Preden otrok jutri odide v šolo, mu povejte to pomembno stvar

A med vsemi pripravami na novo šolsko leto je vredno otroka spomniti še na nekaj drugega: kaj naj stori, če se znajde v stiski in ne ve, kam po pomoč. Prvi šolski dan namreč ne prinaša le novih obveznosti, temveč tudi več samostojnosti. Otroci bodo znova vsak dan hodili v šolo, se vozili z avtobusi, čakali na prevoz, preživljali čas z vrstniki in se srečevali z različnimi situacijami, ki jih doma morda ne moremo predvideti. Prav zato je dobro, da še pred prvim šolskim dnem vedo, da pomoč obstaja in da zanjo lahko zaprosijo.

Več kot tisoč krajev, kjer lahko otrok poišče pomoč

Po Sloveniji deluje okoli 1.100 UNICEF-ovih Varnih točk v 120 krajih, kjer lahko otroci in mladi poiščejo pomoč, če se znajdejo v težavi ali stiski. Varne točke so javno dostopni prostori, med njimi policijske postaje, knjižnice, trgovine, mladinski centri, muzeji, lekarne in drugi prostori, kjer delujejo usposobljeni zaposleni. Otroku lahko ponudijo trenutno zaščito, pogovor, pomoč ali ga po potrebi povežejo s pristojnimi institucijami. Morda se komu zdi, da otrok Varno točko potrebuje le v resnih in nevarnih okoliščinah. A resničnost je precej bolj vsakdanja. V preteklem šolskem letu so otroci Varne točke obiskovali tudi zato, ker so potrebovali telefon, da bi poklicali starše, varen prostor, kjer bi počakali na prevoz domov, pomoč pri izgubljenih pripomočkih ali pomoč pri šolskem delu. Za otroka je lahko že to, da je pozabil telefon, izgubil torbo ali zamudil avtobus, velika težava. Če ve, kam lahko v takšnem trenutku stopi in kdo mu lahko pomaga, je lahko stiska veliko manjša.

icon-expand Po Sloveniji deluje okoli 1.100 UNICEF-ovih Varnih točk v 120 krajih, kjer lahko otroci in mladi poiščejo pomoč, če se znajdejo v težavi ali stiski. FOTO: Adobe Stock

Od pozabljenega telefona do nasilja

Varne točke pa so namenjene tudi otrokom in mladim, ki se znajdejo v veliko težjih okoliščinah. Med drugim lahko pomoč poiščejo ob vrstniškem nasilju, nadlegovanju, težavah doma ali duševnih stiskah. V primeru, da otrok potrebuje strokovno pomoč, ga lahko zaposleni v Varni točki usmerijo do pristojnih institucij. Pri UNICEF-u poudarjajo, da otroci Varne točke večinoma poznajo, vendar sama prepoznavnost še ne pomeni, da bodo pomoč tudi dejansko poiskali. In prav tukaj lahko veliko naredijo starši. Otroku ni dovolj povedati, naj v primeru težav poišče pomoč. Pomembno je, da skupaj z njim preverimo, kje jo lahko dejansko dobi. Morda je danes pravi trenutek, da skupaj pogledate, katera Varna točka je najbližje njegovi šoli, poti domov ali avtobusnemu postajališču.

Otrokom je pogosto najtežje narediti prvi korak

Anketa UNICEF-a Slovenija, izvedena med osnovnošolskimi otroki, je pokazala, da je za številne največja ovira prav začetek. Skoraj tretjina otrok je navedla, da je najtežje začeti pogovor z osebo v Varni točki, številni pa menijo, da je najtežje zbrati pogum že za sam vstop. To je pomemben opomnik za starše: otroku lahko večkrat povemo, da nam lahko zaupa, vendar se mora hkrati naučiti tudi, da ni nič narobe, če pomoč poišče pri drugi odrasli osebi, kadar nas v tistem trenutku ni ob njem. Dobro je, da otrok ve, da mu ni treba znati popolnoma razložiti svoje težave. Včasih je dovolj že stavek: Potrebujem pomoč. Varne točke lahko prepoznamo po modri nalepki z belo smejočo se hišico, nameščeni ob vhodu. Najbližjo je mogoče poiskati tudi na spletnem zemljevidu Varnih točk.

