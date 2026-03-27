Mami, zakaj mi ne zaupaš? Temna plat digitalnega nadzora

Digitalni svet je danes za otroke in najstnike prostor druženja, zabave, učenja, raziskovanja in samopotrjevanja. Prav zato starše pogosto spremlja občutek, da jih morajo zaščititi pred tveganji, da morajo vedeti, kje je otrok, koliko časa preživi na telefonu, kaj spremlja in s kom komunicira. Toda tukaj se pojavi vprašanje iskanja ustreznega ravnotežja med skrbjo in pretiranim nadzorom. Strokovnjaki, ki se pri svojem delu vsakodnevno srečujejo z otroki, starši in digitalnimi navadami družin, opozarjajo, da aplikacije za nadzor sicer lahko ustvarijo občutek večje varnosti, vendar ne morejo nadomestiti temeljnega odnosa. Če želijo starši otroka naučiti varne rabe tehnologije, je pomembno, da si vzamejo čas za pogovor, skupno postavljanje pravil in postopno predajanje odgovornosti.

Marko Puschner (Safe.si): Stalni nadzor lahko škodi

Uporaba aplikacij za sledenje in starševski nadzor je med starši precej razširjena, kažejo tudi podatki, je pojasnil Marko Puschner, samostojni strokovni sodelavec pri Safe.si na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Raziskava "1ka panel 2024: Varna raba interneta in starši" je pokazala, da 54 odstotkov vprašanih staršev uporablja sledenje lokaciji otrokovega telefona. Največji delež je v starostni skupini otrok od šest do devet let, kjer je takšnih staršev kar 80 odstotkov. V starostni skupini od 10 do 15 let znaša delež 46 odstotkov, med 16- do 17-letniki pa 31 odstotkov. Starševski nadzor uporabe mobilnih telefonov medtem uporablja 49 odstotkov staršev. Najpogostejši razlog, ki ga starši navajajo za uporabo takšnih aplikacij, je občutek varnosti, torej da vedno vedo, kje je otrok. A sogovornik je poudaril, da ni nujno, da je tak pristop za otroka tudi najbolj zdrav ali dolgoročno koristen. "Psihologi opozarjajo, da občutek stalnega nadzora negativno vpliva na otroka, četudi se uporablja z njegovo vednostjo in privolitvijo," je pojasnil. Na Safe.si zato stalnega digitalnega nadzora ne zagovarjajo. Po njihovem mnenju otrok do vstopa v šolo nikoli ne bi smel sam uporabljati naprav z zasloni, ki so povezane z internetom. Po besedah Marka Puschnerja je pomembneje od samega nadzora, da starši z otrokom gradijo zdrav odnos do interneta in tehnologije. Svetuje, naj se starši namesto zanašanja na starševski nadzor z otrokom pogovarjajo o tem, kaj se mu na internetu dogaja, ter ga učijo varne, produktivne in tudi zabavne uporabe. Tehnologija namreč ne sme postati "varuška", saj lahko otrokom škoduje, če jo uporabljajo prezgodaj ali na način, ki ni primeren njihovi razvojni stopnji. Internet in mobilni telefoni sami po sebi niso varno okolje, zato je treba otroka varne uporabe učiti od prvega trenutka, ko mu je dostop omogočen. To velja tudi za navidez nedolžne situacije, kot je ogled risanke na YouTubu. "Ključno je, da starši z otrokom vzpostavijo odnos, v katerem jim bo otrok zaupal in se z njimi odkrito pogovarjal o tem, kaj se mu dogaja na spletu in kako razume posamezne vsebine. Opozarjati ga morajo na vsa tveganja in pasti, ki prežijo nanj, ter ga naučiti, kako se zaščiti," je pozval.

Številni starši se za uporabo aplikacij odločijo, zato je smiselno vedeti, katero izbrati

Na Safe.si ne priporočajo posameznih aplikacij in orodij. Po njihovem mnenju nobena aplikacija ni stoodstotno zanesljiva, ponudba pa se hitro spreminja. Če starši kljub vsemu uporabljajo aplikacijo, morajo po nasvetu sogovornika zelo natančno preveriti pogoje uporabe, način varovanja osebnih podatkov, prenos lokacijskih podatkov in tudi, kje se ti podatki hranijo. Marko Puschner priporoča, naj bodo shranjeni na strežnikih na območju EU. Ob tem se morajo starši zavedati tudi, da je starševski nadzor mogoče zaobiti; zlasti najstnik bo, če bo želel, verjetno našel način.

