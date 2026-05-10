Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja

Kot starše nas je pogosto strah, kaj bo z našimi otroki, ko odrastejo. Mladostniki lahko postanejo precej kruti in nam na zelo neposreden in boleč način povedo mnenje o nas. Tega ne počnejo, ker bi bili brezčutni, temveč ker se nahajajo v povsem življenjski fazi, ko iščejo svoj košček prostora pod nebom. Pri tem pa moramo biti striktni in jim ne smemo dovoliti, da nas žalijo ali imajo do nas nespoštljivo komunikacijo in odnos.

Priporočljivo je, da jasno izrazimo, da ne bomo dovolili, da se tako vedejo do nas in smo pri tem dosledni. Po drugi strani pa je dobro, da njihove želje upoštevamo, da jim npr. nehamo pisati 10 SMS-sporočil na dan z namenom, da bi izvedeli, kje so in kaj počnejo ali pa nehamo stopati v njihovo sobo, ne da bi potrkali. Spoštovanje naj bo torej vzajemno.

Obdobje pubertete zna biti precej turbulentno, tako za najstnika kot njegove starše. Nihanja razpoloženja, od občutja sreče in evforije do občutka popolne praznine, depresije, znajo postaviti prednje marsikateri izziv. Ker otroci v tem obdobju še nimajo razvite sposobnosti za soočanje s težavami, je to naloga staršev.