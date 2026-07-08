Napaka, ki jo dela vse več staršev: zaslon kot varuška za najmlajše

Raziskavo so pripravile ekipe več britanskih univerz, med njimi Univerza v Leedsu in Loughboroughu, in združile dosedanje ugotovitve različnih študij o zgodnjem otroštvu.
Kaj so ugotovili raziskovalci?
Analiza kaže, da je uporaba zaslonov v prvih dveh letih življenja povezana z več možnimi tveganji za otrokov razvoj:
- manj priložnosti za interakcijo s starši,
- slabši razvoj govora in jezika,
- več prekomerne stimulacije,
- slabše spanje,
- zmanjšane socialne interakcije.
Raziskovalci opozarjajo, da prav zgodnje obdobje predstavlja ključno fazo razvoja možganov, zato lahko pretirana uporaba zaslonov vpliva na temelje otrokovega kognitivnega in čustvenega razvoja.
Priporočilo: nič načrtovanega časa pred zasloni
Na podlagi zbranih dokazov strokovnjaki predlagajo jasno smer: otroci do 2. leta starosti naj nimajo nobenega namernega ali rednega časa pred zasloni.
Ob tem poudarjajo, da bi bilo treba ponovno premisliti tudi obstoječa priporočila, ki v nekaterih primerih dopuščajo "skupno gledanje" vsebin.
Zakaj je zgodnje otroštvo tako občutljivo obdobje?
Prvi dve leti življenja sta ključni za razvoj možganov, oblikovanje govora, učenje socialnih veščin ter navezovanje stikov s starši.
Zasloni lahko v tem obdobju nadomestijo pomembne izkušnje, kot so igra, pogovor in fizična interakcija, ki so za razvoj bistvene.
Strokovnjaki opozarjajo, da se otroci v tem obdobju učijo predvsem skozi človeški stik, ne skozi digitalne vsebine.
Zakaj se otroci vseeno zgodaj srečajo z zasloni?
Raziskave kažejo, da je zgodnja uporaba zaslonov danes zelo pogosta. Med glavnimi razlogi so pomanjkanje časa staršev, uporaba zaslonov kot "pomočnika pri varstvu", delo od doma in digitalni način življenja ter pomanjkanje jasnih smernic za starše.
Tudi druge raziskave in organizacije, kot je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), že več let priporočajo, da so otroci do drugega leta starosti povsem brez interakcije z ekrani, hkrati priporočajo zelo omejen čas za otroke do 5. leta ter spodbujanje igre, gibanja in interakcije namesto ekranov.
Strokovnjaki ne trdijo, da zasloni sami po sebi povzročajo škodo v vsakem primeru, ampak opozarjajo na pomembno dejstvo: v prvih dveh letih življenja otrok najbolj potrebuje ljudi, ne ekranov. Zato je priporočilo jasno: čim več igre, pogovora, dotika in raziskovanja sveta v živo.
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