Anja Vogrič (ZPMS): Varno digitalno okolje gradimo skupaj z otrokom

Pri vprašanju digitalnega nadzora bi morali biti v ospredju predvsem odnosi, ne tehnologija. Po mnenju vodje kreativnih projektov pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) Anje Vogrič, mag. menedžmenta vseživljenjskega izobraževanja, je smiselno, da digitalne tehnologije razumemo kot orodja, s katerimi dosegamo cilje in opravljamo različna dela. Tako kot otrok brez učenja in vodenja ne zna varno uporabljati noža, tudi telefona ali dostopa do interneta ne bi smel uporabljati brez nadzora in usmerjanja odraslega, ki mu je lahko "kompas". Prav zato meja med skrbjo za varnost in pretiranim nadzorom ni vedno enostavna ali enoznačna. Ne gre zgolj za vprašanje, ali starši uporabljajo določeno aplikacijo za nadzor, temveč predvsem za to, ali so bili dovolj prisotni že prej, v pogovoru, skupnem raziskovanju, učenju in analizi. Če niso bili, morda iščejo rešitev v digitalnem nadzoru. Če pa otroku uspejo omogočiti varen prostor raziskovanja, "se nadzor spremeni v sodelovanje in spoštovanje dogovorov, posebej pri starejših otrocih". Sogovornica svetuje, naj bo nadzor prilagojen otrokovi starosti in razvojni stopnji. Starši naj "transparentno razložijo njegov namen ter ga uporabljajo kot podporo varnosti, ne pa kot nadomestek za pogovor. Otroku naj postopoma predajajo več odgovornosti in odločanja v digitalnem okolju." Otroka lahko zaščitijo, ne da bi prekomerno posegali v njegovo zasebnost, tudi tako, da z njim odkrito govorijo o spletnih tveganjih, skupaj oblikujejo družinska digitalna pravila, uporabljajo transparentne tehnične ukrepe, kot so starševski filtri ali omejitve vsebin, ter jasno pojasnijo njihov namen. Pomembni so tudi digitalni premori in čas brez zaslonov, namenjen igri, gibanju in druženju, saj prav to postopoma krepi otrokovo samostojnost in samozaupanje. Pri mlajših otrocih je vloga staršev bolj neposredna: skupaj naj raziskujejo digitalni svet, odgovarjajo na vprašanja in pojasnjujejo, kaj je varno in kaj ne. Pri starejših otrocih in mladostnikih pa mora biti več poudarka na dogovorih, odgovornosti, zaupanju in postopnem osamosvajanju.

icon-expand Pri starejših otrocih in mladostnikih pa mora biti več poudarka na dogovorih, odgovornosti, zaupanju in postopnem osamosvajanju. FOTO: Adobe Stock

