Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Kako pomagati otroku pri učenju in koncentraciji?

S.B.
Šola in splet
27. 05. 2026 04.00

Težave s koncentracijo in učenjem so ena najpogostejših skrbi staršev in učiteljev. Raziskave kažejo, da otrokova sposobnost ohranjanja pozornosti ni le prirojena, temveč se močno razvija pod vplivom okolja, rutine in načina učenja.

Pisanje

Današnji otroci odraščajo v okolju, kjer je pritisk za uspeh vse večji že v zgodnjih letih. Šola, obšolske dejavnosti, digitalni svet in pričakovanja odraslih pogosto ustvarjajo občutek stalne obremenjenosti. Raziskave kažejo, da se vse več otrok sooča s težavami pri koncentraciji, ne zato, ker "ne bi znali", ampak ker so njihovi možgani preobremenjeni z dražljaji in stresom.

Kako pomagati otroku, ko šolske ocene načnejo njegovo samozavest

Rutina je temelj koncentracije

Otroci se lažje učijo, ko vedo, kaj jih čaka. Rutina jim daje občutek varnosti in zmanjšuje stres, kar neposredno izboljša koncentracijo. To vključuje stalni čas za učenje, redno uro spanja, strukturiran čas za igro in naloge.

Raziskave kažejo, da rutine zmanjšujejo kognitivno obremenitev, kar otroku omogoča, da se lažje osredotoči na nalogo.

Šola, obšolske dejavnosti, digitalni svet in pričakovanja odraslih pogosto ustvarjajo občutek stalne obremenjenosti.FOTO: Profimedia

Zmanjšanje motenj (najpomembnejši dejavnik)

Številne šolske smernice poudarjajo, da so motnje eden glavnih razlogov za slabo koncentracijo. Priporočila vključujejo izklop televizije in telefona med učenjem, miren in organiziran delovni prostor, omejitev hrupa in vizualnih distrakcij. Otroci z manj motnjami kažejo boljšo pozornost in boljše rezultate pri učenju.

Razdelitev nalog na manjše korake

Raziskave o otroški kogniciji kažejo, da se otroci bolje učijo, če so naloge razdeljene na manjše dele. Namesto: "Napiši celotno nalogo" je bolje: "Najprej preberi besedilo, nato odgovori na 1–2 vprašanji". To zmanjša občutek preobremenjenosti in poveča motivacijo.

Gibanje izboljša pozornost

Sistematični pregledi raziskav kažejo, da telesna aktivnost izboljša pozornost, delovni spomin in vedenje v razredu. Tudi kratki odmori za gibanje lahko izboljšajo koncentracijo in zmanjšajo nemir.

otrokFOTO: Adobe Stock

Jasna in kratka navodila

Otroci bolje razumejo kratke stavke, enostavna navodila in en korak naenkrat. Strokovnjaki priporočajo uporabo jasnih, konkretnih ukazov in pozitivne povratne informacije namesto dolgih razlag.

Pohvale in nagrade delujejo bolje kot kazni

Raziskave vedenjske psihologije kažejo, da pohvala povečuje motivacijo, majhne nagrade spodbujajo ponavljanje dobrih navad, medtem, ko je kaznovanje manj učinkovito.

Spanje in prehrana sta ključna

Pomanjkanje spanja zmanjšuje pozornost, redni obroki stabilizirajo energijo, hidracija pa vpliva na kognitivne funkcije.

Ob zaključku šolskega leta: Kako zmanjšati otrokovo skrb zaradi ocen

Igre, ki trenirajo možgane

Igre, kot so sestavljanke, spomin, strateške igre in ustvarjalne dejavnosti izboljšujejo delovni spomin in sposobnost ohranjanja pozornosti.

Zavedati se je potrebno, da koncentracija ni "stalna lastnost", ampak veščina, ki jo otrok razvija skozi okolje, rutino in podporo odraslih. Najbolj učinkovite strategije so torej rutina, manj motenj, razdeljene naloge, gibanje, jasna komunikacija ter pozitivna spodbuda.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

