, da spletne grožnje niso šala brez posledic. Tudi če jih nekdo objavi zaradi zabave, lahko povzročijo strah in zahtevajo ukrepanje šole ali policije.

- Spodbujajte kritično razmišljanje. Otrok naj se vpraša, kdo je vsebino objavil, kaj želi z njo doseči in ali bi lahko koga ogrozila.

- Naučite jih reči ne. Ni jim treba sodelovati v izzivu samo zato, ker ga izvajajo prijatelji ali ker se bojijo, da bodo izpadli dolgočasni.

- Ne širite nevarnih objav. Grozečih videoposnetkov ne všečkajte, komentirajte ali posredujte naprej. Sumljivo vsebino prijavite platformi, ob konkretnih grožnjah pa obvestite šolo oziroma policijo.

Jelenova je v svojem zapisu posebej poudarila, da je treba otroke v spletne aktivnosti vključevati že zgodaj, se z njimi pogovarjati o varni uporabi spleta in skupaj oblikovati razumljiva družinska pravila. Predvsem pa jih moramo naučiti, da jim ni treba storiti vsega, kar vidijo ali v kar jih nagovarjajo drugi.

Otroci ne potrebujejo le omejitev, temveč tudi občutek, da lahko odraslim zaupajo. Če vedo, da jih bodo starši poslušali brez takojšnjega obsojanja, je večja verjetnost, da bodo spregovorili tudi o neprijetnih izkušnjah na spletu. In prav pravočasen pogovor lahko prepreči, da bi se nedolžna spletna zabava spremenila v nekaj veliko resnejšega.

Nevaren izziv tudi v Sloveniji: To početje otrok je smrtno nevarno!
Preberi še
Nevaren izziv tudi v Sloveniji: To početje otrok je smrtno nevarno!
Nina Jelen: 'Obstajajo izzivi, ki so izredno nevarni – celo smrtno nevarni'
Preberi še
Nina Jelen: 'Obstajajo izzivi, ki so izredno nevarni – celo smrtno nevarni'

Viri: Index.hr, Dnevnik.hr

varnost na spletu spletni trendi varna uporaba interneta nasveti za starše vzgoja otrok
Prejšnji članek
Svet slavnih

Princ Harry razkril bolečo resnico o smrti mame Diane

Naslednji članek
Najstniki

Sekstanje med mladimi: intimna fotografija se širi. Kaj zdaj?

24ur.com Pasti interneta: otroci zaradi neprimernih vsebin napačno razumejo svet
Bibaleze.si Spletno nasilje med otroki: tiha stiska, ki se dogaja za zasloni
24ur.com Je prekrivanje otrokovega obraza na spletu učinkovita zaščita?
24ur.com Po pretepu učenca: 'Kar otroci vidijo na spletu, to tudi živijo'
Bibaleze.si Spletno nasilje: temna plat digitalnega sveta
24ur.com Ima tudi vaš najstnik fomofobijo?
24ur.com Angel smrti: nevaren TikTok izziv spodbuja najstnike k teku pred vozila
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2014