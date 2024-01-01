Bibaleze.si
Kako vrednote oblikujejo otroke in prihodnost?
Kako vrednote oblikujejo otroke in prihodnost?

Strokovnjaki opozarjajo, da energijske pijače niso primerne za otroke in mladostnike
Strokovnjaki opozarjajo, da energijske pijače niso primerne za otroke in mladostnike

Igralec delil ganljivo sporočilo o pokojnem kolegu
Igralec delil ganljivo sporočilo o pokojnem kolegu

Mama zapravila denar za sinovo terapijo – in ugotovila, da je ona težava
Mama zapravila denar za sinovo terapijo – in ugotovila, da je ona težava

Otrok težko sklepa prijateljstva? Kako mu pomagati razviti socialne veščine
Otrok težko sklepa prijateljstva? Kako mu pomagati razviti socialne veščine

Pogovor s starši treh junakov: 'Vedno sem jih učila, kaj je prav'
Pogovor s starši treh junakov: 'Vedno sem jih učila, kaj je prav'

Zgodba treh mladih fantov, starih med 13 in 14 let, ki so med sprehodom naleteli na hudo poškodovanega gorskega kolesarja in mu nemudoma priskočili na pomoč, je več kot le primer srčne reakcije. Poklepetali smo z njihovimi starši o tem, kako so fantje brez oklevanja pomagali.

Kako krepiti samopodobo najstnika?
Kako krepiti samopodobo najstnika?

Imeti najstnika ni enostavno. Prehaja skozi veliko sprememb, spopada se z novimi pritiski in odrašča v svetu, s katerim se morda ne boste znali soočiti. Podoba telesa pa je le ena od težav, s katerimi se bo medtem spopadal. Kako izboljšati samozavest najstnika in biti njegova podpora med odraščanjem? Preverite.

Zato moramo najstnikom dovoliti, da se spopadajo z razočaranjem
Zato moramo najstnikom dovoliti, da se spopadajo z razočaranjem

Ko opazujemo, kako se naši otroci trudijo, a jim vseeno ne uspe, je lahko srce parajoče. Vendar je soočanje z razočaranjem del odraščanja. Ko se najstnik sooča z razočaranjem, odkrije svojo notranjo moč, gradi odpornost in prevzema odgovornost za svoja dejanja.

'Moj otrok ima slabega prijatelja. Naj ukrepam?'
'Moj otrok ima slabega prijatelja. Naj ukrepam?'

Kot starši si želimo zaščititi naše otroke pred škodo, vendar kaj storiti, ko to škodo povzroča njihov prijatelj? Ko otrokovo prijateljstvo z nekom smatramo za negativen vpliv, ali naj ukrepamo?

7 zlata vrednih nasvetov za vzgojo fantka
7 zlata vrednih nasvetov za vzgojo fantka

Vzgajanje sina je velika odgovornost, ki vključuje oblikovanje mladega fanta v poštenega, odgovornega, sočutnega in razgledanega moškega. Dobra in primerna vzgoja pa je ključna tudi za ustvarjanje boljše družbe. Kako torej vzgajati sina? Za vas smo pripravili sedem zlata vrednih nasvetov, s katerimi boste svojega fantka usmerili na pravo pot.

Nespoštljiv odnos najstnika do staršev in preizkušanje meja – kako ravnati?
Nespoštljiv odnos najstnika do staršev in preizkušanje meja – kako ravnati?

Najstniška kršitev mej in nespoštljivo obnašanje sta za obdobje pubertete precej normalna, saj se še sama struktura možganov ni dovolj razvila. Najstnik tako ne zmore obvladovati svojih impulzivnih čustev. Prav tako se občutek za odgovornost razvije nekje do 21. leta. Zaradi tega najstniki pogosto ne dojemajo popolnoma posledic svojih dejanj, so impulzivni in nagnjeni k nepremišljenemu vedenju.

Kdaj je čas za prvi ginekološki pregled?
Kdaj je čas za prvi ginekološki pregled?

Veliko staršev deklic, ki počasi prehajajo v obdobje pubertete, se verjetno sprašuje, kako načeti temo o spolnosti in kdaj je čas za prvi ginekološki pregled. Za vas smo pripravili nekaj odgovorov na to temo.

Ste že slišali za bigoreksijo pri najstnikih?
Ste že slišali za bigoreksijo pri najstnikih?

Znano je, da imajo družbena omrežja in osrednji mediji močno vlogo pri vzpostavljanju nerealnih standardov popolnih in idealnih teles pri obeh spolih. V zadnjih desetletjih pa je ideal mišičastega moškega postal vse bolj izrazit. Ta ekstremna želja po doseganju izklesane postave lahko privede do stanja, znanega kot mišična dismorfija ali bigoreksija. Slednja se pojavlja tudi pri najstnikih in mladih moških, kaže pa se predvsem z obsedenostjo s fitnesom, izrazito osredotočenostjo na prehrano in pridobivanjem mišičaste mase.

Kako ostati povezan z najstnikom?
Kako ostati povezan z najstnikom?

Težko je ostati povezan z otrokom, ki odrašča, se osamosvaja ter bori za svoj košček neba. Za vas smo pripravili nekaj nasvetov, ki vam lahko pomagajo pri krepitvi odnosa in ohranjanju stika z najstnikom.

Je vaš najstnik zaljubljen? To je vaša vloga
Je vaš najstnik zaljubljen? To je vaša vloga

V obdobju pubertete se najstniki prvič srečajo z ljubezenskimi preizkušnjami. Preverite, kako jim kot starši lahko pri tem pomagate.

Kako najstnika spodbujati k sprejemanju odgovornosti

Si želite najstnika, ki je nesamostojen in vedno druge krivi za vse, kar se mu slabega dogaja ali takšnega, ki je samozavesten in jasno stoji za svojimi dejanji ter odločitvami? Če želimo najstnika naučili odgovornosti, mu moramo najprej dati priložnosti, da postane odgovoren, kar vključuje tudi sprejemanje posledic, ko ni. V nadaljevanju preverite zakaj je pomembno, da najstnika spodbujamo h krepitvi odgovornosti in poiščite ideje v konkretnih smernicah.

Kako najstnika spodbujati k sprejemanju odgovornosti