Anja Vogrič posebej poudarja tudi pomen vključevanja otrok v oblikovanje družinskih pravil. V skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah imajo otroci pravico, da so slišani in vključeni v odločitve, ki jih zadevajo. To velja tudi za uporabo digitalnih naprav, seveda v skladu s starostjo in zrelostjo otroka. Ko so vključeni v dogovore o uporabi telefona, sledenju lokaciji ali družinskih pravilih glede zaslonov, pravila bolje razumejo in jih lažje upoštevajo, hkrati pa se učijo odgovornosti in samostojnega odločanja. Vključevanje otrok krepi zaupanje in zmanjšuje spore, ki se lahko pojavijo ob enostranskih starševskih odločitvah. Tudi otroci iz programa Otroški parlamenti poudarjajo, da telefoni niso le vir zabave, temveč obenem pomembno orodje za komunikacijo, učenje in dostop do informacij. Prav tako izpostavljajo, da jim je pri uporabi telefona pomembna določena stopnja zasebnosti in da lahko pretiran nadzor vzbuja občutek nezaupanja. Hkrati poudarjajo, da potrebujejo podporo in usmerjanje odraslih, predvsem pri prepoznavanju tveganj na spletu in pri varni uporabi digitalnih tehnologij. Poseben izziv nastane tudi takrat, ko imajo otroci na področju digitalnih tehnologij več znanja kot njihovi starši. Zasloni sami po sebi niso sovražnik, saj omogočajo učenje, ustvarjanje in povezovanje, je poudarila sogovornica. Težava nastane, ko začnejo zasloni izrivati igro, gibanje, druženje in pristne odnose, je dodala. "Digitalna tehnologija sicer prinaša koristi, hkrati pa ne sme ogrožati prostega časa, igre in pristnih družinskih odnosov," je prepričana. Prav starši so ključni zgled: če znajo odložiti telefon, postaviti meje ter si vzeti čas za pogovor in skupne dejavnosti brez zaslonov, je več možnosti, da bodo tudi otroci razvili uravnotežen odnos do tehnologije. "Pomembno je tudi, da otroku prisluhnemo, kako sam vidi digitalni svet, kaj ga zanima, kaj se mu zdi uporabno in kaj ne. Pogovor mora teči v obe smeri," je pozvala. Izpostavila je, da otroci svojo identiteto šele oblikujejo, prekomerna raba zaslonov in družbenih omrežij pa lahko hitro vpliva tudi na nastajanje digitalne identitete, ki jo mladostniki pogosto zamenjujejo z resnično. Meja med uravnoteženo rabo zaslonov in uporabo, ki vodi v zasvojenost, odtujenost v odnosih, stiske zaradi negativnih spletnih komentarjev vrstnikov in spletnih zlorab, je po njenih opažanjih zelo tanka. Zato moramo o tem govoriti ter si prizadevati, da digitalni svet za otroke in mladostnike resnično ostane predvsem orodje, denimo pri iskanju informacij in poučnih vsebin, je sporočila. Tudi pri TOM telefonu – Odgovor je pogovor opozarjajo, da je ključ do varnega digitalnega okolja pogovor z otrokom in njegovo opolnomočenje, ne zgolj nadzor. Le tako otrok razvija znanje, kritično mišljenje in sposobnost varnega odločanja v digitalnem svetu. V ZPMS ob tem spodbujajo starše, šole in širšo družbo, da skupaj ustvarjamo okolje, v katerem otroci razvijajo zdrave digitalne navade, kritično mišljenje in občutek odgovornosti, hkrati pa imajo prostor za brezskrbno otroštvo in pristne medosebne stike. V sklopu projekta ODKLOP, ki ga vodi Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, ZPMS pa pri njem sodeluje kot partner pri izvedbi kampanje Odložimo telefone, si prizadevajo za uravnoteženo uporabo zaslonov, digitalne premore, več gibanja, igre in kakovostnih družinskih odnosov. Podali so tudi pobudo, da bi 20. februar postal nacionalni dan uravnotežene rabe zaslonov.

icon-expand Pri mlajših otrocih je vloga staršev bolj neposredna: skupaj s starši naj raziskujejo digitalni svet, odgovarjajo na vprašanja in pojasnjujejo, kaj je varno in kaj ne. FOTO: Adobe Stock

