Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge

Spremenjene družbene norme in pričakovanja pri materinstvu
Kot piše portal Psychology Today, sodobno starševstvo vključuje več čustvene odgovornosti in čustvenega dela kot v preteklosti, starši ne skrbijo le za fizične potrebe otrok, ampak tudi za njihovo mentalno in emocionalno rast. To pomeni, da mora mati razmišljati o otrokovi čustveni stabilnosti, socialnih veščinah in počutju, kar povečuje vsakodnevno obremenitev in izčrpava energijo.
Psihologi pogosto govorijo o nevidnem bremenu mentalne obremenjenosti, vsakodnevna kognitivna in čustvena naloga, ki vključuje načrtovanje, organizacijo, spremljanje in upravljanje različnih vidikov družinskega življenja. Zaradi tega je povprečna mati pogosto v stanju stalne pripravljenosti, kar vodi v kronično utrujenost. Kot navaja portal MyPacificHealth, skoraj polovica mater poroča, da se starševstvo zdi utrudljivo večino časa, v primerjavi z očeti, kar kaže na večjo obremenjenost mater s skrbjo za družino in dom.
Dodatna čustvena in psihološka obremenitev
Današnje matere se soočajo z dodatnimi pričakovanji, kot je intenzivno materinstvo, ki zahteva, da so vedno na voljo, popolnoma podporne in čustveno prisotne. To ni le fizični trud, temveč čustveno intenziven proces, ki vključuje skrb za otrokovo počutje, občutke in razvoj. Portal Medium ugotavlja, da ta intenzivna skrb povzroča izgubo identitete, občutke krivde in nižji občutek lastne vrednosti, kar prispeva k psihološki izčrpanosti mater, saj se pogosto počutijo, da nikoli ne izpolnijo vseh pričakovanj.
Izgorelost in kronični stres kot posledica sodobnih izzivov
Današnje starševstvo je povezano s stalnim stresom, ki vključuje delo, družino, digitalne informacije in vedno prisotne družbene pritiske. Kot poroča portal Psychology Today, starši pogosto doživljajo izgorelost, ki se kaže kot fizična in čustvena izčrpanost zaradi dolgotrajnega stresa, pomanjkanja prehodov med obveznostmi in premalo prostora za počitek ali regeneracijo.
Poleg tega sodobno okolje, kjer se od mater pričakuje, da sledijo najboljšim vzgojnim praksam in idealiziranim prikazom mater na družbenih omrežjih, vodi v primerjalno dinamiko, ki dodatno povečuje čustveni stres in občutek, da ne zmorejo dovolj, kot navaja Psychology Today.
Utrujenost zaradi fiziologije in vsakodnevnih zahtev
Psihološki in fizični stres se pogosto združita v kronično izčrpanost. Starši, ki doživljajo stres dalj časa, imajo lahko povišane ravni kortizola, hormona, povezanega s stresom, kar dodatno izčrpava energijo in zmanjšuje sposobnost obvladovanja vsakodnevnih zahtev. Kot navaja portal Psychology Today, lahko ti fizični znaki izčrpanosti postanejo primerljivi s tistimi pri dolgotrajnem profesionalnem stresu ali kroničnih boleznih.
Današnje matere so bolj izčrpane kot generacije pred njimi zaradi kombinacije večjih psiholoških zahtev, mentalne in čustvene obremenjenosti, spremenjenih družbenih pričakovanj ter pomanjkanja realne podpore. Sodobno starševstvo ne vključuje zgolj fizičnih nalog, ampak tudi nevidno, a intenzivno čustveno delo, ki močno vpliva na duševno zdravje in energijo mater. Razumevanje teh razlogov lahko vodi k bolj realnim pričakovanjem, boljši podpori in ukrepom za zmanjšanje utrujenosti ter izboljšanje življenjske kakovosti sodobnih mater.
Viri: Psychology Today, Medium, MyPacificHealth
