Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA
Tako lahko okrepimo otrokov besedni zaklad
Vzgoja in vrtec

Tako lahko okrepimo otrokov besedni zaklad

Razsvetljena zaključna slovesnost EPK
OGLAS
Novice

Razsvetljena zaključna slovesnost EPK

Zakaj otroci grizejo nohte? Skriti vzroki, ki jih starši pogosto spregledajo
Malček

Zakaj otroci grizejo nohte? Skriti vzroki, ki jih starši pogosto spregledajo

Laringitis pri otroku – simptomi in zdravljenje
Zdrav otrok

Laringitis pri otroku – simptomi in zdravljenje

Petra Zore v joku pred šolsko tablo: Prišel je čas za novo poglavje
Svet slavnih

Petra Zore v joku pred šolsko tablo: Prišel je čas za novo poglavje

Ko tipkovnica postane orožje: kako ustaviti medvrstniško nasilje
Šola in splet

Ko tipkovnica postane orožje: kako ustaviti medvrstniško nasilje

Vsako leto, 21. novembra, obeležujemo International Stand Up to Bullying Day (zoperstavi se medvrstniškemu nasilju), dan, posvečen ozaveščanju o škodljivosti ustrahovanja med otroki in mladostniki ter spodbujanju k aktivnemu odzivu. Gre za priložnost, da se kot starši, učitelji in skupnost povežemo, pogovarjamo o problemu, nudimo podporo žrtvam in ustvarjamo okolje, kjer prijaznost in spoštovanje prevladujeta.

Se ne strinjate z učiteljem vašega otroka? Kako pristopiti k nesoglasjem na konstruktiven način
Šola in splet

Se ne strinjate z učiteljem vašega otroka? Kako pristopiti k nesoglasjem na konstruktiven način

Ko starši in učitelji stopijo na nasprotni breg, se lahko meja med skrbjo za otroka in konfliktom zaradi avtoritete hitro zabriše. Nesoglasja so v izobraževalnem procesu pogosta, vendar lahko povzročijo velik stres, še posebej za otroke, ki pogosto najbolj občutijo napetost med odraslimi.

Otroci, ki jim je doma preveč lepo, bodo pogosteje zavračali šolo
Šola in splet

Otroci, ki jim je doma preveč lepo, bodo pogosteje zavračali šolo

Ob začetku šolskega leta se mnoge družine soočajo z novimi vsakodnevnimi izzivi, kot so domače naloge, popoldanske dejavnosti in prilagoditev na zgodnejše ure vstajanja. Ta prehod je lahko velik izziv, še posebej, ko se nekateri otroci in najstniki začnejo vse pogosteje upirati obiskovanju šole.

Šolski koledar 2025/2026: vsaj 40 dni dopusta, če pametno izkoristite počitnice in praznike
Šola in splet

Šolski koledar 2025/2026: vsaj 40 dni dopusta, če pametno izkoristite počitnice in praznike

Z nekaj premišljenega načrtovanja si lahko starši v prihajajočem šolskem letu 2025/2026 zagotovijo več kot 40 dni skupnega dopusta z otroki – brez dolgotrajnega izčrpavanja letnega dopusta. Šolski koledar prinaša številne priložnosti za podaljšane vikende in smiselno izrabo praznikov, zato je zdaj pravi čas za načrtovanje.

Nočem še v šolo: kako olajšati čustveni prehod iz počitnic v september
Šola in splet

Nočem še v šolo: kako olajšati čustveni prehod iz počitnic v september

Avgust je prelomni mesec med sproščenostjo poletja in bolj strukturirano jesenjo. Ni presenetljivo, da otroci v tem obdobju začnejo izražati odpor do prihajajočega šolskega leta: Nočem. Nisem še pripravljen. Rad bi še malo užival. Otrok nam s tem sporoča, da prehod iz znanega, varnega in igrivega sveta v bolj strukturirano, pričakovanj polno okolje ni lahek. Ta vmesni čas pogosto sproži občutke negotovosti, napetosti ali celo tesnobo. Pomembno je, da to prepoznamo, sprejmemo otrokovo doživljanje in mu sočutno pomagamo pri tem pomembnem mejniku.

Na kaj paziti pri nakupu šolskega nahrbtnika za otroke?
Šola in splet

Na kaj paziti pri nakupu šolskega nahrbtnika za otroke?

Nakup pravega šolskega nahrbtnika je veliko več kot le izbira najljubšega motiva. Pomembno je, da poskrbimo za pravilno držo, udobje in varnost otroka. Preverili smo, na kaj morate biti pozorni, in zbrali nasvete strokovnjakov.

