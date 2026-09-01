Bi otroku v torbo skrili kovanec? Običaji za srečo in lep začetek na prvi šolski dan

V Nemčiji je prvi šolski dan še posebej sladek

Eden najbolj prepoznavnih običajev ob začetku šolanja prihaja iz Nemčije. Prvošolci tam pogosto dobijo veliko, pisano okrašeno kartonsko vrečo oziroma stožec, imenovan Schultüte. Tradicionalno je napolnjen s sladkarijami, šolskimi potrebščinami in manjšimi darili. Namen tega običaja je, kot že ime nekdanje Zuckertüte oziroma sladkorne vreče nakazuje, otroku simbolično nekoliko posladkati začetek šolskega obdobja. Tradicionalni stožec je pomemben del prvega šolskega dne v Nemčiji že več kot stoletje, danes pa ga otroci pogosto ponosno držijo tudi na spominski fotografiji, ki ostane družini za vse življenje. Podobne običaje poznajo tudi v nekaterih drugih nemško govorečih okoljih.

icon-expand Prvi šolski dan je pomemben tako za otroke, kot njihove starše. FOTO: Adobe Stock

V Indiji lahko začetek šolanja spremljajo tudi dežniki

Indija je ogromna in izjemno raznolika država, zato ni enotnega običaja, ki bi veljal za vse otroke. V nekaterih okoljih začetek novega šolskega leta zaznamujejo s posebnimi darili in dobrodošlicami za otroke. Ker se šolsko leto v nekaterih delih države začne v obdobju monsuna, so lahko med uporabnimi darili za otroke tudi dežniki. Prav zato je začetek šolanja marsikje povezan tudi s podobami otrok z novimi torbami, šolskimi potrebščinami in pisanimi dežniki.

Na Grenlandiji je prvi šolski dan pravi praznik

Na Grenlandiji je začetek šolanja za številne družine pomemben in slavnosten dogodek. Po podatkih grenlandske turistične organizacije se šestletni otroci ob prvem šolskem dnevu pogosto oblečejo v tradicionalno grenlandsko narodno nošo. Prvi dan šole tako ni le začetek izobraževalne poti, ampak tudi poseben družinski praznik, ki poudarja kulturno identiteto in ponos ob pomembnem življenjskem koraku otroka.

Rože za učitelje in slovesen začetek šolskega leta

V številnih državah, ki jih povezuje tradicija nekdanjega sovjetskega prostora, je začetek šolskega leta povezan s slovesnostmi ob dnevu znanja. V nekaterih državah učenci ob začetku pouka učiteljem prinesejo rože, šole pa pripravijo posebne prireditve in slovesne sprejeme. Običaji se med posameznimi državami razlikujejo, skupna pa je ideja, da začetek šolskega leta ni povsem običajen dan, temveč pomemben trenutek, ki ga spremljata spoštovanje do učiteljev in pomen znanja.

Japonska: torba, ki otroka spremlja več let

Na Japonskem je začetek osnovne šole povezan tudi z znamenito šolsko torbo randoseru. Gre za značilno, čvrsto oblikovano torbo, ki jo številni japonski osnovnošolci uporabljajo vseh šest let osnovnega šolanja. Randoseru je zato več kot le šolska torba. Za mnoge družine predstavlja pomemben simbol otrokovega vstopa v šolo, pogosto pa jo otrok ob začetku šolanja dobi tudi kot posebno darilo staršev ali starih staršev.

icon-expand Šolarju na prvi dan pripravite majhno presenečenje. FOTO: Adobe Stock

In kaj lahko storimo doma?

Za poseben prvi šolski dan pravzaprav ne potrebujemo velike slovesnosti. Včasih so najlepši prav majhni rituali, ki jih otrok ponese s seboj v spomin. Nekateri starši otroku v žep položijo srečni kovanec, drugi mu podarijo posebno zapestnico ali pisalo. V škatli za malico lahko otroka pričaka kratek listek z lepim sporočilom, družina pa lahko prvi šolski dan začne s skupnim zajtrkom.

Mnogi starši vsako leto naredijo tudi fotografijo na istem mestu

Prav takšne fotografije lahko čez leta postanejo eden najlepših spominov na otroštvo, ko opazujemo, kako otrok raste, se spreminja in z vsakim 1. septembrom naredi nov korak naprej. Prav v tem pa se skriva čar prvega šolskega dne. Ni pomembno, kako velik ali drag je ritual. Pomembno je, da otrok začuti, da je njegov novi začetek nekaj posebnega. Kakšen običaj ob začetku šole imate v vaši družini? Imate srečni predmet, poseben zajtrk, vsakoletno fotografijo ali kakšen čisto svoj ritual? Zaupajte nam ga v komentarjih.