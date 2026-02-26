Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge

N.R.A.
Razvoj in odnosi 0
26. 02. 2026 03.14

Današnje matere pogosto doživljajo globoko utrujenost in izgorelost, ki presega zgolj pomanjkanje spanja. Razlogi so povezani s sodobnimi pričakovanji, družbenimi pritiski in psihološkimi obremenitvami, ki jih starejše generacije niso poznale.

Podatki kažejo, da kar 60 % družin, vključenih v programe pomoči, sestavljajo zaposleni starši, ki kljub rednemu delu ne morejo zagotoviti dostojnega življenja.

Spremenjene družbene norme in pričakovanja pri materinstvu

Kot piše portal Psychology Today, sodobno starševstvo vključuje več čustvene odgovornosti in čustvenega dela kot v preteklosti, starši ne skrbijo le za fizične potrebe otrok, ampak tudi za njihovo mentalno in emocionalno rast. To pomeni, da mora mati razmišljati o otrokovi čustveni stabilnosti, socialnih veščinah in počutju, kar povečuje vsakodnevno obremenitev in izčrpava energijo.

Psihologi pogosto govorijo o nevidnem bremenu mentalne obremenjenosti, vsakodnevna kognitivna in čustvena naloga, ki vključuje načrtovanje, organizacijo, spremljanje in upravljanje različnih vidikov družinskega življenja. Zaradi tega je povprečna mati pogosto v stanju stalne pripravljenosti, kar vodi v kronično utrujenost. Kot navaja portal MyPacificHealth, skoraj polovica mater poroča, da se starševstvo zdi utrudljivo večino časa, v primerjavi z očeti, kar kaže na večjo obremenjenost mater s skrbjo za družino in dom.

Dodatna čustvena in psihološka obremenitev
Dodatna čustvena in psihološka obremenitevFOTO: Adobe Stock

Dodatna čustvena in psihološka obremenitev

Današnje matere se soočajo z dodatnimi pričakovanji, kot je intenzivno materinstvo, ki zahteva, da so vedno na voljo, popolnoma podporne in čustveno prisotne. To ni le fizični trud, temveč čustveno intenziven proces, ki vključuje skrb za otrokovo počutje, občutke in razvoj. Portal Medium ugotavlja, da ta intenzivna skrb povzroča izgubo identitete, občutke krivde in nižji občutek lastne vrednosti, kar prispeva k psihološki izčrpanosti mater, saj se pogosto počutijo, da nikoli ne izpolnijo vseh pričakovanj.

Izgorelost in kronični stres kot posledica sodobnih izzivov

Današnje starševstvo je povezano s stalnim stresom, ki vključuje delo, družino, digitalne informacije in vedno prisotne družbene pritiske. Kot poroča portal Psychology Today, starši pogosto doživljajo izgorelost, ki se kaže kot fizična in čustvena izčrpanost zaradi dolgotrajnega stresa, pomanjkanja prehodov med obveznostmi in premalo prostora za počitek ali regeneracijo.

Mamica
MamicaFOTO: Adobe Stock

Poleg tega sodobno okolje, kjer se od mater pričakuje, da sledijo najboljšim vzgojnim praksam in idealiziranim prikazom mater na družbenih omrežjih, vodi v primerjalno dinamiko, ki dodatno povečuje čustveni stres in občutek, da ne zmorejo dovolj, kot navaja Psychology Today.

Utrujenost zaradi fiziologije in vsakodnevnih zahtev

Psihološki in fizični stres se pogosto združita v kronično izčrpanost. Starši, ki doživljajo stres dalj časa, imajo lahko povišane ravni kortizola, hormona, povezanega s stresom, kar dodatno izčrpava energijo in zmanjšuje sposobnost obvladovanja vsakodnevnih zahtev. Kot navaja portal Psychology Today, lahko ti fizični znaki izčrpanosti postanejo primerljivi s tistimi pri dolgotrajnem profesionalnem stresu ali kroničnih boleznih.

Psihološki in fizični stres se pogosto združita v kronično izčrpanost.
Psihološki in fizični stres se pogosto združita v kronično izčrpanost. FOTO: Shutterstock

Današnje matere so bolj izčrpane kot generacije pred njimi zaradi kombinacije večjih psiholoških zahtev, mentalne in čustvene obremenjenosti, spremenjenih družbenih pričakovanj ter pomanjkanja realne podpore. Sodobno starševstvo ne vključuje zgolj fizičnih nalog, ampak tudi nevidno, a intenzivno čustveno delo, ki močno vpliva na duševno zdravje in energijo mater. Razumevanje teh razlogov lahko vodi k bolj realnim pričakovanjem, boljši podpori in ukrepom za zmanjšanje utrujenosti ter izboljšanje življenjske kakovosti sodobnih mater.

Viri: Psychology Today, Medium, MyPacificHealth

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
izčrpanost mater sodobno materinstvo psihološki stres duševno zdravje starševstvo
Naslednji članek
Razvoj in odnosi

Kako najstnika spodbujati k sprejemanju odgovornosti

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1522