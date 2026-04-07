Mislila je, da gre za napako, nato pa izvedela, kaj je storila hči: račun za telefon jo je šokiral

Kalifornijsko mamo je ob pogledu na račun za mobilni telefon skoraj kap. Namesto običajnih 385 dolarjev je prejela račun v višini kar 5.185 dolarjev (okoli 4.770 evrov). Sprva je bila prepričana, da gre za napako operaterja, a resnica je bila precej bolj neprijetna.
Izkazalo se je, da je njena hči na platformi Roblox spoznala novo osebo in želela pogovor nadaljevati po telefonu. Deklica ni vedela, da kliče mednarodno številko, zato je pogovor trajal dolgo, stroški pa so medtem skokovito rasli.
Zgodba je hitro zaokrožila po spletu, potem ko je mama svojo izkušnjo delila na Redditu. Tam je prejela ogromno podpore in številne nasvete drugih staršev, ki so opozorili, da se lahko podobna situacija zgodi skoraj vsakomur, še posebej, ko otroci uporabljajo telefon brez omejitev za mednarodne klice.
Ko je kontaktirala operaterja, večjega posluha ni bilo. Ponudili so ji le možnost obročnega odplačevanja in blokado mednarodnih klicev za naprej. Prav to je med starši odprlo pomembno razpravo: koliko otrok sploh razume, da spletni stiki lahko hitro prerastejo v zelo drage ali celo nevarne situacije?
Ta zgodba je še en pomemben opomnik, da morajo starši z otroki redno govoriti o varni uporabi spleta, spletnih iger in komunikaciji z neznanci. Aplikacije, kot je Roblox, so za otroke pogosto prostor zabave, vendar se lahko nedolžen klepet hitro spremeni v finančni ali varnostni zaplet.
Pomembno je, da otrokom razložimo:
- naj nikoli ne delijo svoje telefonske številke z neznanci,
- naj starši nastavijo blokado mednarodnih klicev,
- naj imajo mlajši otroci omejitve pri uporabi komunikacijskih funkcij,
- in da vsak spletni stik najprej omenijo staršem.
V času, ko otroci vse prej vstopajo v digitalni svet, je prav odprta komunikacija doma tista, ki lahko prepreči marsikatero neprijetno presenečenje.
Viri: Index.hr, Newsweek, Reddit objava uporabnice u/picklemethis79.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV