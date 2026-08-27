Otrok prvič prestopa šolski prag? Starši imate pravico do plačanega prostega dne

Čeprav gre za pravico, ki velja že nekaj let, je številni starši še vedno ne poznajo. Zato so pred začetkom novega šolskega leta na to ponovno opozorili tudi sindikati. In pomembno: če imate doma bodočega prvošolca, vam za njegov prvi šolski dan ni treba žrtvovati enega od dni letnega dopusta. Gre za plačano odsotnost zaradi osebne okoliščine.

Prvi šolski dan lahko preživite z otrokom, brez koriščenja letnega dopusta

Pravica do plačane odsotnosti zaradi spremstva otroka, ki vstopa v prvi razred osnovne šole, je zapisana v Zakonu o delovnih razmerjih. Delavcu pripada najmanj en plačan delovni dan odsotnosti, namenjen spremstvu prvošolca na prvi šolski dan. To pomeni, da staršu za ta pomembni dan ni treba porabiti dneva rednega letnega dopusta. Pravica je ločena od letnega dopusta in se šteje med plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin. Kot poroča Cekin.si so na to pred začetkom novega šolskega leta znova opozorili tudi sindikati. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije starše pozivajo, naj pravico izkoristijo. Kot so zapisali, je službeni dan mogoče nadomestiti, prvega šolskega dneva otroka pa ne.

Ne gre za navaden letni dopust

Ena pomembnejših stvari, ki jih morajo starši vedeti, je, da ta dan ni del njihovega letnega dopusta. Gre za plačano odsotnost zaradi osebne okoliščine, ki jo ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Pravica je bila v zakon vključena z novelo, ki se uporablja od leta 2020. Zakon določa, da ima delavec zaradi spremstva otroka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi šolski dan pravico do najmanj enega plačanega delovnega dne odsotnosti. To pomeni, da staršu za ta dan ni treba porabiti enega od dni svojega letnega dopusta. Pravica pripada obema staršema Pomembno: prosti dan ni namenjen zgolj enemu od staršev. Do njega sta upravičena oba starša, če vsak izpolnjuje pogoje za uveljavljanje pravice. Pravica velja tudi ne glede na to, ali je starš zaposlen v zasebnem ali javnem sektorju. Tako lahko na prvi šolski dan svojega prvošolca v šolo pospremita oba, mama in oče.

icon-expand Na prvi šolski dan svojega prvošolca v šolo lahko pospremita oba, mama in oče. FOTO: Adobe Stock

Kaj mora narediti starš?

Pravica ni avtomatična v smislu, da bi delodajalec sam od sebe vedel, da bo zaposleni odsoten. Zaposleni mora za odsotnost zaprositi in predložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da njegov otrok vstopa v prvi razred. Kot primer dokazila GOV.SI navaja potrdilo o vpisu oziroma potrdilo o šolanju. ZSSS staršem svetuje, naj delodajalca o koriščenju odsotnosti pisno in vnaprej obvestijo, predvsem zaradi lažje organizacije dela.

Pozor: prostega dne ne morete prestaviti

Tu je še ena pomembna podrobnost. Ta posebna odsotnost je vezana prav na prvi šolski dan. ZSSS pojasnjuje, da gre za izredni dopust, ki ga je treba izrabiti ob nastanku okoliščine, torej na prvi šolski dan, ne dan prej ali dan pozneje. Če bi torej otrok v šolo prvič vstopil v torek, starš tega dne ne more preprosto prestaviti na petek, ker bi mu takrat bolj ustrezalo.

Kaj pa, če delodajalec pravi, da zaradi službe ne gre?

Tudi to je vprašanje, ki se ga starši pogosto bojijo. Uradne informacije GOV.SI so jasne: delodajalec mora delavcu omogočiti plačano odsotnost, če ta izpolnjuje pogoje in predloži ustrezno dokazilo. Pravica velja za vse delavce, ne glede na dejavnost oziroma sektor. Zato kadrovska stiska sama po sebi ne pomeni, da lahko delodajalec zakonsko pravico preprosto zavrne. Prav na to so letos opozorili tudi v Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije. Starše pozivajo, naj zaradi občutka krivde, pritiska ali kadrovske stiske ne opustijo pravice, ki jim pripada. Če pride do težav, svetujejo, naj se zaposleni obrnejo na svoj sindikat, Inšpektorat RS za delo ali konfederacijo.

icon-expand Zaposleni mora za odsotnost zaprositi in predložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da njegov otrok vstopa v prvi razred. FOTO: Adobe Stock

Kaj pa starši otrok, ki niso prvošolci?

Tukaj je pomembna razlika. Posebna zakonska pravica do plačane odsotnosti zaradi spremstva na prvi šolski dan velja za otroka, ki vstopa v prvi razred. Starši drugošolcev, tretješolcev in starejših otrok te posebne pravice po ZDR-1 nimajo. To pa še ne pomeni, da starši starejših otrok ne morejo prositi za prost dan. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so delodajalce pozvali, naj tam, kjer delovni proces to omogoča, tudi staršem otrok, ki niso več prvošolci, omogočijo nekoliko več prožnosti – na primer poznejši začetek dela ali koriščenje rednega dopusta.

Pravica, ki je starši ne bi smeli spregledati

Na Cekin.si so pred letošnjim začetkom šolskega leta prav tako opozorili na to pravico in povzeli poziv Konfederacije sindikatov 90 Slovenije, naj starši prvošolcev izkoristijo dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo. Cekin.si poudarja, da pravica pripada obema staršema in velja ne glede na dejavnost oziroma sektor. In čeprav je prvi šolski dan za odrasle morda le nekaj ur na koledarju, je za otroka lahko eden najpomembnejših dni v njegovem življenju. Prvič šolska torba na ramenih. Prvič skozi šolska vrata. Prvič v učilnico. Tega dne res ni mogoče ponoviti.

Na kratko: kaj morate vedeti?

- Da, starš prvošolca ima pravico do plačane odsotnosti z dela. - Gre za najmanj en delovni dan plačane odsotnosti. - Pravica pripada obema staršema. - Velja za zaposlene v javnem in zasebnem sektorju. - Ne gre za običajni letni dopust, temveč za plačano odsotnost zaradi osebne okoliščine. - Starš mora za odsotnost zaprositi in predložiti ustrezno dokazilo, da otrok obiskuje prvi razred. - Odsotnost je vezana na prvi šolski dan in je ni mogoče prestaviti na drug dan. - Če pri uveljavljanju pravice nastanejo težave, se lahko zaposleni obrne na sindikat ali Inšpektorat RS za delo.