Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela

Vzgojiteljice pogosto povedo, da jim največ pomenijo premišljena, uporabna darila. Takšna, ki jih lahko dejansko vključijo v vsakdan. Spodaj je 5 neklasičnih idej, ki združujejo uporabnost, estetiko in osebno noto.

Personalizirana platnena torba za vsak dan

Namesto klasičnih daril je odlična izbira kakovostna platnena torba, ki jo vzgojiteljica lahko uporablja v službi ali prostem času.

Zakaj deluje?

Ker je praktična za prenašanje stvari, okolju prijazna alternativa plastičnim vrečkam, lahko jo personaliziramo z imenom ali kratkim sporočilom. Ideja: "Najboljša vzgojiteljica" ali minimalističen napis z otroškim podpisom.

Set za sprostitev doma (mini "spa paket")

Po intenzivnem delu z otroki si vzgojiteljice zaslužijo trenutke miru. V paket lahko vključite naravno svečo, kopalno sol, čaj ali zeliščni napitek, mehko masko za spanje. Takšno darilo ni le lepo, ampak tudi spodbuja počitek in regeneracijo.

Kakovosten zvezek ali planer za novo šolsko leto

Vzgojiteljice veliko organizirajo, pišejo in načrtujejo, zato je lep in uporaben planer vedno dobra izbira. Zakaj je to dobro darilo? Ker je uporaben skozi celo leto, lahko je estetsko dovršen, hkrati pa doda osebni občutek reda in motivacije. Na platnice pa lahko dodate ročno napisano posvetilo otrok.

Lončnica, ki ostane kot spomin

Rastline so simbol hvaležnosti in rasti ter so popolna metafora za delo vzgojiteljic. Primerne izbire so recimo sukulente, pothos ali manjše sobne rastline. Prednost je ta, da dolgo trajajo, ne zahtevajo veliko nege in ostanejo kot spomin na skupino otrok.

Uporaben paketek za vsakdan