Dogodek, ki se je zgodil na eni od osnovnih šol na območju Črnomlja, znova odpira vprašanje varnosti otrok v šolskem okolju. Po informacijah Policijske uprave Novo mesto so bili policisti ob 8.55 obveščeni o poškodovanem mladoletniku v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda. Otrok je utrpel lažje poškodbe, po prvi pomoči pa so ga reševalci odpeljali v bolnišnico na pregled in nadaljnjo oskrbo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je pozneje sporočilo, da naj bi zamaskiran učenec z ostrim predmetom napadel svojega vrstnika. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, zato vse podrobnosti za zdaj niso znane. Na ministrstvu so poudarili, da je treba zagotoviti takojšnjo psihološko in drugo strokovno pomoč ne le poškodovanemu otroku, temveč tudi vsem, ki so bili priča dogodku ali jih je ta kakor koli prizadel. Ob tem so razkrili, da so jih starši opozorili tudi na pretekle dogodke in različne oblike neprimernega ravnanja na šoli, ki po njihovih navedbah niso bile ustrezno obravnavane. Tudi ta opozorila bodo predmet preverjanja.

Nasilje se pogosto začne veliko prej, preden pride do fizičnega napada

Ko govorimo o medvrstniškem nasilju, pogosto najprej pomislimo na pretep, udarce ali fizične poškodbe. Toda nasilje se lahko začne precej bolj neopazno. Z žaljivkami, zasmehovanjem, širjenjem govoric, namernim izključevanjem iz družbe, poniževanjem pred drugimi ali grožnjami prek družbenih omrežij. Prav zato je pomembno, da odrasli ne čakamo na fizične posledice, preden otrokovo stisko vzamemo resno. Medvrstniško nasilje je praviloma namerno in ponavljajoče se škodljivo vedenje, pogosto povezano z neravnovesjem moči med otroki. Tudi posamezen dogodek pa je lahko medvrstniško nasilje, kadar je prisotna izrazita razlika v fizični ali psihični moči. Otrok, ki ga vrstniki ponižujejo, izključujejo ali ustrahujejo, lahko začne skrivati svoje občutke, se umikati iz družbe, izgubljati zanimanje za šolo ali iskati izgovore, da mu ne bi bilo treba k pouku. Včasih se stiska pokaže tudi skozi razdražljivost, težave s spanjem, bolečine v trebuhu ali glavobole. Zato je pomembno, da otrok ve, da mu ni treba sam reševati položaja, v katerem se počuti ogroženega.

icon-expand Ko govorimo o medvrstniškem nasilju, pogosto najprej pomislimo na pretep, udarce ali fizične poškodbe. Toda nasilje se lahko začne precej bolj neopazno. FOTO: Shutterstock

Kaj lahko naredijo starši?

Starši imajo pomembno vlogo pri prepoznavanju in preprečevanju nasilja. Otroku morajo ustvariti prostor, v katerem lahko spregovori tudi o neprijetnih izkušnjah, ne da bi se bal, da ga bodo odrasli obsojali, mu očitali pretiravanje ali njegovo stisko zmanjšali. Pomembno je, da otroka poslušamo, mu verjamemo in ga vprašamo, kaj se dogaja. Če pove, da ga nekdo ustrahuje, ponižuje ali mu grozi, njegove izkušnje ne smemo odpraviti z besedami, da so to pač otroške zadeve ali da se morajo otroci med seboj sami dogovoriti. Starši lahko otroku pomagajo tako, da: - ga redno sprašujejo o odnosih z vrstniki, ne samo o ocenah in šolskih obveznostih; - ga učijo, da ima pravico postaviti meje in povedati, kadar mu je zaradi vedenja drugega neprijetno; - mu jasno sporočajo, da za nasilje ni odgovoren in da ni nič narobe, če poišče pomoč; - ob zaznavi nasilja zabeležijo pomembne informacije in se obrnejo na razrednika oziroma šolsko svetovalno službo; - vztrajajo pri ustrezni obravnavi, če se nasilje nadaljuje ali če prvi odziv šole ni zadosten. Pomembno je tudi, da starši z lastnim vedenjem otrokom kažejo, kako se spoštljivo pogovarjati, reševati spore in sprejemati drugačnost.