Ta tehnologija otroke dela lene: zmanjšuje pozornost in kritično mišljenje
Šola in splet

Ta tehnologija otroke dela lene: zmanjšuje pozornost in kritično mišljenje

Umetna inteligenca (AI) je postala nepogrešljiv del našega vsakdana. Virtualni pomočniki, kot je ChatGPT, so v zadnjih letih prodrli na številna področja – od poslovnega sveta do šolskih klopi. Mnogi učenci in študenti danes redno uporabljajo AI za pisanje nalog, iskanje informacij in reševanje različnih šolskih izzivov.

Šteje trud, ne le ocene: kako otroku res pomagati ob koncu šolskega leta?
Šola in splet

Šteje trud, ne le ocene: kako otroku res pomagati ob koncu šolskega leta?

Ob koncu šolskega leta se otrokom kopičijo naloge in ocenjevanja, starši pa si zastavljamo vprašanja: naj zahtevamo več truda, ponudimo pomoč ali zadoščajo že spodbudne besede? Kako pomagati brez dodatnega pritiska, pojasnjujejo učiteljice in psihologinja prof. dr. Andreja Poljanec.

Kako lahko starši učinkovito pomagate svojemu srednješolcu pri učenju
Šola in splet

Kako lahko starši učinkovito pomagate svojemu srednješolcu pri učenju

Zaključek šolskega leta je pogosto čas pritiska, stresa in dolgotrajnega učenja – tako za mladostnike kot za njihove starše. Čeprav je na otroku, da se nauči zahtevane snovi, pa imajo starši pomembno vlogo pri ustvarjanju podpornega okolja in spodbujanju učinkovitih navad.

Ob zaključku šolskega leta: Kako zmanjšati otrokovo skrb zaradi ocen
Šola in splet

Ob zaključku šolskega leta: Kako zmanjšati otrokovo skrb zaradi ocen

Ob zaključku šolskega leta se veliko otrok sooča z večjo tesnobo in strahom zaradi šolskih ocen. Ta pritisk izvira iz pričakovanj učiteljev, staršev in lastnih zahtev, kar lahko vodi v občutke negotovosti in stresa. Strokovnjaki poudarjajo, da je v tem času ključnega pomena starševska podpora, razumevanje in pozitiven pristop, saj lahko ravno to zmanjša otrokovo tesnobo in izboljša njegovo počutje.

Šola in splet

Kako pomagati otroku, ko šolske ocene načnejo njegovo samozavest

Konec šolskega leta za številne otroke pomeni čas povečanega stresa, napetosti in primerjanja. Ko se pričakovanja glede ocen povečajo, številni otroci svojo vrednost začnejo presojati izključno skozi šolski uspeh. Če pri tem ne dosegajo enakih rezultatov kot njihovi vrstniki, se občutek lastne vrednosti lahko hitro poruši. V tem članku boste našli praktične nasvete, kako otroka podpreti, ko se primerja z drugimi, ter kako mu pomagati prepoznati svojo vrednost – ne glede na šolske rezultate.

Kako pomagati otroku, ko šolske ocene načnejo njegovo samozavest
Arhiv člankov
Preverite razvoj otroka
Seznam porodnišnic
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu
1

Ljubljana

3

Maribor

5

Kranj

7

Jesenice

9

Nova Gorica

11

Postojna

13

Izola

2

Novo mesto

4

Brežice

6

Trbovlje

8

Celje

10

Slovenj Gradec

12

Ptuj

14

Murska Sobota

Anketa + Arhiv
Ali naj stari starši finančno sodelujejo pri organizaciji krsta?
Kako velik bo vaš otrok?

Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.

Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.

Datum poroda

Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.

Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.

E-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Bibaleze.si.

Prišlo je do napake.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
Nove fotografije: Clinton v bazenu, druženje z Michaelom Jacksonom
novice Nove fotografije: Clinton v bazenu, druženje z Michaelom Jacksonom
Kapetan o Šešku: Ima neverjetne sposobnosti, takšnih še nisem videl
šport Kapetan o Šešku: Ima neverjetne sposobnosti, takšnih še nisem videl
Cristiano Ronaldo pokazal izklesano telo
popin Cristiano Ronaldo pokazal izklesano telo
Peter je presenetil: Nobena ni bila tista prava
tv oddaje Peter je presenetil: Nobena ni bila tista prava
Preprosti koraki, da se izognete prazničnim virozam
Vizita.si Preprosti koraki, da se izognete prazničnim virozam
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Okusno.je Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Najkrajši dan v letu je že pred vrati
Zadovoljna.si Najkrajši dan v letu je že pred vrati
Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil
Moskisvet.com Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil
Dvojčici na rdeči preprogi: Hči obuja stil matere
Bibaleze.si Dvojčici na rdeči preprogi: Hči obuja stil matere
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Cekin.si Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
Dominvrt.si Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
Od simpatičnega risanega junaka do resnih vprašanj
Dominvrt.si Od simpatičnega risanega junaka do resnih vprašanj
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1329