Mija Repenšek (Logout): Pred nakupom in uporabo naprave naj bodo pravila

Pri Logoutu medtem opozarjajo, kaj se lahko zgodi, ko starši pričakujejo, da bo meje namesto njih postavila kar aplikacija. Mija Repenšek, mag. zakonskih in družinskih študij ter svetovalka pri zavodu Logout, kjer nudijo pomoč pri prekomerni rabi interneta, v praksi opaža, da starši po aplikacijah za sledenje ali omejevanje uporabe telefonov pogosto posežejo zato, ker se jim zdijo hitra in enostavna rešitev. Orodja za nadzor pogosto dojemajo kot pripomoček, ki bo namesto njih postavil mejo pri rabi zaslonov ali omogočil nadzor nad otrokovim gibanjem. Dajejo jim občutek, da so stvari urejene, da je meja postavljena in da bo nadzor zagotovljen, hkrati pa bo tudi konflikt morda manjši. Razume, da gre pri nekaterih družinah tudi za povsem realne življenjske okoliščine, na primer pri enostarševskih družinah ali starših z zelo zasedenim urnikom. V takih primerih ne morejo biti vedno fizično prisotni, zato jim tehnologija daje občutek večje varnosti in nadzora. Toda včasih se lahko za digitalnim nadzorom skriva še nekaj drugega: želja, da bi tehnologija opravila neprijetnejši del starševstva, da bi aplikacija "ukrepala", ko je treba otroku omejiti čas za zaslonom, in da staršu ne bi bilo treba vztrajati ob otrokovi frustraciji, jezi ali razočaranju. A otrok se mora postopno naučiti, da ni mogoče zadovoljiti vseh želja in da je frustracija ob omejitvah del življenja. Samo tako bo lahko razvil samoregulacijo. Nekateri starši pa uporabljajo aplikacije kot pomoč pri omejevanju rabe zaslonov. Z njihovo pomočjo lažje spremljajo otrokove navade, se o njih pogovarjajo, otroku ponudijo ustrezne in spodbudne alternative zaslonom ter ga zanje tudi motivirajo. Raba aplikacij in nameni njihove uporabe so torej lahko zelo različni. Ob tem se postavlja tudi vprašanje, katere aplikacije so sploh varne, uporabne in primerne za osnovno spremljanje ali postavljanje digitalnih omejitev. Mija Repenšek ne priporoča konkretnih aplikacij, ker jih je veliko, njihove funkcije pa so zelo različne. Iz izkušenj staršev v centru Logout pa izhaja, da otroci aplikacije pogosto zelo hitro zaobidejo, še posebej brezplačne. Obenem lahko postanejo vir nenehnih sporov, saj lahko otrok trdi, da aplikacija časa uporabe ne meri pravilno in da omejitve zato niso pravične. To je še zlasti problematično, če začnejo starši popuščati in spreminjati omejitve glede na utrujenost, slabo voljo ali vsakodnevne okoliščine. Sogovornica zato svetuje preprostejše, a pogosto učinkovitejše ukrepe, ki ne temeljijo le na tehnologiji: fizično umikanje telefonov, skupno odlaganje naprav na določeno mesto v stanovanju ter dogovor, da spalnica, otroška soba ali čas ob obrokih niso prostor za zaslone.

Ob tem poudarja tudi, da je treba že pred nakupom digitalne naprave razmisliti, zakaj jo otrok sploh potrebuje in kdaj jo bo uporabljal. Dogovoriti se je treba o osnovnih pravilih uporabe, saj naprava ne sme nadomeščati gibanja, igre, časa s starši ali zadovoljevanja bioloških potreb. Uporaba naj ne poteka med rutinskimi opravili, kot sta kopanje ali umivanje zob, naprava pa naj ne postane nagrada ali sredstvo nadzora. Pomembno je tudi, da naprave niso prosto dostopne otroku in da o njihovi uporabi odločajo starši. Zasloni ne bi smeli biti prisotni v spalnici ali otroški sobi, otrok pa jih ne bi smel uporabljati vsaj eno uro pred spanjem. Prav tako ne bi smeli brez jasnega namena svetiti v ozadju, čas pred njimi pa ne bi smel presegati dogovorjenih dnevnih omejitev. Glede sledenja lokaciji pa se učinki po njenih pojasnilih razlikujejo glede na kakovost odnosov v družini ter starost, zrelost, vedenjske značilnosti in razvojno stopnjo otroka. Pri mlajših otrocih lahko nadzor staršem res daje večji občutek varnosti, pri mladostnikih pa je položaj precej bolj občutljiv, saj preživljajo obdobje, ko si vse bolj želijo samostojnosti, občutka sposobnosti in sprejetosti med vrstniki. Mladostništvo je namreč obdobje, ko posamezniki naravno preizkušajo meje ter želijo izraziti svojo voljo in samostojnost, zato pravila in omejitve pogosto doživljajo kot izziv. Če najstnik doživlja, da nima vpliva, da njegovo mnenje ni slišano ali da mu nadzor jemlje občutek samostojnosti, lahko začne prikrivati stvari in se upirati, zato začnejo nastajati napetosti. Kot je razložila Mija Repenšek, je tako pogosto takrat, "ko otroci ali mladostniki čutijo, da niso cenjeni, da njihovo mnenje ni slišano ali da njihovi predlogi niso upoštevani". Če pa je nadzor predstavljen kot del dogovora, če starši mladostniku jasno razložijo razloge zanj ter mu prisluhnejo, ga lahko lažje sprejme.

