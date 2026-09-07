Otrok je po šoli čisto drugačen? To je lahko razlog

"Kako je bilo v šoli?" je vprašanje, ki ga starši otrokom pogosto zastavijo takoj, ko jih prevzamejo. A namesto dolgega pripovedovanja jih včasih pričaka le: "V redu." Potem pa otrok doma odvrže torbo, se razjezi zaradi malenkosti, noče narediti domače naloge ali pa se zapre vase. Takšno vedenje lahko starše zmede. Toda po šolskem dnevu otrok ne potrebuje nujno še več vprašanj in zahtev. Včasih potrebuje predvsem čas, da se umiri in si opomore od dneva.

Šola od otroka zahteva veliko več kot sedenje v klopi

Ko pomislimo na šolski dan, pogosto pomislimo predvsem na pouk in učenje. Toda otrok je več ur izpostavljen številnim zahtevam. Poslušati mora učitelja, slediti navodilom, vzdrževati pozornost, reševati naloge, si zapomniti informacije, upoštevati pravila in se hkrati znajti v skupini vrstnikov. Za nekatere otroke je naporen tudi hrup, veliko ljudi, menjavanje dejavnosti in nenehno prilagajanje. Pri otroku, ki je bil ves dan zbran in se je trudil obvladovati svoja čustva in vedenje, se lahko zato doma pokaže drugačna plat. Dom mu lahko pomeni prostor, kjer končno lahko spusti napetost. To ne pomeni, da je otrok "razvajen" ali da se namerno grdo vede. Lahko pomeni, da je preprosto utrujen.

icon-expand Utrujen otrok ima pogosto manj potrpežljivosti za stvari, ki bi jih sicer zlahka prenesel. Majhna nevšečnost lahko zato sproži velik odziv. FOTO: Adobe Stock

Zakaj je lahko doma bolj razdražljiv?

Utrujen otrok ima pogosto manj potrpežljivosti za stvari, ki bi jih sicer zlahka prenesel. Majhna nevšečnost lahko zato sproži velik odziv. Otrok je lahko bolj siten ali jokav, hitro jezen, manj pripravljen sodelovati, tih in zaprt vase, brez energije za domačo nalogo, bolj občutljiv na hrup in zahteve ali pa je videti, kot da ga nič ne zanima. Tudi na Bibaleze.si smo že pisali o tem, da lahko preobremenjenost z obveznostmi vpliva na otrokovo počutje, sodelovanje pri pouku, motivacijo in vedenje. Pri nekaterih otrocih se lahko stiska pokaže tudi s telesnimi znaki, kot so glavobol, bolečine v trebuhu ali prebavne težave.

Najprej ne zahtevajte še več

Če otrok pride domov in je očitno izčrpan, morda ni najboljši trenutek za zasliševanje. Namesto: "Kako je bilo? Kaj ste delali? Si naredil domačo nalogo? Kaj je rekla učiteljica? Zakaj si dobil to oceno?" lahko najprej ponudite nekaj drugega: "Vidim, da si utrujen. Najprej se malo spočij." Otrok lahko po dolgem šolskem dnevu na številna vprašanja reagira z umikom. V enem od naših prispevkov je logopedinja svetovala, naj starši otroka ne zasujejo z vprašanji takoj po šoli, ampak naj mu pustijo nekaj prostora in počakajo na trenutek, ko bo pripravljen govoriti. Včasih se bo otrok odprl šele med večerjo, na sprehodu ali pred spanjem.

icon-expand Če otrok pride domov in je očitno izčrpan, morda ni najboljši trenutek za zasliševanje. FOTO: Adobe Stock

Spanje je eden prvih stvari, ki jih je vredno preveriti

Če je otrok vsak dan zelo utrujen, ne smemo spregledati niti povsem osnovnega razloga: ali dovolj spi? Po priporočilih Ameriške akademije za medicino spanja otroci med 6. in 12. letom potrebujejo 9 do 12 ur spanja na dan, mladostniki med 13. in 18. letom pa 8 do 10 ur. Zadostna količina kakovostnega spanca je pomembna tudi za čustveno počutje, pozornost in vedenje. Če je otrok zvečer dolgo pokonci, zjutraj težko vstane in je popoldne redno izčrpan, je zato smiselno najprej pogledati njegovo spalno rutino.

Po šoli otrok ne potrebuje še enega delovnika

Šolski dan se za marsikaterega otroka ne konča takrat, ko zapusti šolsko stavbo. Sledijo domača naloga, trening, glasbena šola, različne dejavnosti, učenje in pogosto še zasloni. Če je urnik zapolnjen do večera, otrok nima veliko časa za počitek in prosto igro. Prav zato je pomembno, da ima otrok po šoli tudi nekaj časa, ko ni treba ničesar doseči. Lahko se igra, bere, gre ven, se pogovarja, posluša glasbo ali preprosto počiva.

icon-expand Pomembno je, da ima otrok po šoli tudi nekaj časa, ko ni treba ničesar doseči. FOTO: Adobe Stock

Tudi prehod iz počitnic v šolo zahteva čas

Začetek šolskega leta je še posebej zahteven, saj se mora otrok po bolj sproščenem poletnem ritmu prilagoditi zgodnejšemu vstajanju, novim obveznostim in večji potrebi po zbranosti. Za številne otroke je lahko prehod v šolski ritem naporen in da se lahko v prvih tednih pokažejo utrujenost, manjša motivacija, težave s koncentracijo in odpor do obveznosti. Zato ni nujno, da je otrok, ki je v prvih septembrskih tednih bolj utrujen ali razdražljiv, postal "len" ali "neubogljiv". Morda se njegovo telo in um še prilagajata novemu ritmu.

Kdaj utrujenosti ne gre več pripisati samo šoli?