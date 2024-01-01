Zgodba treh mladih fantov, starih med 13 in 14 let, ki so med sprehodom naleteli na hudo poškodovanega gorskega kolesarja in mu nemudoma priskočili na pomoč, je več kot le primer srčne reakcije. Poklepetali smo z njihovimi starši o tem, kako so fantje brez oklevanja pomagali.
Imeti najstnika ni enostavno. Prehaja skozi veliko sprememb, spopada se z novimi pritiski in odrašča v svetu, s katerim se morda ne boste znali soočiti. Podoba telesa pa je le ena od težav, s katerimi se bo medtem spopadal. Kako izboljšati samozavest najstnika in biti njegova podpora med odraščanjem? Preverite.
Ko opazujemo, kako se naši otroci trudijo, a jim vseeno ne uspe, je lahko srce parajoče. Vendar je soočanje z razočaranjem del odraščanja. Ko se najstnik sooča z razočaranjem, odkrije svojo notranjo moč, gradi odpornost in prevzema odgovornost za svoja dejanja.
Kot starši si želimo zaščititi naše otroke pred škodo, vendar kaj storiti, ko to škodo povzroča njihov prijatelj? Ko otrokovo prijateljstvo z nekom smatramo za negativen vpliv, ali naj ukrepamo?
Vzgajanje sina je velika odgovornost, ki vključuje oblikovanje mladega fanta v poštenega, odgovornega, sočutnega in razgledanega moškega. Dobra in primerna vzgoja pa je ključna tudi za ustvarjanje boljše družbe. Kako torej vzgajati sina? Za vas smo pripravili sedem zlata vrednih nasvetov, s katerimi boste svojega fantka usmerili na pravo pot.
Najstniška kršitev mej in nespoštljivo obnašanje sta za obdobje pubertete precej normalna, saj se še sama struktura možganov ni dovolj razvila. Najstnik tako ne zmore obvladovati svojih impulzivnih čustev. Prav tako se občutek za odgovornost razvije nekje do 21. leta. Zaradi tega najstniki pogosto ne dojemajo popolnoma posledic svojih dejanj, so impulzivni in nagnjeni k nepremišljenemu vedenju.
Veliko staršev deklic, ki počasi prehajajo v obdobje pubertete, se verjetno sprašuje, kako načeti temo o spolnosti in kdaj je čas za prvi ginekološki pregled. Za vas smo pripravili nekaj odgovorov na to temo.
Znano je, da imajo družbena omrežja in osrednji mediji močno vlogo pri vzpostavljanju nerealnih standardov popolnih in idealnih teles pri obeh spolih. V zadnjih desetletjih pa je ideal mišičastega moškega postal vse bolj izrazit. Ta ekstremna želja po doseganju izklesane postave lahko privede do stanja, znanega kot mišična dismorfija ali bigoreksija. Slednja se pojavlja tudi pri najstnikih in mladih moških, kaže pa se predvsem z obsedenostjo s fitnesom, izrazito osredotočenostjo na prehrano in pridobivanjem mišičaste mase.
Težko je ostati povezan z otrokom, ki odrašča, se osamosvaja ter bori za svoj košček neba. Za vas smo pripravili nekaj nasvetov, ki vam lahko pomagajo pri krepitvi odnosa in ohranjanju stika z najstnikom.
V obdobju pubertete se najstniki prvič srečajo z ljubezenskimi preizkušnjami. Preverite, kako jim kot starši lahko pri tem pomagate.
Si želite najstnika, ki je nesamostojen in vedno druge krivi za vse, kar se mu slabega dogaja ali takšnega, ki je samozavesten in jasno stoji za svojimi dejanji ter odločitvami? Če želimo najstnika naučili odgovornosti, mu moramo najprej dati priložnosti, da postane odgovoren, kar vključuje tudi sprejemanje posledic, ko ni. V nadaljevanju preverite zakaj je pomembno, da najstnika spodbujamo h krepitvi odgovornosti in poiščite ideje v konkretnih smernicah.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.