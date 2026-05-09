Roblox – sporne vsebine v priljubljeni spletni otroški igri

S svetlobno hitrostjo se je med mladimi razširila priljubljenost igranja spletne igre Roblox, ki je zdaj že skoraj vsem poznana, tudi staršem. Otroci med 8 in 12 let se nadvse navdušujejo nad izdelavo avatarjev in virtualnim svetom, ki ga živijo skozi igranje te spletne igre.

Gre namreč za platformo, kjer se lahko sošolci in prijatelji povezujejo med seboj, skupaj igrajo in se srečujejo v virtualnem okolju. Igra je namreč zasnovana tako, da spodbuja svoje igralce, da se družijo z drugimi igralci, komunicirajo prek zasebnih sporočil in se povezujejo ter sodelujejo med seboj pri igranju ali ustvarjanju iger.

Pri tem ne bi bilo nič spornega, če strokovnjaki ne bi odkrili, da prihaja do določenih odstopanj, ko odrasle osebe namerno ustvarjajo avatarje in prostore, kjer se igralci pogovarjajo o seksu in ga tudi uprizarjajo v pričo ostalih soigralcev, tudi mladoletnih otrok.

Hkrati je spletna igra postala idealno okolje za pedofile in spolne predatorje, ki skozi ustvarjene avatarje iščejo mlajše otroke in jih nagovarjajo k druženju, pošiljanju lastnih fotografij in osebnih podatkov. Starostne omejitve za sodelovanje pri igri ni, za aplikacijo na napravah Android ali IOS je priporočen zgolj starševski nadzor zaradi številnih tveganj.