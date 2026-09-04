Krompirjeve počitnice 2026: Koliko dni bodo otroci dejansko prosti?

Kar pet dni počitnic, skupaj pa devet dni brez šole

Uradni šolski koledar določa, da so jesenske počitnice od ponedeljka, 26. oktobra, do petka, 30. oktobra. To pomeni, da otroci od pouka ne bodo prosti le pet dni, temveč bodo z vikendoma pred in po počitnicah dobili skupaj devet zaporednih dni brez šolskega pouka, od sobote, 24. oktobra, do nedelje, 1. novembra. Pri tem je pomemben tudi 31. oktober, dan reformacije, ki je dela prost dan, letos pa pade na soboto. 1. november, dan spomina na mrtve, bo leta 2026 v nedeljo, zato ta praznika počitnic ne podaljšata dodatno.

Kdaj se otroci vrnejo v šolo?

Po koncu jesenskih počitnic bo sledil konec tedna, nato pa se bo pouk nadaljeval v ponedeljek, 2. novembra 2026. Za družine to pomeni, da je lahko zadnji teden oktobra dobra priložnost za krajši oddih ali izlet, saj otroci brez šolskih obveznosti dobijo skoraj celih devet dni zapored.

icon-expand Za starše je zato že ob začetku šolskega leta smiselno preveriti celoten šolski koledar in si pomembne termine zapisati na koledar, še posebej, če bodo jesenske počitnice izkoristili za družinski oddih. FOTO: Adobe Stock

Krompirjeve počitnice niso razdeljene po regijah

Za razliko od zimskih počitnic, ki so razdeljene na dva termina glede na območje, jesenske počitnice niso regionalno razdeljene. Vsi osnovnošolci imajo počitnice od 26. do 30. oktobra 2026, enak termin pa velja tudi za dijake. Regionalna razdelitev pride na vrsto šele pri zimskih počitnicah, ki bodo februarja 2027 potekale v dveh različnih terminih.

Kdaj se otroci vrnejo v šolske klopi?

Po devetih zaporednih dneh brez pouka se bodo šolske obveznosti nadaljevale v ponedeljek, 2. novembra 2026. Starši imajo tako že zdaj dober razlog, da si zadnji teden oktobra označijo na koledarju. Čeprav uradno govorimo o petih počitniških dneh, bo kombinacija počitnic in vikendov otrokom omogočila kar devet dni zapored brez šole.