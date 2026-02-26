Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge

Kot piše portal Psychology Today, sodobno starševstvo vključuje več čustvene odgovornosti in čustvenega dela kot v preteklosti, starši ne skrbijo le za fizične potrebe otrok, ampak tudi za njihovo mentalno in emocionalno rast. To pomeni, da mora mati razmišljati o otrokovi čustveni stabilnosti, socialnih veščinah in počutju, kar povečuje vsakodnevno obremenitev in izčrpava energijo.

Psihologi pogosto govorijo o nevidnem bremenu mentalne obremenjenosti, vsakodnevna kognitivna in čustvena naloga, ki vključuje načrtovanje, organizacijo, spremljanje in upravljanje različnih vidikov družinskega življenja. Zaradi tega je povprečna mati pogosto v stanju stalne pripravljenosti, kar vodi v kronično utrujenost. Kot navaja portal MyPacificHealth, skoraj polovica mater poroča, da se starševstvo zdi utrudljivo večino časa, v primerjavi z očeti, kar kaže na večjo obremenjenost mater s skrbjo za družino in dom.