S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo

V POPkastu je novinarka Maja Pavlin gostila informacijsko pooblaščenko Jeleno Virant Burnik in igralca Jureta Henigmana . Pogovor se je osredotočil na varstvo osebnih podatkov, digitalne nevarnosti za otroke ter odgovornost odraslih v času, ki je vse bolj prepleten z digitalnimi tehnologijami.

Sogovorniki poudarjajo, da osebni podatki niso zgolj ime, priimek ali naslov, temveč vse informacije, po katerih je posameznika mogoče prepoznati – od videza in navad do vzdevkov v spletnih igrah. Prav zaradi tehnološkega razvoja in vseprisotnosti spleta so otroci danes izpostavljeni tveganjem, ki jih starši pogosto ne zaznajo ali jih podcenjujejo, zlasti v okoljih spletnih iger in aplikacij, kjer poteka komunikacija z neznanci.

Kot odziv na te izzive je Informacijska pooblaščenka razvila projekt PrivacyPRO, namenjen ozaveščanju o pomenu zasebnosti in varovanja osebnih podatkov. Projekt, ki se izvaja v letih 2025 in 2026 ter ga financira Evropska unija, je usmerjen v tri ciljne skupine: mlajše otroke, stare od 6 do 10 let, starejše otroke od 11 do 14 let ter starše, učitelje in druge strokovne delavce. Njegov cilj je otrokom ponuditi znanje in praktične veščine za varno rabo digitalnega okolja.

V ta namen so pripravili različna izobraževalna gradiva – od namizne igre za najmlajše do serije kratkih video vsebin za starejše otroke, pri katerih sodeluje tudi Jure Henigman v vlogi profesorja, znanega iz serije Gospod profesor.