6 napak, ki jih starši počnejo pri reševanju domačih nalog z otrokom

Živimo v času, ko nas hiter tempo življenja ter šolske in službene obveznosti dobesedno preganjajo. Ob vsem tem se trudimo držati vse niti v svojih rokah, hkrati pa pomagati otroku, da odraste v zrelo, odgovorno in izobraženo osebo. Kako bomo otroka usmerjali in pomagali pri prevzemanju odgovornosti, je izjemno pomembno za grajenje nadaljnih temeljev njihovega življenja.
Res je, da nam je marsikdaj odveč, da moramo po napornem delovniku sesti še za mizo skupaj z otrokom in pregledovati njegove zvezke, delavne zvezke in mapo ter preverjati, kaj vse mora v popoldnevu rešiti. Včasih otrok pri kateri izmed nalog potrebuje našo pomoč, včasih pa jo zlahka reši sam in jo lahko mi samo pregledamo.
Večkrat pa se zgodi, da otrok ne razume navodil in takrat je na nas, da mu prisluhnemo in pomagamo. Pri tem je pomembna velika merica razumevanja in potrpežljivosti.
Bodite pozorni, da pri reševanju nalog skupaj z otrokom ne boste delali naslednjih napak:
Reševali naloge, namesto pomagali pri reševanju
Res, da je lažje, če kar poveste rešitev naloge, a s tem otroku ne boste prav nič pomagali, kvečjemu obratno. Otroka je treba usmerjati in pomagati, da bo do rešitve prišel sam. Ne le, da boste na ta način okrepili njegovo znanje, hkrati boste veliko naredili za njegovo samozavest in veselje do reševanja nalog.
Od otroka zahtevali, da reši vse naloge naenkrat
Lahko se bo zgodilo, da bo imel otrok v enem dnevu veliko različnih nalog in zadolžitev. Mnogi starši so prepričani, da je najbolje z vsem opraviti naenkrat in takoj, ko otrok pride domov.
Strokovnjaki pa opozarjajo, da tudi otrok potrebuje predah in počitek in da je dobro, da mu omogočimo, da se najprej sprosti in spočije, nato pa loti obveznosti.
Ravno tako je pri večjih količinah nalog pomembno, da otroku omogočimo čas za počitek ter dovolimo, da se kasneje vrne k opravljanju naloge, ko si odpočije ali okrepča z malico.
Prepustili vse otrokovi dobri volji
Druga skrajnost je, ko starši niti malo ne preverjajo otroka in prepustijo vse šolske obveznosti njegovi dobri volji. Pomembno je, da starši nadziramo otroka v mejah normale, ga vprašamo o tem, kaj ima za nalogo ali morda, kateri predmet bi se moral naučiti za naslednji test.
Ravno tako je pomembno, da mu damo vedeti, da smo na tekočem z njegovim učnim načrtom, ter ga opomnimo, kadar ne izpolnjuje svojih obveznosti. To je še posebej pomembno, ko so otroci še majhni, saj jim na ta način priučimo odgovornost in delovne navade.
Delali več stvari hkrati
V svetu, v katerem je multitasking precenjen, je pomembno znati določiti čas in kraj za počitek in sprostitev. Še posebej je to pomembno, ko imamo enkrat otroke. Ne počnite več stvari hkrati, kot je recimo gledanje tekme, pogovor po telefonu in hkratna pomoč pri reševanju naloge skupaj z otrokom.
Ko je na vrsti pomoč za otroka, odložite vse druge stvari ali morebitne obveznosti in se tistih nekaj minut posvetite njemu. Ravno tako naj otrok med reševanjem nalog ne gleda televizije ali obeduje kosila, temveč se posveti zgolj učenju ali reševanju domače naloge.
Na ta način boste otroka naučili, kako se osredotočiti na določeno težavo in vztrajati, dokler je ne reši.
Prekomerno kritizirali
Še ena v nizu napak, ki jih starši včasih delamo pri reševanju nalog skupaj z otrokom, je nenehno kritiziranje otroka, kot je na primer zakaj tako grdo piše, zakaj je tako počasen, kako to, da ne pozna odgovora na vprašanje ipd.
Če ugotovite med pisanjem naloge, da bi otrok lahko kakšno stvar izboljšal, mu to predlagajte s pozitivnim pristopom. Lahko tudi predlagate, da si vzame posebej čas za usvajenje nečesa, v čemer menite, da bi lahko bil boljši, a nikar ga ne kritizirajte med reševanjem naloge, saj se ne bo osredotočal na nalogo, temveč predvsem na napake in stvari, ki jih kritizirate.
Na ta način pa bo izgubil tudi veselje do reševanja.
Grdo govorili o učiteljih in šoli
Prišli bodo trenutki, ko bo reševanje nalog ali učenje z otrokom za vas stresno ali vam bo morda celo v breme. A nikar svojega nezadovoljstva ne stresajte pred otrokom in ne valite jeze na šolski sistem ali učitelje. Otrok je namreč kot spužva, ki vpija vse, kar izrečete, in zgodilo se bo, da bo odpor do šole in učenja ponotranjil, kar bo zelo slabo. Namesto tega otroka raje povprašajte, kaj si misli o količini nalog in obveznostih ali odnosu učitelja.
Če opazite, da je česa preveč ali da se pojavljajo težave, o tem iskreno spregovorite z razrednikom. Ustvarjanje pozitivnega okolja in odnosa bo dobro vplivalo na otroka, pa tudi na vas.
Reševanje domačih nalog ali učenje določene snovi je lahko izjemno dragocen in kakovosten čas, ki ga boste preživeli skupaj z otrokom. Pri tem je pomembno, da ste vi in otrok čim manjkrat pod stresom in da se čim več pogovarjate o tem. Spodbujajte otroka k radovednosti, razvijanju domišljije, odkrivanju sveta in mu omogočite varen prostor, kjer bo to lahko počel.
Med učenjem skupaj z otrokom boste lahko veliko izvedeli o njem in njegovih interesih. Hkrati boste lahko krepili njegove pozitivne značilnosti in mu pomagali izboljšati tiste šibkejše. Ob tem je dobro premisliti tudi o tem, kako se vi počutite, preden sedate za mizo skupaj z otrokom.
Če ste brezvoljni, utrujeni in pod stresom, si morda tudi vi vzemite prej nekaj časa zase in počitek, nato pa se lotite obveznosti skupaj z otrokom. Na ta način se boste izognili morebitnim prepirom in slabi volji.
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