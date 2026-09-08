Starši delajo to napako, zaradi katere otroci zvečer težje zaspijo

Začetek šolskega leta pomeni konec počitniške svobode. Nič več poznega vstajanja, dolgih večerov in jutranjega poležavanja. Budilka zazvoni, otrok pa mora biti pripravljen na šolo. Toda telo se na nov urnik ne prilagodi vedno čez noč. In prav tu starši pogosto naredijo napako: od otroka pričakujejo, da bo zvečer preprosto zaspal prej, čeprav so se njegove navade čez poletje popolnoma spremenile.

icon-expand Kako otroku pomagati, da bo zvečer lažje zaspal? FOTO: Adobe Stock

"Saj je utrujen, prej ali slej bo zaspal"

To je ena najpogostejših misli staršev. Otrok je ves dan v šoli, po pouku ima morda še trening, domače naloge, igro in večerjo. Logično bi bilo, da bo zvečer samo padel v posteljo. A ni vedno tako. Če otrok ostane pokonci predolgo, lahko uspavanje postane še težje. Namesto mirnega prehoda v spanec sledi nov val energije, otrok postane nemiren, išče razloge za vstajanje in želi še nekaj časa s starši. Tudi na Bibaleze.si smo že pisali o tem, da so večerne potrebe po vodi, stranišču, hrani ali še eni pravljici lahko del otrokovega zavlačevanja odhoda v posteljo. Svetovalka za vzgojo predšolskih otrok Tina Jereb je poudarila, da otroci potrebujejo dovolj spanja za dobro počutje in razvoj, staršem pa lahko pri večeru pomaga mirna, predvidljiva rutina.

Koliko ur spanja vaš otrok zares potrebuje?

Pri spanju ni ene številke za vse otroke. Potrebe so odvisne od starosti. Po priporočilih Ameriške akademije za medicino spanja naj otroci: - od 1 do 2 let spijo približno 11–14 ur na dan, vključno z dnevnim spanjem, - od 3 do 5 let 10–13 ur na dan, vključno z dnevnim spanjem, - od 6 do 12 let 9–12 ur na dan, - od 13 do 18 let 8–10 ur na dan. Za šolarja je zato zelo pomembno, kdaj zjutraj vstane. Če mora šestletnik vstati ob 6.30 in potrebuje okoli deset ur spanja, ni dovolj, da je ob 21.30 šele pod odejo. Upoštevati je treba tudi čas, ki ga potrebuje, da dejansko zaspi.

icon-expand Če je otrok tik pred spanjem še na telefonu, tablici, računalniku ali pred televizijo, se težko pričakuje, da bo v trenutku, ko napravo odloži, postal zaspan. FOTO: Adobe Stock

Ena ura pred spanjem lahko naredi veliko razliko

Če je otrok tik pred spanjem še na telefonu, tablici, računalniku ali pred televizijo, se težko pričakuje, da bo v trenutku, ko napravo odloži, postal zaspan. Strokovnjaki med priporočili za zdrave spalne navade navajajo tudi izklop zaslonov približno eno uro pred spanjem in odstranitev naprav iz otroške spalnice. Reden urnik spanja lahko prav tako pomaga pri kakovostnejšem spancu. Zato je lahko preprosto pravilo: Najprej naj se ugasne zaslon. Potem se začne večer. To pomeni, da zadnja ura dneva ni namenjena hitrim igricam, videoposnetkom ali dopisovanju, ampak umirjanju.

Največja napaka je pogosto prepozen začetek večerne rutine

"Ob osmih v posteljo!" Toda če ob 19.55 otrok še vedno išče pižamo, ima nedokončano domačo nalogo, mora pod tuš in si še ni umil zob, je jasno, da bo ura spanja hitro postala 20.30 ali 21.00. Zato večerna rutina ni nekaj, kar se začne takrat, ko mora biti otrok že v postelji. Začne se prej. Na primer: 19.00 – konec ekranov in umirjanje 19.15 – tuširanje in pižama 19.30 – priprava šolske torbe in oblačil 19.40 – branje ali miren pogovor 20.00 – postelja Ura seveda ni univerzalna. Mlajši otrok bo šel spat prej, starejši kasneje. Pomembno je predvsem, da je rutina dovolj zgodnja, da ima otrok možnost pravočasno zaspati.

