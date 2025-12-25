Najboljši učitelj na svetu: Ko učenci postanejo srce pouka

V pogovoru za podcast Net.hr Offline, ki ga vodi Ivana Ivanda Rožić, je učitelj Dejan Nemčić razkril, da skrivnost uspešnega dela z mladimi ni v strogih kurikulumih ali lovu za ocenami, temveč v odnosu, čustvih, zaupanju in iskrenem pogovoru.
Učitelj geografije je pred časom prejel nagrado Global Teacher Award, ki ga je potrdila kot najboljšega učitelja na svetu. Njegovo delo dokazuje, da v šolah še vedno delujejo učitelji, ki s pristopom in empatijo spreminjajo svet.
Najprej vprašanje "Kako si?", šele nato učna snov
Medtem ko številni učitelji učno uro začnejo s preverjanjem prisotnosti in takojšnjim prehodom na snov, je v razredu Dejana Nemčića drugače. Prvih pet do deset minut posveti tistemu, kar vidi kot temelj vsega – iskrenemu pogovoru z učenci. "Učna snov ali kurikulum geografije mi ne moreta biti pomembnejša od tega, da najprej vprašam učence, kako so," je poudaril. Preprosta vprašanja, kot so "Ali ste v redu?", "Ste zdravi?" ali "Kako se danes počutite?", odpirajo vrata v notranji svet mladih, ki si želijo biti slišani in razumljeni. "Predstavljajte si dvajset mladih ljudi, ki želijo govoriti z enim profesorjem o življenju, potovanjih, vsakodnevnih stvareh. Želijo si sproščenega pogovora brez strahu, da bo vsaka beseda ocenjena," je še dodal.
Otroci niso izgubljeni, temveč zmedeni zaradi poplave informacij, ki jih vsakodnevno obkrožajo. Učitelj jim pomaga stvari postaviti na pravo mesto – kar pa brez zaupanja preprosto ni mogoče. "Učenci mi zaupajo, da tudi če naredijo napako, jih ne bom šel 'tožit' v zbornico. Prav to zaupanje je danes ena najpomembnejših stvari v šoli."
Ko učenec potrebuje pomoč, vse drugo počaka
Nemčićevo delo se ne konča, ko zazvoni šolski zvonec. Organizira tako imenovane ure odprtega pogovora. Takrat učenci lahko spregovorijo o težavah, ki jih tarejo, včasih pa se tudi sam posveti njihovim nasvetom in idejam, s čimer pokaže, da je njihov glas pomemben. "Moj slog dela, ki ga razvijam že petnajst let, je zelo preprost: ko me učenec potrebuje, se moj svet ustavi," je razložil ter dodal: "Lahko imam dogovorjeno poslovno srečanje, a ga brez pomisleka odpovem. Oditi domov, vedoč, da učenec ni rešil svoje stiske in je z njo odšel spat, bi bil zame največji poraz."
Za Nemčića biti učitelj ni le poklic, ampak poslanstvo, ki ne pozna delovnega časa.
Učilnica, kamor učenci prihajajo prostovoljno
Eden najbolj prepoznavnih projektov Dejana je 'Inspirativne srede', ki potekajo že več kot dve leti. Vsako sredo po pouku v njegovo učilnico pridejo znani gostje – igralci, pevci, športniki, znanstveniki –, ki z učenci delijo svoje življenjske zgodbe. Učenci prihajajo prostovoljno, pogosto utrujeni po dolgem dnevu v šoli, a učilnica je vedno polna. "Takrat so svobodni, pa vendar pridejo poslušati. Zbrani so, vljudni in postavljajo izjemno zanimiva vprašanja. Včasih ostanemo skupaj tudi do tretje ure popoldne." Gostje so vedno presenečenje, kar spodbuja iskreno radovednost.
Geografija, ki jo vidiš, doživiš in začutiš
Da bi geografijo približal učencem, jih popelje na virtualna potovanja po svetu. Na primer namesto suhoparnega učenja o krčenju gozdov se poveže s prijatelji na meji Peruja in Brazilije, ki s kamero pokažejo, kako izginja amazonski pragozd. "Ko otrok vidi, da gozda res ni več, ga nikoli v življenju ne bo brez premisleka posekal." Njegovi učenci se tako virtualno sprehajajo po ulicah Tokia, pogovarjajo z mimoidočimi ali plujejo po Bosporju, da bi razumeli, kaj pomeni mesto na dveh celinah.
V njegovem razredu vprašanje "Ali bo to za oceno?" nima mesta. Znanje ni za šolo – je za življenje.
Na koncu pogovora je še dal priporočilo staršem: poudaril je, da imajo čudovite otroke, ki jih je treba objeti in jim povedati, da so – in smo – ponosni nanje, ne glede na ocene.
Global Teacher Award (GTA) je ena najprestižnejših nagrad v svetovnem izobraževanju, namenjena učiteljem in profesorjem, ki s svojim delom spreminjajo načine učenja, navdihujejo generacije in ustvarjajo trajen vpliv na izobraževalne skupnosti po svetu.
