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Katere stvari bi moral otrok doživeti, preden odraste?

L.G.
Razvoj in odnosi 0
05. 09. 2026 04.00

Vsak starš si želi, da bi njegov otrok odraščal srečno, samozavestno in pripravljeno na življenje. Pogosto se ob tem osredotočamo na učenje, šolski uspeh in različne dejavnosti, vendar strokovnjaki opozarjajo, da razvoj možganov ni odvisen le od znanja. Enako pomembne so vsakodnevne izkušnje, ki jih otrok doživlja med odraščanjem.

narava

Kot poroča CNN, so raziskovalci v strokovni reviji Brain Health predstavili koncept, imenovan criticome. Gre za teorijo, da imajo določena obdobja razvoja izjemno velik vpliv na oblikovanje možganov, osebnosti in sposobnosti posameznika. Po njihovem mnenju razvojna okna segajo vse od rojstva do približno 25. leta starosti, zato so izkušnje v otroštvu in mladosti pomembnejše, kot smo mislili doslej.

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Toda katere izkušnje so tiste, ki jih otroci zares potrebujejo?

1. Prosto igro brez navodil odraslih

V svetu organiziranih dejavnosti je prosta igra pogosto podcenjena. A prav med njo se otroci učijo reševati konflikte, sprejemati odločitve, sodelovati in razvijati domišljijo.

Po ugotovitvah Ameriške akademije za pediatrijo (AAP) je igra eden ključnih dejavnikov zdravega razvoja možganov, saj spodbuja ustvarjalnost, čustveno regulacijo in socialne veščine. Strokovnjaki poudarjajo, da otroci ne potrebujejo vedno usmerjanja odraslih, temveč tudi čas, ko lahko sami določajo pravila igre.

Med prosto igro se otroci učijo reševati konflikte, sprejemati odločitve, sodelovati in razvijati domišljijo.
Med prosto igro se otroci učijo reševati konflikte, sprejemati odločitve, sodelovati in razvijati domišljijo.FOTO: AdobeStock

2. Dolgčas

Mnogi starši občutijo pritisk, da morajo otroka nenehno zabavati. Toda dolgčas ni sovražnik razvoja.

Psihologi že dolgo opozarjajo, da ravno trenutki brez vnaprej pripravljenih aktivnosti pogosto spodbudijo ustvarjalnost. Ko otrok nima takojšnjega vira zabave, začne iskati lastne ideje, raziskovati okolico ali si izmišljati nove načine igre.

Kot ugotavljajo strokovnjaki, so takšni trenutki pomembni za razvoj samostojnosti, vztrajnosti in sposobnosti reševanja problemov.

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3. Prijateljstva in tudi kakšen prepir

Razvoj socialnih veščin se ne zgodi v učbenikih.

Otroci se skozi prijateljstva učijo empatije, sodelovanja, zaupanja in prilagajanja drugim ljudem. Prav tako pomembni pa so tudi konflikti. Prepir zaradi igrače, nesoglasje na igrišču ali razočaranje ob izključitvi iz igre niso prijetne izkušnje, vendar otroku pomagajo razumeti odnose in čustva.

Raziskovalci poudarjajo, da možgani pomemben del socialnega učenja razvijajo skozi neposredne stike z ljudmi, ne prek zaslonov.

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4. Gibanje in raziskovanje sveta

Tek po travi, plezanje na drevo, vožnja s kolesom, skakanje po lužah.

Čeprav so to na videz preproste dejavnosti, imajo velik vpliv na razvoj otroka. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) poudarja, da sta redna telesna dejavnost in aktivna igra ključni za zdrav telesni, kognitivni in čustveni razvoj.

Otroci se skozi gibanje ne učijo le koordinacije telesa, temveč tudi ocenjevanja tveganja, sprejemanja odločitev in zaupanja v lastne sposobnosti.

Redna telesna dejavnost in aktivna igra sta ključni za zdrav telesni, kognitivni in čustveni razvoj.
Redna telesna dejavnost in aktivna igra sta ključni za zdrav telesni, kognitivni in čustveni razvoj.FOTO: Adobe Stock

5. Branje in poslušanje zgodb

Tudi v času umetne inteligence in pametnih naprav ostaja ena najmočnejših dejavnosti za razvoj možganov presenetljivo preprosta: skupno branje.

Številne raziskave kažejo, da poslušanje zgodb spodbuja razvoj jezika, širi besedni zaklad in krepi sposobnost koncentracije. Poleg tega otrokom pomaga razumeti čustva, motive in odnose med ljudmi.

Strokovnjaki Ameriške akademije za pediatrijo zato priporočajo, da starši berejo otrokom že od najzgodnejših let.

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6. Občutek samostojnosti

Včasih otroku najbolj pomagamo tako, da stopimo korak nazaj.

Samostojno oblačenje, priprava šolske torbe, odhod v trgovino po manjši nakup ali reševanje manjših težav brez pomoči odraslih so izkušnje, ki gradijo samozavest.

Po mnenju razvojnih psihologov se občutek kompetentnosti razvija predvsem takrat, ko otrok sam preizkuša svoje sposobnosti in ugotavlja, da lahko določene naloge uspešno opravi.

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7. Čas z družino

Razvoj možganov ni odvisen le od dejavnosti, temveč tudi od odnosov.

Psihiater dr. Julio Licinio, eden od avtorjev teorije criticome, poudarja, da na razvoj vplivajo številni dejavniki iz okolja, med katerimi imajo pomembno vlogo prav bližnji odnosi. Pogovori ob večerji, skupni izleti, družinske tradicije in občutek varnosti ustvarjajo okolje, v katerem se otrok lažje razvija.

Otroci se namreč ne učijo le iz tega, kar jim povemo. Učijo se predvsem iz tega, kar vsak dan doživljajo.

Otroci se ne učijo le iz tega, kar jim povemo. Učijo se predvsem iz tega, kar vsak dan doživljajo.
Otroci se ne učijo le iz tega, kar jim povemo. Učijo se predvsem iz tega, kar vsak dan doživljajo.FOTO: Shutterstock

Kaj pa zasloni?

Zanimivo je, da raziskovalci ne trdijo, da zasloni neposredno škodujejo otroškim možganom. Kot poroča CNN, jih bolj skrbi vprašanje, katere dejavnosti zasloni nadomeščajo.

Če otrok zaradi telefona manj bere, se manj giblje, manj časa preživi s prijatelji ali družino, potem ne izgublja le časa. Morda izgublja tudi dragocene izkušnje, ki jih njegovi možgani potrebujejo za razvoj.

Prav zato številni strokovnjaki poudarjajo, da naj se starši ne sprašujejo zgolj, koliko časa otrok preživi pred zaslonom. Veliko pomembnejše vprašanje je, ali ima v vsakdanjem življenju dovolj prostora za igro, gibanje, odnose, raziskovanje in samostojnost.

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 Morda popolnega otroštva res ni. Obstajajo pa izkušnje, ki jih otroci potrebujejo bolj kot katerakoli aplikacija ali digitalna naprava. In ravno te lahko pustijo najglobljo sled v njihovih možganih za vse življenje.

Viri: CNN, Brain Health, American Academy of Pediatrics (AAP), World Health Organization (WHO).

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
otroštvo odraščanje razvoj možganov starševstvo vzgoja
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