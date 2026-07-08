Napaka, ki jo dela vse več staršev: zaslon kot varuška za najmlajše

Raziskavo so pripravile ekipe več britanskih univerz, med njimi Univerza v Leedsu in Loughboroughu, in združile dosedanje ugotovitve različnih študij o zgodnjem otroštvu.

Kaj so ugotovili raziskovalci?

Analiza kaže, da je uporaba zaslonov v prvih dveh letih življenja povezana z več možnimi tveganji za otrokov razvoj: - manj priložnosti za interakcijo s starši, - slabši razvoj govora in jezika, - več prekomerne stimulacije, - slabše spanje, - zmanjšane socialne interakcije. Raziskovalci opozarjajo, da prav zgodnje obdobje predstavlja ključno fazo razvoja možganov, zato lahko pretirana uporaba zaslonov vpliva na temelje otrokovega kognitivnega in čustvenega razvoja.

icon-expand Otroci naj v prvih dveh letih sploh ne uporabljajo zaslonov. FOTO: Adobe Stock

Priporočilo: nič načrtovanega časa pred zasloni

Na podlagi zbranih dokazov strokovnjaki predlagajo jasno smer: otroci do 2. leta starosti naj nimajo nobenega namernega ali rednega časa pred zasloni. Ob tem poudarjajo, da bi bilo treba ponovno premisliti tudi obstoječa priporočila, ki v nekaterih primerih dopuščajo "skupno gledanje" vsebin.

Zakaj je zgodnje otroštvo tako občutljivo obdobje?

Prvi dve leti življenja sta ključni za razvoj možganov, oblikovanje govora, učenje socialnih veščin ter navezovanje stikov s starši. Zasloni lahko v tem obdobju nadomestijo pomembne izkušnje, kot so igra, pogovor in fizična interakcija, ki so za razvoj bistvene. Strokovnjaki opozarjajo, da se otroci v tem obdobju učijo predvsem skozi človeški stik, ne skozi digitalne vsebine.

icon-expand tv FOTO: Adobe Stock

Zakaj se otroci vseeno zgodaj srečajo z zasloni?