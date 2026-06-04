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Učitelj iz Podgorice otroke uči likanja in peke palačink

S.B.
Šola in splet 0
04. 06. 2026 04.00

V Osnovni šoli Oktoih v Podgorici poučuje učitelj Sava Kovačević, ki je v zadnjih letih pritegnil veliko pozornosti javnosti zaradi svojega drugačnega pristopa k poučevanju. Številni ga opisujejo kot pedagoga, ki učencem ne podaja le učne snovi, temveč jih pripravlja tudi na vsakdanje življenje.

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Pouk, ki presega učbenike

Na družbenih omrežjih osnovne šole so se pred časom pojavile fotografije in zapisi, ki prikazujejo učence pri dejavnostih, ki niso tipične za klasičen pouk. Pod vodstvom učitelja so se učili osnovnih življenjskih veščin, kot so likanje oblačil, pa tudi priprava preprostih jedi, na primer palačink.

Takšni prizori so sprožili številne pozitivne odzive, saj prikazujejo šolo kot prostor, kjer se otroci učijo tudi praktičnih spretnosti, ne le teorije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pristop, ki temelji na odgovornosti

Učitelj Sava Kovačević zagovarja idejo, da mora biti učenec v središču izobraževalnega procesa. Po njegovem mnenju je naloga učitelja, da ustvari pogoje, v katerih lahko vsak učenec razvije svoj potencial.

Poseben poudarek daje tudi samodisciplini in razumevanju posledic lastnega vedenja. Namesto strogega discipliniranja spodbuja učence, da se naučijo sami prevzemati odgovornost za svoja dejanja.

Njegov pristop temelji na prepričanju, da šola ne oblikuje le znanja, temveč tudi značaj in odnos do družbe.

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Učenje za življenje

V času, ko otroci veliko časa preživijo na digitalnih platformah in se pogosto zgledujejo po spletnih vplivnežih, učitelj Kovačević poskuša učence motivirati za osnovne življenjske veščine.

Po njegovem mnenju je pomembno, da otroci znajo opravljati tudi preprosta gospodinjska opravila, pri čemer naj bi bil cilj, da to počnejo z veseljem in brez prisile.

Pri tem uporablja različne oblike motivacije, tudi simbolične nagrade, kar učenci pogosto sprejmejo kot del zabavnega učnega procesa.

Odzivi javnosti

Zgodbe o njegovem delu so v regiji sprožile številne pozitivne odzive. Mnogi ga opisujejo kot predanega učitelja, ki svoje delo razume kot poslanstvo in ne zgolj kot poklic.

Njegov pristop je v javnosti sprožil tudi razpravo o tem, kako naj bi sodobna šola uravnotežila klasično učenje in življenjske veščine.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Šola kot prostor življenja

Ali je šola zgolj prostor za pridobivanje znanja ali tudi prostor, kjer se otroci učijo samostojnosti, odgovornosti in vsakdanjih veščin?

Pristop učitelja iz Podgovorice kaže, da je mogoče pouk obogatiti z vsebinami, ki učencem pomagajo pri pripravi na življenje zunaj učilnice in to na način, ki jih hkrati motivira in povezuje. Čeprav so pristopi učiteljev različni, njegova zgodba znova odpira razpravo o tem, kaj pomeni biti dober učitelj v 21. stoletju.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
šolstvo življenjske veščine vzgajanje otrok Sava Kovačević pedagoški pristop
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