Odvisnost od energijskih pijač pri najstnikih

V 90. letih prejšnjega stoletja se je zgodil neverjeten razmah na svetovnem trgu energijskih pijač. Gre za posebne pijače, ki vsebujejo različne stimulanse, najpogosteje kofein, tavrin in zeliščne dodatke, ter velike količine sladkorja.
Prodajajo jih kot napitke, ki zagotavljajo visoko raven duševne in telesne stimulacije. Če smo le malce pozorni, lahko na trgovskih policah najdemo široko paleto ponudbe, po kateri radi posegajo mladi in stari. Pa vendar ima širjenje energijskih pijač tudi temno stran, in sicer razvoj odvisnosti, ki lahko povzroči resne težave s telesnim in duševnim zdravjem. To pa je še posebej problematično pri mladih, v obdobju odraščanja.
Zasvojenost kot pojav medicinsko še ni popolnoma razumljena, zlasti dejavniki, ki pri eni osebi povzročijo zasvojenost, medtem ko je pri drugi ne. Jasno pa je, da lahko ponavljajoče se vedenje – v tem primeru uživanje energijskih pijač – poruši ravnovesje možganskega sistema nagrajevanja, kar vodi v vse pogostejše uživanje energijskih pijač.
Te lahko povzročijo odvisnost tudi s psihološkega vidika, saj so nekateri prepričani, da vsakodnevnih nalog ne morejo opravljati brez uživanja energijskih pijač. Vsak primer odvisnosti je edinstven, stroka pa odvisnost od energijskih pijač deli na tri stopnje:
uvod – začetna izkušnja pitja energijskih pijač in uživanje v njih, kar ustvarja željo po ponovnem pitju;
razvijanje navade – redno pitje energijskih pijač, ki postane navada;
zasvojenost/odvisnost – odvisnost od uživanja energijskih pijač in pojav negativnih simptomov, če oseba pijače ne zaužije.
Glavna psihoaktivna sestavina energijskih pijač je kofein, ki običajno vsebuje od tri do petkrat večjo količino, kot jo vsebujejo brezalkoholne pijače. Kofein je stimulant centralnega živčnega sistema, ki ima učinek na možgane, zaradi česar se najstnik počuti bolj budnega. Pri nekaterih pa lahko kofein povzroči tesnobo, slabost in druge neprijetne stranske učinke.
Razlika med uživanjem energijskih pijač in njihovo zlorabo
Zloraba vključuje uživanje energijskih pijač na načine, ki škodujejo telesnemu in/ali duševnemu zdravju, kar pomeni pretirano poseganje po teh pijačah, verižno pitje (ena pijača za drugo), mešanje energijskih pijač z drugimi substancami (npr. alkohol, droge) in razvijanje vse večje tolerance na pijače. Energijske pijače je mogoče uživati na neškodljiv način, če gre le za občasno uporabo, čeprav v obdobju razvoja otroka in mladostništva niso priporočljive. Najstniki in mladi odrasli so še posebej dovzetni za razvoj odvisnosti, saj so pogosto tarča trženjskih akcij energijskih pijač, obenem pa tudi pritiskov vrstnikov. Nekateri med njimi menijo, da z njimi ohranjajo raven koncentracije pri učenju.
Dejavniki tveganja
Dejavniki tveganja za odvisnost od energijskih pijač pri mladostnikih vključujejo druženje s skupino vrstnikov, v kateri je pogosto uživanje tovrstnih pijač, sodelovanje pri športu ali hobiju, ki ga sponzorirajo proizvajalci teh pijač, dojemljivost za reklame in akcije, stres, vpletenost v zlorabo alkohola ali drog, zahtevne šolske ali študijske obveznosti, zlasti v obdobju izpitov, in težave z duševnim zdravjem.
Energijske pijače, alkohol in droga
Energijske pijače so povezane z višjimi stopnjami zlorabe substanc med mladimi. Študije kažejo, da študentje, ki redno uživajo energijske pijače, pogosteje posegajo po alkoholu, tobaku, marihuani, amfetaminih, kokainu in drugih stimulansih.
Simptome in znake odvisnosti od energijskih pijač je včasih težko prepoznati, kljub temu pa je pomembno, da so starši pozorni na spremembe, ki se kažejo kot tesnobno in depresivno razpoloženje, bolečine v želodcu, razdražljivost, trzanje mišic, težave s koncentracijo in socialne težave. Ker pa so lahko tovrstne spremembe znak mnogih drugih težav, je ob sumu pomembno pregledati najstnikovo sobo in odpadke, med katerimi lahko starši najdejo večje količine pločevink energijskih pijač. V tem primeru se je treba aktivno lotiti reševanja težave in poiskati ustrezno strokovno pomoč, če je ta potrebna.
Dejstva in statistika o odvisnosti od energijskih pijač pri nas in po svetu
Več kot polovica Britancev, starih od 12 do 24 let, je doživela neželene učinke zaradi uživanja energijskih pijač.
Povprečna poraba kofeina pri najstnikih v ZDA je 60–70 mg na dan, lahko pa tudi do 800 mg na dan.
Približno tretjina ameriških najstnikov in polovica študentov redno uživa energijske pijače.
Prva država v EU, ki je prepovedala prodajo energijskih pijač mladim do 18. leta, je bila leta 2014 Litva, kasneje ji je sledila tudi Latvija, o podobnih ukrepih pa po tragičnem dogodku, ko je 13-letni fant zaužil pretirano količino energijskih pijač, razmišlja tudi Hrvaška.
Po podatkih Inštituta za nutricionistiko se prodaja energijskih pijač v Sloveniji povečuje. Zadnja raziskava o prehranjevanju Slovencev kaže, da energijske pijače vsaj enkrat tedensko uživa 8,6 odstotka mladostnikov, kar je največ med vsemi populacijskimi skupinami.
Viri: UK Rehab / VeryWellMind / Inštitut za nutricionistiko
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