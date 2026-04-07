Mislila je, da gre za napako, nato pa izvedela, kaj je storila hči: račun za telefon jo je šokiral

Kalifornijsko mamo je ob pogledu na račun za mobilni telefon skoraj kap. Namesto običajnih 385 dolarjev je prejela račun v višini kar 5.185 dolarjev (okoli 4.770 evrov). Sprva je bila prepričana, da gre za napako operaterja, a resnica je bila precej bolj neprijetna.

Izkazalo se je, da je njena hči na platformi Roblox spoznala novo osebo in želela pogovor nadaljevati po telefonu. Deklica ni vedela, da kliče mednarodno številko, zato je pogovor trajal dolgo, stroški pa so medtem skokovito rasli.

Zgodba je hitro zaokrožila po spletu, potem ko je mama svojo izkušnjo delila na Redditu. Tam je prejela ogromno podpore in številne nasvete drugih staršev, ki so opozorili, da se lahko podobna situacija zgodi skoraj vsakomur, še posebej, ko otroci uporabljajo telefon brez omejitev za mednarodne klice.