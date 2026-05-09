Roblox – sporne vsebine v priljubljeni spletni otroški igri

S svetlobno hitrostjo se je med mladimi razširila priljubljenost igranja spletne igre Roblox, ki je zdaj že skoraj vsem poznana, tudi staršem. Otroci med 8 in 12 let se nadvse navdušujejo nad izdelavo avatarjev in virtualnim svetom, ki ga živijo skozi igranje te spletne igre.
Gre namreč za platformo, kjer se lahko sošolci in prijatelji povezujejo med seboj, skupaj igrajo in se srečujejo v virtualnem okolju. Igra je namreč zasnovana tako, da spodbuja svoje igralce, da se družijo z drugimi igralci, komunicirajo prek zasebnih sporočil in se povezujejo ter sodelujejo med seboj pri igranju ali ustvarjanju iger.
Pri tem ne bi bilo nič spornega, če strokovnjaki ne bi odkrili, da prihaja do določenih odstopanj, ko odrasle osebe namerno ustvarjajo avatarje in prostore, kjer se igralci pogovarjajo o seksu in ga tudi uprizarjajo v pričo ostalih soigralcev, tudi mladoletnih otrok.
Hkrati je spletna igra postala idealno okolje za pedofile in spolne predatorje, ki skozi ustvarjene avatarje iščejo mlajše otroke in jih nagovarjajo k druženju, pošiljanju lastnih fotografij in osebnih podatkov. Starostne omejitve za sodelovanje pri igri ni, za aplikacijo na napravah Android ali IOS je priporočen zgolj starševski nadzor zaradi številnih tveganj.
Ob razkritju podatkov BBC-jeve raziskave, kjer so navedli, da v spletni igri Roblox prihaja do neprimernih vsebin, kot so skupinska spolna občevanja, sadistično mazohistična nagnjenja ipd. teme, je predstavnik za javnost podjetja Roblox poskušal pojasniti: "Izvajamo varnostni pregled vsake posamezne slike, videa in zvočne datoteke, naložene v Roblox, ki ga izvajajo ljudje in naprave za nadzor."
Težava pa nastane na točki, ko nadzorniki ne zmorejo dovolj kmalu ugotoviti, da gre za neprimerno vsebino in se posledično ne odzovejo dovolj hitro. Seksualne zabave in razna spolna nagnjenja avatarjev se namreč pred očmi otrok odvijajo nekaj časa, preden jih nadzorniki spletne igre uspejo prepoznati, zaslediti in umakniti. Proces, da neprimerne aktivnosti zasledijo, traja ponavadi slabo uro, so ugotovili s pomočjo BBC-jeve raziskave.
Otroci in mladostniki lahko v spletni igri klepetajo s popolnimi neznanci, kar pomeni, da lahko prejmejo tudi neprimerna sporočila in postanejo žrtve izsiljevanja, nagovarjanja, nadlegovanja ali ustrahovanja. Ravno anonimnost, ki jo ponuja Roblox, je glavna značilnost spletnih mest, ki je pravo gojišče nadlegovalcev in oseb s slabimi nameni.
Larry Magid, predsednik neprofitne organizacije, ki ozavešča o varnosti otrok na spletu, je za britanski medij dejal, da platforma nosi odgovornost, da zaščiti svoje uporabnike, saj so ti lahko tudi mlajši od trinajst let. Ker lahko igrico igrajo tudi odrasli, namreč prihaja do težave, ko se otroci virtualno družijo in pogovarjajo z odraslimi. Roblox je za BBC v zagovor dejal, da lahko starši svoje otroke zaščitijo s posebnimi orodji, ki jim preprečujejo interakcijo z nekaterimi uporabniki.
Igra, ki je izšla leta 2006, je z leti pridobivala na popularnosti – trenutno ima dnevno več kot 40 milijonov uporabnikov po vsem svetu.