"Še samo to!" in ura je nenadoma 22.00

Starši to dobro poznajo. Še eno risanko, še pet minut igrice, samo še ta video ali samo še eno poglavje ... Posamezna izjema ni težava. Težava nastane, ko izjema postane vsakodnevno pravilo. Otrok potrebuje dovolj jasen zaključek dneva. Če se čas za spanje vsak večer premika, je tudi njegov ritem težje predvidljiv. Strokovnjaki priporočajo čim bolj reden urnik spanja, tudi ob koncih tedna. To ne pomeni, da mora otrok v soboto zvečer v posteljo ob popolnoma isti uri kot med tednom. Pomeni pa, da ogromnih razlik med delavniki in vikendom ni dobro ustvarjati.

icon-expand Strokovnjaki priporočajo čim bolj reden urnik spanja, tudi ob koncih tedna. FOTO: Adobe Stock

In ne pozabite na tisto, kar se dogaja v otrokovi glavi

Včasih otrok zvečer ne potrebuje še enega opozorila, ampak nekaj minut vaše pozornosti. Še posebej ob začetku šolskega leta se dogaja veliko novega. Nova pravila, učitelji, sošolci, naloge, ocenjevanje, odnosi ... Čez dan otrok vsega tega morda niti ne pokaže. Ko se zvečer umiri, pa lahko pridejo na plano vprašanja in občutki. Tina Jereb je za Bibaleze.si pri temi uspavanja opozorila prav na pomen otrokove potrebe po bližini in mirnem zaključku dneva. Večer je lahko priložnost, da se otrok umiri in pove, kaj se mu dogaja. Zato lahko namesto: "Kolikokrat ti moram še reči, da pojdi spat?" poskusite z: "Kaj je bilo danes najlepše?" ali: "Je bilo danes v šoli kaj takega, kar ti še vedno ne da miru?" Včasih se iz petminutnega pogovora razvije odgovor na vprašanje, zakaj otrok že tretjič vstaja iz postelje.

Spanje ni pomembno samo zato, da otrok zjutraj vstane

Premalo spanja se lahko hitro pokaže tudi čez dan. Strokovnjaki navajajo, da je zadostna količina spanja pomembna za zdravje in dobro počutje otrok, pomanjkanje spanja pa je povezano tudi s težavami s pozornostjo in vedenjem ter slabšim šolskim funkcioniranjem. Otroci, stari od 6 do 12 let, naj bi praviloma spali od 9 do 12 ur, najstniki pa od 8 do 10 ur. Zato otrok, ki je zjutraj nejevoljen, čez dan težko sodeluje, popoldne pa je popolnoma izčrpan, morda ni len ali 'tečen'. Morda je preprosto preutrujen.

5 majhnih sprememb, ki jih lahko poskusite že nocoj

1. Uro spanja premaknite dovolj zgodaj. Ne čakajte, da bo otrok že popolnoma izmučen. 2. Zaslone zaključite vsaj približno eno uro pred spanjem. Telefon in tablica naj ponoči ne bosta v postelji. 3. Vsak večer ponovite podoben vrstni red. Pižama, zobje, priprava za naslednji dan, knjiga in postelja. 4. Šolske obveznosti uredite prej. Če je mogoče, naj otrok torbo in oblačila pripravi pred začetkom večerne rutine. 5. Pustite nekaj minut za vas in otroka. Kratek pogovor, objem ali branje lahko postanejo znak, da se dan zaključuje.

icon-expand Novo šolsko leto zahteva več rutine. FOTO: Adobe Stock

Če se težave ponavljajo vsak večer