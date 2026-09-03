Šolsko leto 2026/27: pomembni datumi, ki jih morajo poznati starši šolarjev in dijakov

Šolsko leto 2026/27 prinaša številne datume, ki jih je dobro poznati že na začetku septembra. Spodaj smo jih zbrali po mesecih, da bo načrtovanje šolskih in družinskih obveznosti nekoliko lažje.

SEPTEMBER 2026

1. september: začetek pouka v osnovnih in srednjih šolah. Na ta dan bo objavljen tudi sklep o izboru predmetov na Nacionalnem preverjanju znanja (NPZ).

OKTOBER 2026

26.–30. oktober: jesenske počitnice. Po prvih tednih pouka bo to za šolarje prvi daljši premor, starši pa lahko termin upoštevajo pri načrtovanju jesenskega oddiha.

NOVEMBER 2026

Novembra ni večjih počitnic, zato pouk poteka po ustaljenem urniku.

DECEMBER 2026

25. december–2. januar: novoletne počitnice. Praznično obdobje bo tako za šolarje in dijake tudi priložnost za daljši počitek po prvih mesecih šolskega leta.

JANUAR 2027

Januar prinaša prvi pomemben mejnik šolskega leta. 15. januar: zaključek prvega ocenjevalnega obdobja v srednjih šolah. 29. januar: zaključek prvega ocenjevalnega obdobja v osnovnih šolah. Za učence in dijake je to čas, ko lahko preverijo, kako uspešno so začeli novo šolsko leto in ali morajo do konca leta pri katerem od predmetov vložiti še nekoliko več truda.

icon-expand Za učence in dijake je to čas, ko lahko preverijo, kako uspešno so začeli novo šolsko leto in ali morajo do konca leta pri katerem od predmetov vložiti še nekoliko več truda. FOTO: Adobe Stock

FEBRUAR 2027

8. februar: Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. 12. in 13. februar: informativna dneva za vpis v srednje šole. To bo še posebej pomemben konec tedna za devetošolce, ki se bodo odločali, katero srednjo šolo oziroma izobraževalni program bodo izbrali.

Zimske počitnice

Zimske počitnice bodo razdeljene na dva termina. 15.–19. februar: počitnice za učence in dijake z območja jugovzhodne Slovenije (z določenimi izjemami) ter koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije. 22.–26. februar: počitnice za gorenjsko, goriško, notranjsko-kraško, obalno-kraško, osrednjeslovensko in zasavsko statistično regijo ter občine Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel. Starši naj zato preverijo, v kateri termin spada njihova šola oziroma občina.

MAREC 2027

Marec bo za učence, ki opravljajo NPZ, eden pomembnejših mesecev šolskega leta. 22. marec: NPZ iz slovenščine oziroma italijanščine ali madžarščine za učence 3., 6. in 9. razreda. 24. marec: NPZ iz tujega jezika za učence 6. razreda in NPZ iz tretjega predmeta za učence 9. razreda. 29. marec: velikonočni ponedeljek.

icon-expand Marec bo za učence, ki opravljajo NPZ, eden pomembnejših mesecev šolskega leta. FOTO: Adobe Stock

APRIL 2027

1. april: NPZ iz matematike za učence 3., 6. in 9. razreda. 20. april: devetošolci bodo seznanjeni z dosežki pri NPZ. 26. april: pouka prost dan. 27. april: dan upora proti okupatorju. 28. april–2. maj: prvomajske počitnice. Za devetošolce bo april pomemben tudi zaradi približevanja zaključku osnovne šole in nadaljevanja šolanja.

MAJ 2027

Maj bo eden najbolj napornih mesecev predvsem za zaključne letnike srednjih šol. 3. maj: šestošolci bodo seznanjeni z dosežki pri NPZ. 4. maj: začetek spomladanskega roka splošne mature z esejem iz materinščine. 6. maj: tretješolci bodo seznanjeni z dosežki pri NPZ. 21. maj: konec pouka in podelitev spričeval za zaključne letnike srednjih šol. 29. maj: začetek osrednjega dela spomladanskega roka splošne in poklicne mature. Istega dne se začne tudi izpitni rok za opravljanje dopolnilnih in popravnih izpitov za zaključne letnike v poklicnem izobraževanju.

JUNIJ 2027

Junij prinaša zaključek šolskega leta za večino učencev in dijakov. 15. junij: konec pouka in podelitev spričeval za devetošolce. 16.–30. junij: izpitni roki za predmetne in popravne izpite za devetošolce. 24. junij – konec pouka in podelitev spričeval za učence od 1. do 8. razreda ter dijake nižjih letnikov. 25. junij–31. avgust: poletne počitnice. Za učence od 1. do 8. razreda, ki jih čakajo predmetni ali popravni izpiti, bo prvi izpitni rok od 28. junija do 9. julija.

JULIJ 2027

Čeprav se bo za večino šolarjev poletni oddih že začel, bodo julija pomembni predvsem datumi, povezani z maturo in izpiti. 8. julij: seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi na spomladanskem izpitnem roku. 9. julij: konec prvega izpitnega roka za predmetne in popravne izpite za učence od 1. do 8. razreda. 13. julij: seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi na spomladanskem izpitnem roku.

AVGUST 2027

Poletne počitnice se nadaljujejo, vendar avgust prinaša nove šolske obveznosti za tiste, ki morajo opravljati izpite. 18.–31. avgust: drugi izpitni rok za predmetne in popravne izpite za učence od 1. do 9. razreda. 21. avgust: začetek jesenskega roka splošne in poklicne mature.

SEPTEMBER 2027