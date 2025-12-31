Kaj sploh je odgovornost?

Je ena od ključnih veščin, ki pomembno vpliva na to, da otrok postane zadovoljna, uspešna, neodvisna odrasla oseba – pomeni, da otrok zna in zmore prevzeti odgovornost za svoja dejanja, besede, obveznosti. Odgovornost kaže, da je otrok vreden zaupanja in da se zna soočiti tudi z neprijetnimi stvarmi, ki so del življenja. Dokazuje tudi, da se otrokova dejanja ujemajo z njegovimi besedami in da se drži obljub. V nasprotnem primeru ostane neopremljen za vse, kar prinese odrasli svet - oblikovanje odnosov, karierne uspehe, zadovoljstvo s seboj ...

Pomembno je, da najstnika spodbujamo k priznavanju svojih napak in spodrsljajev.

Kako najstnika spodbujati k sprejemanju odgovornosti

Čeprav se odgovornost pri otroku postopoma gradi skozi vse otroštvo, je ta tema še toliko bolj pomembna v obdobju pubertete. Najstniku smo skozi lastna dejanja in tudi pogovore zgled, kaj pomeni odgovornost, zakaj je pomembna za življenje in na kakšen način je lahko odgovoren – do sebe in drugih. Pomembne teme, ki se dotikajo odgovornosti, so: Priznavanje napak: prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja je še posebej pomembno, če je najstnik naredil napako, kar marsikomu predstavlja velik izziv. Najhitreje in najlažje se je skriti in ne priznati, da smo ga polomili, kajne? Pomembno je, da najstnika spodbujamo k priznavanju svojih napak in spodrsljajev oz. svoje vloge pri tem. Prevzemanje odgovornosti vključuje samozavedanje in najstniku omogoči, da se uči iz svojih napak. Ljudje smo veliko raje v družbi tistih, ki ne iščejo krivca v drugih, in pomembno je, da najstnik to ve. Razvoj neodvisnosti: najstniki si seveda želijo večje neodvisnosti, saj se na ta način učijo sprejemanja lastnih odločitev, raziskujejo svojo identiteto zunaj družine in kako je videti utiranje lastne poti v svet. Prevzemanje odgovornosti je odlična priložnost, da najstnik pokaže svojo zrelost in dokaže, da je vreden zaupanja. Razvoj doslednosti: ni dovolj, da najstnik enkrat ali dvakrat pokaže svojo odgovornost, potem pa je spet vse po starem. Pomen odgovornosti je tudi v doslednosti, tako da je najstnik redno odgovoren in ne samo, ko želi s tem nekaj doseči. Doslednost kaže, da ima najstnik notranji gon, ki ga vodi k zanesljivosti in odgovornosti. "Pomembno je poudariti, da če sami radi s prstom kažemo na druge, iščemo krivca v vsem, le v sebi ne, se izogibamo in vedno iščemo nepoštene bližnjice, se bo otrok učil iz naših dejanj."

Ni dovolj, da najstnik enkrat ali dvakrat pokaže svojo odgovornost, potem pa je spet vse po starem.

Spodbujanje odgovornosti v konkretnih dejanjih

Pomen točnosti: priti pravočasno na obveznosti ali domov je za najstnike zlasti v zgodnji puberteti velika odgovornost, saj jih uri v tem, da so odgovorni za organizacijo časa, logistiko, pripravo svojih osebnih stvari (npr. samostojen odhod v šolo, na obšolske dejavnosti, na obisk k prijatelju). Priprava določenih obrokov (zajtrka, kosila in prigrizkov): predstavlja odlično priložnost, saj vključuje tudi posledico (npr. lakota). Najstniku lahko pomagamo s pogovorom in razmislekom o tem, kateri elementi so vključeni v ustvarjanje uravnoteženega in okusnega obroka, ter poskrbimo, da ima dostop do živil in pripomočkov. Sprva lahko začne s pripravo lažjih prigrizkov, kasneje pa jih lahko spodbudimo k malce zahtevnejšim obrokom – odvisno od starosti. Upoštevanje šolskih rokov: roki so neločljivo povezani s fakulteto in nadaljnjo kariero, zato je pomembno, da se najstniki naučijo, kako se motivirati in krepiti odgovornost za izpolnjevanje svojih obveznosti. Najstnike lahko pri tem podpremo tako, da se z njimi pogovorimo o testih, preizkusih, projektih ter rokih, ki jih čakajo, ter jih spodbudimo k oblikovanju tedenskega in mesečnega koledarja z vsemi pomembnimi datumi. Dobra stvar so tudi opomniki, ki spodbujajo k boljši organizaciji in zavedanju svoje odgovornosti. Domača opravila: najstniki običajno ne uživajo v gospodinjskih opravilih, pa vendar so odlična priložnost za krepitev odgovornosti v odraslosti. Kuhanje, čiščenje, pranje perila, skrb za domačega ljubljenčka – vse to so opravila, ki jih je dobro znati, sploh ko pride čas za selitev oz. odhod na študij v drug kraj. Najstniku lahko pomagamo tako, da natančno določimo, katera opravila morajo biti dokončana, jim zagotovimo navodila in smernice in smo razumni glede obremenitve. Pri dodeljevanju nalog upoštevajmo starost, urnik in sposobnosti ter bodimo jasni glede pričakovanj. Primer: "Poskrbi, da bo kopalnica čista," je nekoliko abstraktna naloga, zato raje naštejmo, kaj mislimo s "čisto" - kot je denimo čiščenje lijaka, pultov, straniščne školjke, kopalne kadi ... Sezonsko delo: tudi sezonsko delo ali morda le občasna pomoč pri znancih vodi do večje odgovornosti, saj vključuje pravočasen prihod na delo, dokončanje delovnih obveznosti, služenje lastnega denarja ... To je tudi priložnost, da z najstnikom načnemo pogovor o varčevanju, financah in podobnih temah, ki so dobra popotnica v odraslo življenje. Učenje najstnikov odgovornosti ni vedno lahka naloga za starše, saj zahteva vztrajnost, doslednost, sporočanje jasnih pričakovanj in tudi morebitnih posledic. Prav slednje najstnika uči o pomenu izbire in prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja. A ne smemo pozabiti, da jih s tem vodimo v samostojnost, čustveno zrelost in jim pomagamo pri doseganju svojega potenciala.