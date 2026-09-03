5 vprašanj, ki jih morate zastaviti, ko otrok pride iz šole

Vprašanje "Kako je bilo v šoli?" je sicer povsem naravno, vendar je tako široko, da nanj otrok zlahka odgovori z nekaj besedami. Strokovnjaki zato priporočajo bolj konkretna in odprta vprašanja, ki otroku pomagajo priklicati posamezne dogodke in občutke ter mu hkrati pustijo dovolj prostora, da sam odloči, kaj želi povedati. Takšen pogovor ni pomemben le zaradi šolskih obveznosti. Z njim lahko starši počasi dobimo vpogled v otrokove odnose, samozavest, morebitne skrbi in tudi v tiste dele njegovega vsakdana, o katerih sicer ne govori veliko.

icon-expand Če otrok resnično želi povedati, kaj ga teži, potrebuje le varen način, da to stori. FOTO: Adobe Stock

Otrok potrebuje občutek, da ga doma zares slišijo

Cilj vprašanj po šoli zato ni, da starši dobimo popoln povzetek otrokovega dne. Pomembnejše je, da skozi majhne vsakodnevne pogovore gradimo odnos, v katerem otrok ve, da lahko govori tudi o stvareh, ki niso prijetne, popolne ali enostavne. Včasih bo povedal veliko. Drugič skoraj nič. Toda če mu vedno znova pokažemo, da nas zanima njegov svet in da ga bomo poslušali brez takojšnjega obsojanja ali reševanja, ustvarjamo nekaj, kar bo potreboval tudi veliko pozneje, občutek, da se lahko na svoje starše obrne, ko bo zares pomembno. In prav zato je lahko nekaj minut iskrenega pogovora po šoli vrednih veliko več kot vprašanje, kako dobro je napisana domača naloga.

icon-expand Vsakodnevni pogovori o šoli otrokom pomagajo razviti močne komunikacijske sposobnosti. FOTO: Adobe Stock

Ko otroke vprašamo o njihovem dnevu, se naučijo razmišljati o svojih dejanjih in odločitvah. Ta refleksija jim pomaga razviti občutek odgovornosti in neodvisnosti. Postanejo bolj pozorni na svoje vedenje in bolj sposobni sprejemati premišljene odločitve v prihodnosti. Vsakodnevni pogovori o šoli otrokom pomagajo razviti močne komunikacijske sposobnosti. Naučijo se jasno artikulirati svoje misli, aktivno poslušati in sodelovati v smiselnem dialogu. Te veščine so ključne za njihov splošni razvoj in prihodnji uspeh.

To pa je 5 vprašanj, ki jih morate zastaviti, ko otrok pride iz šole:

- Kaj je bil vrhunec tvojega dne? - S kom si danes preživel največ časa? - Kaj je bilo danes najtežje? - Se je danes zgodilo kaj, kar bi mi rad povedal? - Katera je ena stvar, za katero bi si želel, da bi jo lahko naredil znova ali drugače?

Najpomembnejše ni vprašanje, ampak vaš odziv

Dobro vprašanje je lahko začetek pogovora, vendar ga lahko staršev odziv tudi hitro zapre. Če otrok pove, da ga je nekaj prizadelo, je skušnjava, da bi takoj poiskali rešitev, povsem razumljiva. Toda otrok včasih ne potrebuje takojšnjega nasveta. Najprej potrebuje občutek, da je njegov občutek pomemben. Tudi pretirano izpraševanje lahko doseže nasprotni učinek. Če po vsakem odgovoru sledi še pet novih vprašanj, se lahko pogovor začne otroku zdeti kot zasliševanje. Zato ni treba vsak dan uporabiti vseh pet vprašanj. Izberite eno. Včasih bo dovolj.

Bodite pozorni tudi na tisto, česar otrok ne pove