Otrok, ki je priča nasilju, ni brez vloge

Pri preprečevanju medvrstniškega nasilja pogosto pozabimo na otroke, ki nasilje opazujejo, vendar sami niso neposredno vpleteni. Prav njihova vloga je lahko zelo pomembna. Ko se skupina smeji poniževanju sošolca, ga ignorira ali molči ob žaljivkah, lahko otrok, ki povzroča nasilje, dobi občutek, da je njegovo vedenje sprejemljivo. Nasprotno pa lahko že jasna podpora vrstnika spremeni položaj otroka, ki doživlja nasilje. Otroke moramo zato učiti, da ni treba biti junak in se fizično postaviti po robu nasilnežu. Lahko poiščejo učitelja, opozorijo odraslega, ponudijo podporo sošolcu ali preprosto ne sodelujejo pri posmehovanju in poniževanju. Pomembno sporočilo je: če si priča nasilju, nisi odgovoren za njegovo povzročitev, lahko pa pomagaš, da se ne nadaljuje.

icon-expand Šola mora biti prostor, v katerem veljajo jasna pravila in ničelna toleranca do nasilja. FOTO: Shutterstock

Kakšna je odgovornost šole?

Šola mora biti prostor, v katerem veljajo jasna pravila in ničelna toleranca do nasilja. To ne pomeni zgolj tega, da se na nasilje odzove, ko že pride do poškodb, temveč da sistematično gradi kulturo spoštovanja, zaupanja in vključevanja. Slovenske šole imajo za obravnavo medvrstniškega nasilja predviden protokol, ki določa konkretne korake ukrepanja. Ko zaposleni zazna nasilje ali je o njem obveščen, mora najprej prekiniti nasilje in poskrbeti za varnost otroka, ki je nasilje doživel. Po potrebi je treba zagotoviti zdravstveno pomoč in otroku ponuditi čustveno podporo. Nato je treba obvestiti ravnatelja, razrednike vpletenih otrok, šolsko svetovalno službo in starše. Dogodek se dokumentira, svetovalna služba pa po potrebi pripravi varnostni načrt in opravi ločene pogovore z žrtvijo, povzročiteljem in opazovalci. Pri hujših oblikah nasilja se vključijo tudi zunanje institucije, kot sta center za socialno delo in policija. Pri tem je pomembno, da šola ne obravnava zgolj posameznega incidenta, ampak spremlja, ali se nasilje ponavlja, kakšni so odnosi v razredu in ali se otrok, ki je nasilje doživel, ponovno počuti varnega.

Kaznovanje ni dovolj, pomembno je tudi preprečevanje

Ko pride do nasilnega dogodka, je razumljivo, da želimo hitro ukrepanje in jasne posledice. Toda dolgoročno varnejšega šolskega okolja ne bomo ustvarili zgolj s kaznovanjem. Otroci potrebujejo priložnosti, da se učijo prepoznavati svoja čustva, razumeti posledice svojih dejanj, spoštovati meje drugih in konflikte reševati brez poniževanja ali nasilja. Šole lahko to spodbujajo z rednim pogovorom o odnosih v razredu, delavnicami o empatiji, sodelovanjem s starši, jasnimi pravili glede vedenja in pravočasnim prepoznavanjem izključevanja. Pomembno je tudi, da imajo učenci možnost varno opozoriti na težave in da vedo, komu se lahko zaupajo. Otrok, ki povzroča nasilje, prav tako potrebuje strokovno obravnavo in jasne meje. Razumevanje okoliščin, ki so pripeljale do nasilnega vedenja, ne pomeni opravičevanja dejanj. Pomeni pa, da moramo poiskati načine, kako preprečiti njihovo ponavljanje.

icon-expand Ko se skupina smeji poniževanju sošolca, ga ignorira ali molči ob žaljivkah, lahko otrok, ki povzroča nasilje, dobi občutek, da je njegovo vedenje sprejemljivo. FOTO: Adobe Stock

Varnost otrok se začne z odzivom odraslih

Vsak otrok bi moral vedeti, da v šoli ni sam. Da mu bodo odrasli prisluhnili, ga zaščitili in ukrepali, če se znajde v stiski. To zaupanje pa se ne gradi z obljubami, temveč z dejanji. Medvrstniškega nasilja ne moremo preprečiti zgolj z enim pogovorom, plakatom ali dnevom dejavnosti. Potrebni so dosledni odzivi, sodelovanje staršev in šole, usposobljeni strokovni delavci ter predvsem okolje, v katerem se poniževanje, grožnje in nasilje ne normalizirajo. Otrokom ne smemo sporočati, da morajo biti močnejši, da bi preživeli šolska leta. Naučiti jih moramo, da moč ni v tem, da nekoga prestrašiš, izključiš ali poškoduješ, temveč da znaš spoštovati drugega tudi takrat, ko je drugačen od tebe. Šola mora biti prostor, kamor otrok odide po znanje, prijateljstva in izkušnje, ne prostor, v katerega vstopa s strahom.