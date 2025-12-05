Mladi brez težav do prepovedanih drog

Slovenija je pri dostopnosti prepovedanih drog med vodilnimi državami v Evropi. Skoraj polovica dijakov, starih 15–16 let, meni, da je kanabis zelo lahko dostopen. Vsak peti ocenjuje, da brez težav pride do kokaina, vsak sedmi pa do močno zasvojljivega cracka – podatki, ki nas postavljajo pred večino evropskih držav.

Tudi če si mladoleten, dobiš vse

Digitalna omrežja, šolski hodniki, nočni klubi – droge so, pravijo mladi, povsod. Nakup poteka prek lažnih profilov na družbenih omrežjih in temnem spletu. "Lahko jih dobiš tudi v trafiki," pravi srednješolec. "Zmeniš se, ponudiš malo več denarja." Kriminalist Mišo Radovančevič, vodja Oddelka za prepovedane droge na Upravi kriminalistične policije, pojasnjuje, da je anonimnost nakupa prek spleta močno olajšala dostop: "Dejstvo je, da je zdaj veliko lažje kot nekoč, ko se je prodaja izvajala klasično po ulicah."

Posledice za duševno zdravje mladih

Mina Paš iz organizacije DrogArt opozarja, da so mladi med epidemijo covida doživeli močan porast težav v duševnem zdravju. Dolgotrajna izolacija brez stikov z vrstniki, tudi v nevarnem domačem okolju, in komunikacija zgolj prek elektronskih medijev je pustila velike posledice. "Danes se srečujemo z mladimi, ki imajo težave z vzpostavljanjem družbenih stikov, saj jim je manjkalo ključnega časa za razvoj družbenega živčnega sistema. Ko se je svet spet odprl, mnogi doživljajo stiske in niso sposobni slediti impulzom ter dražljajem, zato posegajo po različnih substancah – od poživil do pomirjeval – zgolj zato, da se lahko družijo."

Porast zastrupitev s THC in novih psihoaktivnih substanc

Dr. Veronika Velenšek z Univerzitetnega kliničnega centra pojasnjuje: "V zadnjih letih smo obravnavali več otrok zaradi zastrupitve s THC, pri čemer starost otrok nekoliko upada – povprečno so stari okoli 14 do 15 let. Poleg tega opažamo porast uživanja novih psihoaktivnih substanc, vključno s sintetičnimi kanabinoidi, ki jih pogosto zaznamo le z imunokemijskimi testi, saj vzorci urina in sline niso vedno dovolj občutljivi, zato jih velikokrat pošiljamo na sodno medicino."