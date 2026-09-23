Naj domača naloga ne bo vzrok slabe volje

Najprej se za trenutek ustavimo pri tem, zakaj je domača naloga sploh pomembna. Ko je podana premišljeno, omogoča poglobljeno ukvarjanje s snovjo, obravnavano pri pouku, otroci pa se z opravljanjem naloge preizkušajo tudi v vztrajnosti in doslednosti. Življenje vedno prinaša številne obveznosti, ki so hkrati nujne in pogosto neprijetne, njihov obseg pa se z leti povečuje. Disciplina za izpolnjevanje dolžnosti se začne razvijati že v otroštvu, pogosto prav z delom za šolo, in tako postane pomemben vir oblikovanja otrokovega občutka za odgovornost.

Starš ima pomembno podporno in motivacijsko vlogo

Ko se otrok izogiba nalogam, je smiselno odkriti vzrok za izogibanje in mu pomagati narediti določene spremembe. Če otrok ne zmore samostojno v svojem kotičku izpolnjevati šolskih obveznosti, sploh v prvi in drugi triadi, naj nalogo opravlja v skupnem prostoru, na primer za jedilno mizo. Če so v hiši še drugi otroci, lahko vsi delajo za isto mizo, starš pa sedi v bližini in jih pri delu podpira. To bo ublažilo občutek osamljenosti, ki ga otrok, ki se nalogam izogiba, morda povezuje z njihovim opravljanjem. Mnogi starši so sicer prepričani, da se v domače naloge svojih otrok ne bi smeli vmešavati, kar izhaja iz poudarjanja šol, da je to otrokova odgovornost. Čeprav povsem drži, da starši ne bi smeli opravljati nalog namesto otrok, pa še kako smejo oz. je močno zaželeno, da spremljajo otrokovo delo, ga organizirajo, motivirajo in pohvalijo njegov trud. Pri slednjem pa je pomembno, kakšna je naša pohvala. Raziskave namreč kažejo, da vrsta pohvale, ki jo je otrok deležen, močno vpliva na njegovo miselnost. Osebna pohvala, ki se osredotoča na prirojene lastnosti, kot sta "pameten si" ali "si pa res najboljši matematik", spodbuja togo miselnost, kjer otrok verjame, da sposobnosti ni mogoče spremeniti. Nasprotno pa pohvala procesa, ki izpostavlja skrb, vztrajnost in odnos do dela, kot na primer "res si se dobro pripravil in tvoj trud se je obrestoval", spodbuja miselnost rasti. Zato je ključno pohvaliti sam proces, vztrajnost pri soočanju z napakami in napredek, namesto da bi preveč poudarjali zgolj dobre rezultate – ocene.

icon-expand Ko delata skupaj, otroku zastavite vprašanja, ali obstaja še kakšen drug način za rešitev, kako bi to razložil komu drugemu ali kako bi vas prepričal, da je odgovor pravilen. FOTO: Adobe Stock

Namesto strahu pred napakami raje priložnosti za napredek

Del rutine naj postane tudi čas za razmislek, ki spodbuja radovednost. Ko delata skupaj, otroku zastavite vprašanja, ali obstaja še kakšen drug način za rešitev, kako bi to razložil komu drugemu ali kako bi vas prepričal, da je odgovor pravilen. Ko se otrok navadi takšnega raziskovanja, si bo ta vprašanja zastavljal tudi sam, s čimer bo samostojen razmislek postal naraven del njegovega reševanja problemov. Spremljanje otrokovega dela ne pomeni konstantnega sedenja ob njem. Med njegovim delom se lotite lastnih opravil v bližini, kjer ste še vedno na voljo za nasvet, če se povsem zatakne. Takšna svoboda bo otroka spodbudila k razvijanju lastne motivacije. V tem procesu so izjemno pomembne napake; če se jim otrok krčevito izogiba, se preveč zanaša na odrasle, medtem ko otroci, ki sprejemajo napake brez strahu, razvijejo samozavest za samostojno učenje in se izzivov ne ustrašijo. Če opazite, da bo otrok naredil napako, mu dovolite, da jo stori, nato pa se pogovorite o tem, ali je odgovor smiseln in kaj bi naslednjič naredil drugače. S tem bo začel na neuspehe gledati kot na priložnosti za napredek in bo v zahtevnih okoliščinah manjkrat obupal.

icon-expand Prepričajte se, da otrok vedno naredi domačo nalogo, v kolikor je potrebno mu tudi pomagajte. FOTO: Profimedia

Iskanje zdravega ravnovesja med delom in igro ter razvijanje otrokove samostojnosti

Sistem domačih nalog pa včasih odpove, pri čemer količina podpore, ki jo otrok potrebuje, ni odvisna od njegove starosti ali razreda, temveč od individualnih sposobnosti. Učenci morajo za samostojnost obvladati dolg niz korakov – od sledenja navodilom v šoli, prinašanja gradiva domov, ohranjanja zbranosti pri delu do ponovnega pripravljanja torbe za nov šolski dan. Lahko se zgodi, da so pozno popoldne preprosto preutrujeni. Če otrok kaže čustveno stisko, je to znak, da je njegov "rezervoar energije" prazen. Prisila v takšnih trenutkih škoduje ljubezni do učenja in otroke navda s strahom pred naslednjim dnem, zato je ključno, da jim pomagamo najti zdravo ravnovesje med delom in igro. Poleg šolskih obveznosti lahko v družinsko življenje vpeljete majhne vsakodnevne navade, ki podpirajo razvoj samostojnosti. Otroku lahko zaupate hišna opravila, pri čemer mu namesto natančnih navodil pustite, da se naloge loti na svoj način, nato pa se z njim pogovorite o rezultatu. Otroci prav tako radi čutijo vključenost v svet odraslih, zato jih povprašajte za mnenje o načrtih za konec tedna ali izbiri jedi za večerjo, kar bo okrepilo njihovo samozavest pri sprejemanju odločitev. Če rutino opravljanja domačih nalog spremenimo v niz pogovorov o tem, kaj je treba storiti, kako in kako dolgo, se otroci pri večernem delu počutijo manj same, uživajo v družbi staršev in obveznosti opravijo veliko učinkoviteje ter bolj kakovostno. Monika Erjavec Bizjak je mag. zakonskih in družinskih študij, je strokovna sodelavka v humanitarnih programih in izvajalka delavnic v sklopu humanitarnega projekta Veriga dobrih ljudi. Je tudi certificirana družinska in šolska mediatorka in se ukvarja z reševanjem sporov z mediacijo in s širjenjem ter z razvojem kulture medsebojnih odnosov.