Otroku pomagate pri domači nalogi? Tukaj je meja, ki je starši pogosto ne opazijo

Starši želijo otroku pomagati, ga spodbuditi in mu prihraniti nepotrebno frustracijo. Hkrati pa si želijo, da bi znal nekoč sam sedeti za mizo, razumeti navodila, poiskati rešitev in se spopasti tudi z nalogo, ki mu sprva ni jasna. Raziskave pri tem kažejo, da pri domačih nalogah ni odločilno zgolj to, koliko starševske pomoči otrok prejme, temveč predvsem, na kakšen način mu jo starši nudijo. Podpora, ki spodbuja otrokovo samostojnost, je namreč povezana z boljšimi učnimi izidi kot pomoč, ki je bolj nadzorovalna ali otroku rešitev ponudi namesto njega. Kje je torej meja med tem, da otroku stojimo ob strani, in tem, da domačo nalogo pravzaprav delamo namesto njega? In kako prepoznati trenutek, ko otrok res potrebuje pomoč, ter trenutek, ko potrebuje predvsem priložnost, da poskusi sam?

icon-expand Kje je torej meja med tem, da otroku stojimo ob strani, in tem, da domačo nalogo pravzaprav delamo namesto njega? FOTO: Adobe Stock

Starš naj bo pomoč, ne rešitev

Ena najpomembnejših razlik je med tem, da otroku pomagamo priti do rešitve, in tem, da jo rešimo namesto njega. Tudi na Bibaleze.si smo že pisali, da otrok potrebuje pomoč pri nalogi, kadar je ta zanj pretežka ali ne razume navodil, vendar to ne pomeni, da mora starš sedeti ob njem od prve do zadnje naloge. Otrok mora postopoma prevzemati odgovornost za svoje šolske obveznosti. Kot smo na našem portalu zapisali že pred časom, je pri domači nalogi pomembno, da otroku razložimo snov, ki je ne razume, opozorimo na napako in ga spodbudimo, da jo popravi sam. To je pravzaprav dobra formula tudi za vsakdan: "Pomagam ti, da boš znal sam, ne zato, da bom naredil namesto tebe." Popoldanski čas po šoli pogosto prinaša dobro znano vprašanje: "Imaš danes kaj naloge?" Kot učiteljica se v razredu vsak dan trudim, da otrokom predam čim več znanja, domače naloge pa so tisti pomemben most, ki to znanje utrdi. Pri tem pa se starši pogosto znajdete v dilemi – koliko pomagati in kdaj otroka pustiti povsem samega? "Vloga staršev pri domačih nalogah naj bo predvsem podporna, ne pa izvajalska. To pomeni, da otroku pomagate vzpostaviti primerno okolje in rutino. Pomagajte otroku določiti miren kotiček brez motenj (brez televizije ali telefonov) in ugoden čas za delo. Na začetku lahko skupaj pregledate, kaj vse je treba narediti. Če otrok naloge ne razume, mu preberite navodilo in ga z vprašanji usmerite, da sam pride do rešitve. Ko otrok nalogo konča, jo lahko skupaj na hitro pregledate. Če opazite napako, ga spodbudite: "Poglej še enkrat ta račun, se ti zdi rezultat pravi?" Vaš cilj je, da ste tam kot "varnostna mreža", ne kot nekdo, ki drži svinčnik. Ko otrok enkrat razume navodila, ga pustite, da nalogo opravi samostojno. Tudi če dela napake in tudi če zvezek na koncu ni videti popoln. Zakaj je to ključnega pomena? Domača naloga je otrokova prva resna "služba". Ko jo opravi sam, se uči, da so njegove obveznosti njegova odgovornost, ne pa skrb njegovih staršev. Noben občutek se ne more primerjati s tistim, ko otrok sam reši težko nalogo. Če delo opravite namesto njega, mu nehote sporočate: "Ti tega ne zmoreš sam." Samostojno opravljeno delo pa mu sporoča: "Zmorem! Za nas učitelje je zvezek z napakami neprecenljiv. Pove nam namreč, katere snovi otrok še ne razume in kaj moramo v razredu še ponoviti. Popolna domača naloga, ki jo je v resnici napisal starš, nam prikrije realno sliko, s tem pa dolgoročno škodujemo otrokovemu napredku. Domača naloga naj bo priložnost za učenje, včasih tudi skozi napake. Najboljša popotnica, ki jo lahko date svojemu otroku, je vaše zaupanje, da zmore nalogo opraviti sam – z vašo ljubečo spodbudo v ozadju," je pojasnila tudi učiteljica razrednega pouka Tjaša Jahn.

