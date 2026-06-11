Odvisnost od energijskih pijač pri najstnikih

V 90. letih prejšnjega stoletja se je zgodil neverjeten razmah na svetovnem trgu energijskih pijač. Gre za posebne pijače, ki vsebujejo različne stimulanse, najpogosteje kofein, tavrin in zeliščne dodatke, ter velike količine sladkorja.

Prodajajo jih kot napitke, ki zagotavljajo visoko raven duševne in telesne stimulacije. Če smo le malce pozorni, lahko na trgovskih policah najdemo široko paleto ponudbe, po kateri radi posegajo mladi in stari. Pa vendar ima širjenje energijskih pijač tudi temno stran, in sicer razvoj odvisnosti, ki lahko povzroči resne težave s telesnim in duševnim zdravjem. To pa je še posebej problematično pri mladih, v obdobju odraščanja.

Zasvojenost kot pojav medicinsko še ni popolnoma razumljena, zlasti dejavniki, ki pri eni osebi povzročijo zasvojenost, medtem ko je pri drugi ne. Jasno pa je, da lahko ponavljajoče se vedenje – v tem primeru uživanje energijskih pijač – poruši ravnovesje možganskega sistema nagrajevanja, kar vodi v vse pogostejše uživanje energijskih pijač.

Te lahko povzročijo odvisnost tudi s psihološkega vidika, saj so nekateri prepričani, da vsakodnevnih nalog ne morejo opravljati brez uživanja energijskih pijač. Vsak primer odvisnosti je edinstven, stroka pa odvisnost od energijskih pijač deli na tri stopnje:

uvod – začetna izkušnja pitja energijskih pijač in uživanje v njih, kar ustvarja željo po ponovnem pitju;

razvijanje navade – redno pitje energijskih pijač, ki postane navada;

zasvojenost/odvisnost – odvisnost od uživanja energijskih pijač in pojav negativnih simptomov, če oseba pijače ne zaužije.

Glavna psihoaktivna sestavina energijskih pijač je kofein, ki običajno vsebuje od tri do petkrat večjo količino, kot jo vsebujejo brezalkoholne pijače. Kofein je stimulant centralnega živčnega sistema, ki ima učinek na možgane, zaradi česar se najstnik počuti bolj budnega. Pri nekaterih pa lahko kofein povzroči tesnobo, slabost in druge neprijetne stranske učinke.