Preden stopi na cesto, naj se otrok ustavi

Ob začetku šolskega leta je pomembno ponovno spregovoriti tudi o varnem prečkanju ceste. Po poletnih počitnicah so otroci pogosto manj vajeni vsakodnevnega prometa, jutranja naglica pa lahko hitro pomeni manjšo pozornost. Otroka zato spomnimo na preprosto, a pomembno pravilo: pred prečkanjem ceste se vedno ustavimo, pogledamo levo in desno ter se prepričamo, da je cesta res varna za prečkanje. Tudi na prehodu za pešce ni dovolj, da otrok zgolj stopi na cesto in pričakuje, da ga bo voznik pravočasno opazil in ustavil. Posebej pomembno je, da otrok med prečkanjem ceste ne gleda v telefon, ne uporablja slušalk in ne steče nenadoma na vozišče. Voznik ga lahko zaradi parkiranih avtomobilov, slabše vidljivosti ali drugih okoliščin opazi prepozno. Starši lahko pred začetkom šole skupaj z otrokom še enkrat prehodijo njegovo šolsko pot in opozorijo na nevarnejša mesta: nepregledna križišča, prehode za pešce, dovoze in parkirišča. Varnost na poti v šolo se namreč ne začne šele, ko otrok stopi na prehod za pešce, ampak že takrat, ko se nauči opazovati promet in se v njem odgovorno znajti.

icon-expand Otroka zato spomnimo na preprosto, a pomembno pravilo: pred prečkanjem ceste se vedno ustavimo, pogledamo levo in desno ter se prepričamo, da je cesta res varna za prečkanje. FOTO: Adobe Stock

Pomemben opomnik za jutrišnje jutro: pripnite otroka tudi za kratko vožnjo

Začetek šolskega leta pomeni tudi več avtomobilov na cestah, več otrok ob prehodih za pešce in več jutranje naglice. In prav naglica je pogosto razlog za stavek: Saj gremo samo nekaj minut stran. Toda nesreča se lahko zgodi tudi nekaj sto metrov od doma. Otrok mora biti zato v avtomobilu vedno pravilno pripet z varnostnim pasom oziroma nameščen v ustreznem otroškem sedežu ali na jahaču, kadar je to glede na njegovo velikost in predpise potrebno. Varnostni pas ni pomemben zaradi dolžine vožnje, ampak zaradi trenutka, ko lahko pride do nenadnega zaviranja ali trčenja. Že pri manjši hitrosti lahko nepripet otrok ob nenadnem zaviranju utrpi hude poškodbe. Varnostni pas pomaga zadržati telo in zmanjšuje tveganje, da bi otrok ob trčenju udaril ob notranjost vozila ali bil vržen naprej. Zato naj jutrišnje jutro ne mine brez preprostega pravila: najprej se pripnemo, šele nato speljemo. In enako velja za odrasle. Otroci se veliko naučijo prav z opazovanjem. Če se starš pripne vedno, tudi na najkrajši poti, bo otrok veliko lažje razumel, da to ni stvar izbire, ampak navada, ki lahko reši življenje.

icon-expand Že pri manjši hitrosti lahko nepripet otrok ob nenadnem zaviranju utrpi hude poškodbe. FOTO: Adobe Stock

Pred prvim šolskim dnem preverite še to

Danes zvečer lahko poleg torbe, copat in zvezkov z otrokom preverite tudi nekaj pomembnih stvari: - ali pozna svojo pot v šolo in domov; - ali ve, koga lahko pokliče, če potrebuje pomoč; - ali pozna vsaj eno zaupanja vredno odraslo osebo, na katero se lahko obrne; - ali ve, kje je najbližja Varna točka; - ali zna povedati, da se ne počuti varno; - in ali ve, da mu ni treba biti sam s svojo težavo. Novo šolsko leto ni le začetek novih ocen, predmetov in obveznosti. Je tudi obdobje, ko otroci naredijo še en korak k večji samostojnosti. In prav zato je morda ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko danes damo otroku, znanje, da pomoč obstaja, da jo sme poiskati in da ga zaradi tega ne bo nihče obsojal. Ker si vsi želimo, da bi jutri iz šolskih torb pokukali novi zvezki in peresnice. Še pomembneje pa je, da otroci v novo šolsko leto odidejo z občutkom, da niso sami, ne na poti v šolo, ne med vrstniki in ne takrat, ko se znajdejo v stiski. Naj bo jutri prvi šolski dan tudi dan, ko otroku še enkrat povemo: če se karkoli zgodi, vedno obstaja nekdo, ki ti lahko pomaga.

5 stvari, ki jih otrok pred potjo v šolo ne sme pozabiti

1. Varnostni pas ni pomemben le na dolgi poti Tudi če je šola oddaljena le nekaj minut, mora biti otrok v avtomobilu vedno pravilno pripet. 2. Pred cesto se vedno ustavi Poglej levo in desno ter se prepričaj, da je cesta res varna za prečkanje. Tudi na prehodu za pešce ne stopaj nenadoma na vozišče. 3. Telefon naj počaka Med prečkanjem ceste ne glej v telefon in ne uporabljaj slušalk – promet zahteva tvojo popolno pozornost. 4. Če se znajdeš v težavi, poišči pomoč Če se izgubiš, zamudiš prevoz, izgubiš telefon ali se znajdeš v stiski, poišči zaupanja vredno odraslo osebo ali UNICEF-ovo Varno točko. 5. Nikoli ne ostani sam s svojo stisko Če se ti zgodi nekaj, zaradi česar se počutiš prestrašeno, žalostno ali ogroženo, povej odrasli osebi. Prositi za pomoč ni znak šibkosti, ampak poguma.