Kako vedeti, ali otrok res potrebuje pomoč?

Preden se usedete poleg otroka, lahko poskusite z nekaj preprostimi vprašanji: Kaj pa že znaš? Kaj si poskusil do zdaj? Kaj točno ti ni jasno? Kaj misliš, da bi moral narediti najprej? S tem otroku ne odvzamete odgovornosti za nalogo, ampak ga spodbudite k razmišljanju. Strokovnjaki priporočajo postopno umikanje starševske pomoči. Pri osnovnošolcih naj bi otrok večino domače naloge opravil sam, starš pa naj bo na voljo kot nekakšen trener. Koristen pristop je takšen, da starš najprej pokaže primer, nato eno nalogo rešita skupaj, potem otrok poskusi sam. Cilj torej ni, da otrok nikoli ne potrebuje pomoči. Cilj je, da je sčasoma potrebuje vedno manj.

icon-expand Cilj torej ni, da otrok nikoli ne potrebuje pomoči. Cilj je, da je sčasoma potrebuje vedno manj. FOTO: Adobe Stock

Največja past? Ko želimo otroku prihraniti frustracijo

To je za starše pogosto zelo težko. Otrok sedi nad matematično nalogo, briše, poskuša znova, postaja jezen. Starš vidi, da bi lahko rešitev povedal v nekaj sekundah. In jo morda tudi pove. Toda ravno trenutki, ko otrok nečesa še ne zna, so lahko pomembni za razvoj vztrajnosti in sposobnosti reševanja problemov. Če mu vsakič, ko postane težko, odstranimo oviro, se lahko nauči predvsem tega, da mora za rešitev poklicati nekoga drugega. S tem, ko mu povemo rešitev, namesto da ga usmerjamo do nje, pravzaprav ne pomagamo. Samostojno iskanje rešitve krepi njegovo znanje, samozavest in veselje do reševanja nalog. Seveda to ne pomeni, da mora otrok ostati sam v stiski. Če je frustracija velika, lahko rečete: "Vidim, da ti je težko. Dajva najprej ugotoviti, kaj je tisto, česar ne razumeš." To je zelo drugačno od: "Daj sem, bom jaz."

icon-expand S tem, ko mu povemo rešitev, namesto da ga usmerjamo do nje, pravzaprav ne pomagamo. FOTO: Adobe Stock

"Ampak vsi drugi so že naredili!"

Primerjanje z drugimi otroki je lahko eden največjih pritiskov. Otrok morda potrebuje več časa. Morda se mu je snov zataknila. Morda je utrujen. Morda mu določeno področje preprosto ne gre tako hitro kot sošolcem. Če starš na to odgovori s pritiskom: "Kako pa lahko vsi drugi, ti pa ne?", se lahko težava še poveča. Pomembneje je ugotoviti, kaj otroka pri nalogi ustavlja.

Je navodilo nerazumljivo?

Ne zna začeti? Ne razume snovi? Ne zna organizirati časa? Je preutrujen? Ga je strah, da bo naredil napako? Če se težave ponavljajo, jih ni smiselno reševati samo za kuhinjsko mizo. Takrat je dobro stopiti v stik z učiteljem in ugotoviti, kaj se dogaja. Tudi na portalu Child Mind Institute opozarjajo, da lahko dolgotrajne težave z domačimi nalogami in šolskim delom kažejo na različne razloge, od težav z organizacijo in izvršilnimi funkcijami do učnih težav, tesnobe ali drugih stisk.

