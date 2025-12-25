Najboljši učitelj na svetu: Ko učenci postanejo srce pouka

V pogovoru za podcast Net.hr Offline, ki ga vodi Ivana Ivanda Rožić, je učitelj Dejan Nemčić razkril, da skrivnost uspešnega dela z mladimi ni v strogih kurikulumih ali lovu za ocenami, temveč v odnosu, čustvih, zaupanju in iskrenem pogovoru. Učitelj geografije je pred časom prejel nagrado Global Teacher Award, ki ga je potrdila kot najboljšega učitelja na svetu. Njegovo delo dokazuje, da v šolah še vedno delujejo učitelji, ki s pristopom in empatijo spreminjajo svet.

icon-expand Učitelj Dejan Nemčić in Ivana Ivanda Rožić FOTO: Net.hr

Najprej vprašanje "Kako si?", šele nato učna snov

Medtem ko številni učitelji učno uro začnejo s preverjanjem prisotnosti in takojšnjim prehodom na snov, je v razredu Dejana Nemčića drugače. Prvih pet do deset minut posveti tistemu, kar vidi kot temelj vsega – iskrenemu pogovoru z učenci. "Učna snov ali kurikulum geografije mi ne moreta biti pomembnejša od tega, da najprej vprašam učence, kako so," je poudaril. Preprosta vprašanja, kot so "Ali ste v redu?", "Ste zdravi?" ali "Kako se danes počutite?", odpirajo vrata v notranji svet mladih, ki si želijo biti slišani in razumljeni. "Predstavljajte si dvajset mladih ljudi, ki želijo govoriti z enim profesorjem o življenju, potovanjih, vsakodnevnih stvareh. Želijo si sproščenega pogovora brez strahu, da bo vsaka beseda ocenjena," je še dodal. Otroci niso izgubljeni, temveč zmedeni zaradi poplave informacij, ki jih vsakodnevno obkrožajo. Učitelj jim pomaga stvari postaviti na pravo mesto – kar pa brez zaupanja preprosto ni mogoče. "Učenci mi zaupajo, da tudi če naredijo napako, jih ne bom šel 'tožit' v zbornico. Prav to zaupanje je danes ena najpomembnejših stvari v šoli."

Ko učenec potrebuje pomoč, vse drugo počaka

Nemčićevo delo se ne konča, ko zazvoni šolski zvonec. Organizira tako imenovane ure odprtega pogovora. Takrat učenci lahko spregovorijo o težavah, ki jih tarejo, včasih pa se tudi sam posveti njihovim nasvetom in idejam, s čimer pokaže, da je njihov glas pomemben. "Moj slog dela, ki ga razvijam že petnajst let, je zelo preprost: ko me učenec potrebuje, se moj svet ustavi," je razložil ter dodal: "Lahko imam dogovorjeno poslovno srečanje, a ga brez pomisleka odpovem. Oditi domov, vedoč, da učenec ni rešil svoje stiske in je z njo odšel spat, bi bil zame največji poraz." Za Nemčića biti učitelj ni le poklic, ampak poslanstvo, ki ne pozna delovnega časa.

icon-expand Znanje ni za šolo – je za življenje. FOTO: Adobe Stock

Učilnica, kamor učenci prihajajo prostovoljno

Eden najbolj prepoznavnih projektov Dejana je 'Inspirativne srede', ki potekajo že več kot dve leti. Vsako sredo po pouku v njegovo učilnico pridejo znani gostje – igralci, pevci, športniki, znanstveniki –, ki z učenci delijo svoje življenjske zgodbe. Učenci prihajajo prostovoljno, pogosto utrujeni po dolgem dnevu v šoli, a učilnica je vedno polna. "Takrat so svobodni, pa vendar pridejo poslušati. Zbrani so, vljudni in postavljajo izjemno zanimiva vprašanja. Včasih ostanemo skupaj tudi do tretje ure popoldne." Gostje so vedno presenečenje, kar spodbuja iskreno radovednost.