Po njenem mnenju je zato dolgoročno najpomembnejši kakovosten odnos, ki temelji na zaupanju, odprti komunikaciji, spoštovanju in postopnem dodajanju odgovornosti glede na razvojno stopnjo in zmožnosti otroka. V praksi se namreč pogosto pokaže, da otroci, ki se ne počutijo zares videne, slišane in upoštevane, stik s starši včasih iščejo tudi z uporom, četudi s tem škodijo sami sebi. Pri mlajših otrocih je nadzor navadno bolj neposreden, s časovnimi omejitvami in skrbno izbranimi vsebinami ter ob čim pogostejši prisotnosti staršev. Pri najstnikih pa je boljši pristop, ki temelji na dogovorih, pogovoru, zaupanju ter učenju odgovorne in uravnotežene rabe zaslonov. Vloga staršev pri postavljanju meja in omejitev je ključna. Pomembno je, da pri omejitvah vztrajajo mirno in dosledno, saj se otrok tako postopoma uči obvladovati frustracijo in razvija samoregulacijo. Pri starejših otrocih in mladostnikih je smiselno pravila oblikovati skupaj ter jasno določiti omejitve, odgovornosti in posledice. Jasno je treba določiti tudi, da otrok z napravo ne razpolaga povsem samostojno, ampak nosi odgovornost za njeno uporabo, skrb in varovanje. Dogovori so še učinkovitejši, če pri njih sodeluje vsa družina, če so zapisani ter če vključujejo spremljanje izvajanja, primerne nagrade ali posledice in postopne opomnike pred zaključkom uporabe zaslonov v smislu "čez 10 minut bo konec igre". Dolgoročni cilj je, da otrok razvije notranjo odgovornost in zdrave digitalne navade, starši pa ga jasno in podporno vodijo, je opisala sogovornica. Posebej pomembno pa je tudi prepoznavanje situacije, ko ne gre več le za veliko časa pred zaslonom, ampak za resnejšo težavo, ki lahko vodi v zasvojenost. Starši naj bodo pozorni, če otrok izgublja zanimanje za druženje z vrstniki, šport, hobije ali šolo, če ob omejitvah kaže izrazito močno frustracijo, jezo ali tesnobo ter če digitalni svet postaja njegov glavni način umika ali iskanja ugodja ter nadomešča druge življenjske potrebe in aktivnosti. Pomembno je predvsem, da starši prepoznajo in si priznajo težavo ter ne čakajo predolgo, saj je takrat smiselno čim prej poiskati strokovno pomoč, je poudarila Mija Repenšek. Opozorila je še, da se toleranca staršev do uporabe zaslonov pri otrocih in mladostnikih povečuje, pogosto tudi zaradi razmišljanja, da "to danes vsi uporabljajo" ali da "imajo oziroma igrajo vsi v razredu". Takšno razmišljanje lahko vodi v odlašanje z ukrepanjem, dokler težava ne postane resna. Zato je pomembno, da starši pravočasno ukrepajo ter da nadzor, omejitve in pričakovanja vedno prilagajajo otrokovi starosti, razvojnim potrebam, razvoju možganov in stopnji pričakovane odgovornosti. V pomoč so jim lahko tudi smernice pediatrov o uporabi zaslonov pri otrocih in mladostnikih, ki poleg priporočene časovne omejitve vključujejo tudi priporočila glede samostojne rabe naprav, primernosti vsebin ter stopnje starševskega nadzora. Po pomoč se lahko starši obrnejo tudi na šolsko svetovalno službo, pediatra, svetovalne centre ali specializirane organizacije, kot so Logout, Center Šteker, Safe.si, TOM telefon in e-TOM klepetalnica, kjer otroci, mladostniki in starši dobijo informacije, usmeritve in podporo.

icon-expand Posebej pomembno je tudi prepoznavanje situacije, ko ne gre več le za veliko časa pred zaslonom, ampak za resnejšo težavo, ki lahko vodi v zasvojenost. FOTO: Adobe Stock

Zakaj otrok ali najstnik nadzor doživlja drugače kot starši?