Pazite tudi na perfekcionizem

"Mora biti vse brez napake." "Ne morem oddati tega, ker ni dovolj lepo." "Če ne bom dobil petice, sem slab." Pri nekaterih otrocih domača naloga ni težava zato, ker je ne bi zmogli narediti, ampak zato, ker imajo občutek, da jo morajo narediti popolno. Takrat lahko pretirana starševska pomoč nehote še dodatno okrepi pritisk. Če starš ves čas popravlja vsako malenkost, otroku pomaga oblikovati popoln odgovor ali ga opozarja na vsako napako, lahko otrok dobi občutek, da njegova lastna rešitev ni dovolj dobra. Strokovnjaki pri Child Mind Institute priporočajo, da starši pri otrokovem šolskem delu poudarjajo trud in vztrajnost, ne samo rezultata. Otrokom, ki so zelo strogi do sebe, pa pomaga tudi sporočilo, da napaka ni dokaz nesposobnosti, ampak del učenja. Namesto: "Kako si lahko to narobe napisal?" raje: "Vidim, da si se potrudil. Poglejva, kje se je zataknilo."

Kaj pa, če otrok noče narediti ničesar sam?

Tudi tu lahko starši hitro zdrsnejo v eno od dveh skrajnosti. Prva je, da vse naredijo namesto otroka. Druga pa, da rečejo: "To je tvoja stvar, mene ne zanima." Niti eno niti drugo ni idealno. Otrok potrebuje občutek, da je šola njegova odgovornost, hkrati pa mora vedeti, da se lahko na starša obrne, ko naleti na težavo. Popolna odsotnost starševskega nadzora prav tako ni rešitev. Starš lahko preveri, kaj ima otrok za nalogo, pomaga pri organizaciji in ga spodbudi, vendar naj otrok svoje obveznosti postopoma prevzema sam. To pomeni nekaj zelo preprostega: "To je tvoja naloga. Jaz sem tukaj, če me potrebuješ."

icon-expand Starš lahko preveri, kaj ima otrok za nalogo, pomaga pri organizaciji in ga spodbudi, vendar naj otrok svoje obveznosti postopoma prevzema sam. FOTO: Adobe Stock

Včasih otrok potrebuje najprej odmor

Po več urah pouka ni nujno najboljši trenutek, da otrok takoj sede za mizo in začne reševati naloge. Tudi otrok potrebuje prehod iz šolskega dne v domače okolje. Na Bibaleze.si smo že opozorili, da ni nujno smiselno zahtevati, da otrok vse šolske obveznosti opravi takoj, ko pride domov. Če ima veliko nalog, mu lahko koristi kratek odmor, malica ali čas za sprostitev, nato pa se vrne k delu. Pri tem je pomembno, da odmor ne postane izgovor, da se naloga nikoli ne začne. Pomaga rutina: otrok ve, kdaj je čas za počitek in kdaj za šolske obveznosti.

Kdaj je starševske pomoči preveč?

Morda je dober znak takrat, ko otrok brez vas sploh ne želi več začeti. Če pogosto govori: Ne znam, dokler ti ne prideš. Ti povej, kaj naj napišem. Preveri vsako nalogo. Naredi ti, da bo pravilno. ... je vredno razmisliti, ali smo mu z veliko pomoči nehote odvzeli priložnost, da bi zaupal vase. Na drugi strani pa tudi otrok, ki nenadoma začne vsak dan jokati zaradi domačih nalog, jih zavlačuje, se jim izogiba ali zaradi šole doživlja močne stiske, ne potrebuje samo več discipline. Potrebuje raziskovanje vzroka. Pri vztrajni šolski stiski je smiselno vključiti učitelja, šolsko svetovalno službo ali drugega strokovnjaka. Akademska tesnoba se lahko kaže tudi kot izbruhi, izogibanje šolskemu delu, težave s spanjem, koncentracijo ali zmanjšana samozavest.

Najboljša pomoč je tista, zaradi katere vas otrok nekoč ne bo več potreboval

To je morda najtežji del starševstva. Na začetku otrok potrebuje veliko naše pomoči. Potem pa je naša naloga tudi to, da jo počasi umikamo. Ne zato, ker nam ni več mar. Ravno nasprotno. Ker želimo, da otrok nekoč zna težave ali naloge rešiti sam. In tudi, da nam zna reči: "Tega ne razumem, potrebujem pomoč." Domača naloga zato ni samo šolska obveznost. Je lahko tudi majhna vaja za življenje. Prav to pa je hkrati tudi najboljši odgovor na vprašanje, kdaj pomagati in kdaj otroka pustiti samega: Pomagajte toliko, da lahko naredi naslednji korak sam. Potem stopite korak nazaj.