Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja

S.B.
Problematični najstnik 0
10. 05. 2026 04.00

Hormonske in biološke spremembe, ki se odvijajo v telesu in možganih najstnika, znatno vplivajo tudi na spremembe in nihanje razpoloženja. S tem ko najstniki postajajo močnejši in večji, pa je pomembno, da jih učimo samoregulacije čustev in obvladovanja izbruhov ali morebitne agresije.

najstnik

Kot starše nas je pogosto strah, kaj bo z našimi otroki, ko odrastejo. Mladostniki lahko postanejo precej kruti in nam na zelo neposreden in boleč način povedo mnenje o nas. Tega ne počnejo, ker bi bili brezčutni, temveč ker se nahajajo v povsem življenjski fazi, ko iščejo svoj košček prostora pod nebom. Pri tem pa moramo biti striktni in jim ne smemo dovoliti, da nas žalijo ali imajo do nas nespoštljivo komunikacijo in odnos. 

Priporočljivo je, da jasno izrazimo, da ne bomo dovolili, da se tako vedejo do nas in smo pri tem dosledni. Po drugi strani pa je dobro, da njihove želje upoštevamo, da jim npr. nehamo pisati 10 SMS-sporočil na dan z namenom, da bi izvedeli, kje so in kaj počnejo ali pa nehamo stopati v njihovo sobo, ne da bi potrkali. Spoštovanje naj bo torej vzajemno.

Obdobje pubertete zna biti precej turbulentno, tako za najstnika kot njegove starše. Nihanja razpoloženja, od občutja sreče in evforije do občutka popolne praznine, depresije, znajo postaviti prednje marsikateri izziv. Ker otroci v tem obdobju še nimajo razvite sposobnosti za soočanje s težavami, je to naloga staršev.

Problematični najstnik
Problematični najstnik

Da prepoznajo njihovo stisko in se o vsakršnih težavah iskreno pogovorijo ter dajo najstniku vedeti, da je dom varen prostor, kjer se lahko zanese na odraslo osebo, ki mu bo pomagala in ga usmerila na pravo pot. Ohraniti bližino z najstnikom, pri tem pa omogočiti, da postaja vse bolj samostojna, svobodna in neodvisna oseba, je nekaj najtežjega pri vzgoji otroka. Pri tem pa je pomembno, da najprej naučimo regulirati lastna čustva in odzive.  

Tudi ko se počutimo nemočno, napadeno, izzvano ali razburjeno, se ne smemo odzvati s kričanjem, kritiziranjem ali pregovarjanjem. Poskusite se pomiriti in videti situacijo s perspektive otroka. Pogovorite se o težavah, ki ga mučijo, potolažite ga in mu ponudite pomoč in rešitve. Bodite prisotni, ko vas bodo iskali. To, da pustimo otrokom svoj prostor, še ne pomeni, da jih zavrnemo. 

Mladostniki še vedno potrebujejo veliko podpore in tudi pomoči staršev. Pomembno je, da občuti, da ste tu zanj in da ga brezpogojno sprejemate in imate radi. Na ta način bo najstnik občutil olajšanje. Ker četudi stopa po poti odrasle osebe in dozoreva, v sebi še vedno potrebuje občutek varnosti in ljubezni. Otroci in odraščajoči najstniki še vedno potrebujejo starševske poljube in objeme, zato jim jih nikar ne odrecite. Vsi se pomirimo, ko se počutimo ljubljene in sprejete.  

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

