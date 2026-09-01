Dragi šolarji, pogumno v novo šolsko leto

Če se spomnim svojih šolskih dni, so bili to dnevi veselja, velikih prijateljstev, dobrih in tudi malce strogih učiteljev, ki pa se jih z radostjo spominjam. Na šolo imam lepe spomine, zato tudi vam vsem želim, da boste vsak dan v šoli imeli občutek sprejetosti, da boste našli svojo skupinico prijateljev, v kateri se boste počutili dobro, da se boste znali postaviti zase, da boste vpijali znanje in veliko, veliko spraševali. Da boste razvijali svojo domišljijo, kovali velike načrte in sanjali izjemne sanje. Ker v resnici vam lahko z vztrajnostjo, disciplino in ljubeznijo do tega, kar vas veseli, resnično uspe.

Naj bo letošnje šolsko leto polno prijetnih izkušenj, smeha, lepih presenečenj in občutka, da je učenje lahko tudi prava dogodivščina.

Želim vam tudi, da bi veliko brali.

In tukaj naj bo še majhen opomnik za starše: spodbujajmo otroke k branju. Knjige odpirajo svetove, razvijajo domišljijo, bogatijo besedni zaklad in otrokom pomagajo razumeti svet, pa tudi same sebe.

Znanje je nekaj, česar nam nihče ne more vzeti.

Vsaka prebrana knjiga, vsako novo vprašanje, odgovor, vsaka napaka, iz katere se nekaj naučimo, in vsako novo osvojeno znanje so koraki na poti odraščanja.

Šola je lahko odlična popotnica za nadaljnje življenje. Zato vam želim, da bi vanjo vstopali z radovednostjo, pogumom in odprtim srcem.

Dragi šolarji in starši,

naj bo novo šolsko leto polno lepih izkušenj, novih prijateljstev, nepozabnih trenutkov in znanja, ki vas bo spremljalo še dolgo potem, ko boste zaprli šolske zvezke. Srečno!

Urednica portala Bibaleze.si