Vsako leto, 21. novembra, obeležujemo International Stand Up to Bullying Day (zoperstavi se medvrstniškemu nasilju), dan, posvečen ozaveščanju o škodljivosti ustrahovanja med otroki in mladostniki ter spodbujanju k aktivnemu odzivu. Gre za priložnost, da se kot starši, učitelji in skupnost povežemo, pogovarjamo o problemu, nudimo podporo žrtvam in ustvarjamo okolje, kjer prijaznost in spoštovanje prevladujeta.
Ko starši in učitelji stopijo na nasprotni breg, se lahko meja med skrbjo za otroka in konfliktom zaradi avtoritete hitro zabriše. Nesoglasja so v izobraževalnem procesu pogosta, vendar lahko povzročijo velik stres, še posebej za otroke, ki pogosto najbolj občutijo napetost med odraslimi.
Ob začetku šolskega leta se mnoge družine soočajo z novimi vsakodnevnimi izzivi, kot so domače naloge, popoldanske dejavnosti in prilagoditev na zgodnejše ure vstajanja. Ta prehod je lahko velik izziv, še posebej, ko se nekateri otroci in najstniki začnejo vse pogosteje upirati obiskovanju šole.
Z nekaj premišljenega načrtovanja si lahko starši v prihajajočem šolskem letu 2025/2026 zagotovijo več kot 40 dni skupnega dopusta z otroki – brez dolgotrajnega izčrpavanja letnega dopusta. Šolski koledar prinaša številne priložnosti za podaljšane vikende in smiselno izrabo praznikov, zato je zdaj pravi čas za načrtovanje.
Avgust je prelomni mesec med sproščenostjo poletja in bolj strukturirano jesenjo. Ni presenetljivo, da otroci v tem obdobju začnejo izražati odpor do prihajajočega šolskega leta: Nočem. Nisem še pripravljen. Rad bi še malo užival. Otrok nam s tem sporoča, da prehod iz znanega, varnega in igrivega sveta v bolj strukturirano, pričakovanj polno okolje ni lahek. Ta vmesni čas pogosto sproži občutke negotovosti, napetosti ali celo tesnobo. Pomembno je, da to prepoznamo, sprejmemo otrokovo doživljanje in mu sočutno pomagamo pri tem pomembnem mejniku.
Nakup pravega šolskega nahrbtnika je veliko več kot le izbira najljubšega motiva. Pomembno je, da poskrbimo za pravilno držo, udobje in varnost otroka. Preverili smo, na kaj morate biti pozorni, in zbrali nasvete strokovnjakov.
Umetna inteligenca (AI) je postala nepogrešljiv del našega vsakdana. Virtualni pomočniki, kot je ChatGPT, so v zadnjih letih prodrli na številna področja – od poslovnega sveta do šolskih klopi. Mnogi učenci in študenti danes redno uporabljajo AI za pisanje nalog, iskanje informacij in reševanje različnih šolskih izzivov.
Ob koncu šolskega leta se otrokom kopičijo naloge in ocenjevanja, starši pa si zastavljamo vprašanja: naj zahtevamo več truda, ponudimo pomoč ali zadoščajo že spodbudne besede? Kako pomagati brez dodatnega pritiska, pojasnjujejo učiteljice in psihologinja prof. dr. Andreja Poljanec.
Zaključek šolskega leta je pogosto čas pritiska, stresa in dolgotrajnega učenja – tako za mladostnike kot za njihove starše. Čeprav je na otroku, da se nauči zahtevane snovi, pa imajo starši pomembno vlogo pri ustvarjanju podpornega okolja in spodbujanju učinkovitih navad.
Ob zaključku šolskega leta se veliko otrok sooča z večjo tesnobo in strahom zaradi šolskih ocen. Ta pritisk izvira iz pričakovanj učiteljev, staršev in lastnih zahtev, kar lahko vodi v občutke negotovosti in stresa. Strokovnjaki poudarjajo, da je v tem času ključnega pomena starševska podpora, razumevanje in pozitiven pristop, saj lahko ravno to zmanjša otrokovo tesnobo in izboljša njegovo počutje.
Konec šolskega leta za številne otroke pomeni čas povečanega stresa, napetosti in primerjanja. Ko se pričakovanja glede ocen povečajo, številni otroci svojo vrednost začnejo presojati izključno skozi šolski uspeh. Če pri tem ne dosegajo enakih rezultatov kot njihovi vrstniki, se občutek lastne vrednosti lahko hitro poruši. V tem članku boste našli praktične nasvete, kako otroka podpreti, ko se primerja z drugimi, ter kako mu pomagati prepoznati svojo vrednost – ne glede na šolske rezultate.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.