Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA
Mladi brez težav do prepovedanih drog
Problematični najstnik

Mladi brez težav do prepovedanih drog

Od svetnice do priljubljene igrače: ime, ki skriva moč in pogum
Otroška imena

Od svetnice do priljubljene igrače: ime, ki skriva moč in pogum

Že poznate najboljšo spletno trgovino z igračami - UNIKASHOP
OGLAS
Novice

Že poznate najboljšo spletno trgovino z igračami - UNIKASHOP

Manj igrač, več sreče: strokovnjaki opozarjajo na nakupovalno pretiravanje
Novice

Manj igrač, več sreče: strokovnjaki opozarjajo na nakupovalno pretiravanje

Nihče mi ni povedal, kaj naj naredim: Kourtney Kardashian odkrito o materinstvu
Svet slavnih

Nihče mi ni povedal, kaj naj naredim: Kourtney Kardashian odkrito o materinstvu

Kaj storiti, ko najstnikovo obnašanje uide izpod nadzora?
Problematični najstnik

Kaj storiti, ko najstnikovo obnašanje uide izpod nadzora?

Neobvladljivo obnašanje pri najstnikih je pogosto zunanji znak intenzivnih čustev, s katerimi se ne znajo spoprijeti. Preverite, kako jim pomagati.

Kako ravnati, če ugotovite, da je vaš otrok nasilen do vrstnika?
Problematični najstnik

Kako ravnati, če ugotovite, da je vaš otrok nasilen do vrstnika?

Temeljni vzroki za medvrstniško nasilje najpogosteje izhajajo iz čustvenih, psiholoških in socialnih težav. Družinsko okolje in dinamika igrata pomembno vlogo, prav tako pa tudi otrokov občutek lastne vrednosti, zaradi katerega lahko verjame, da si lahko spoštovanje pridobi le z nadzorom in ustrahovanjem. Nasilno vedenje do vrstnikov je lahko posledica obrambnega mehanizma, pri katerem nasilnež na druge prenaša svoje negotovosti in strahove. V otrokovih očeh status nasilneža prinaša veliko več spoštovanja kot status žrtve.

Otroci, ki jim je doma preveč lepo, bodo pogosteje zavračali šolo
Šola in splet

Otroci, ki jim je doma preveč lepo, bodo pogosteje zavračali šolo

Ob začetku šolskega leta se mnoge družine soočajo z novimi vsakodnevnimi izzivi, kot so domače naloge, popoldanske dejavnosti in prilagoditev na zgodnejše ure vstajanja. Ta prehod je lahko velik izziv, še posebej, ko se nekateri otroci in najstniki začnejo vse pogosteje upirati obiskovanju šole.

Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Problematični najstnik

Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja

Hormonske in biološke spremembe, ki se odvijajo v telesu in možganih najstnika, znatno vplivajo tudi na spremembe in nihanje razpoloženja. S tem ko najstniki postajajo močnejši in večji, pa je pomembno, da jih učimo samoregulacije čustev in obvladovanja izbruhov ali morebitne agresije.

Hčerka je ukradla ličila – kako naj se starši pravilno odzovejo?
Problematični najstnik

Hčerka je ukradla ličila – kako naj se starši pravilno odzovejo?

Kaj storiti, ko odkrijete, da je vaš otrok ali najstnik kradel? To vprašanje si je nedavno zastavila tudi mamica na spletnem forumu, potem ko je izvedela, da je njena 14-letna hčerka ukradla ličila. Šok, sram, jeza in žalost – vse to so običajni odzivi. A ključno je, kako se kot starš odzvati, da otrok razume posledice in se iz tega nekaj nauči.

Preprečevanje medvrstniškega nasilja: Nasveti za starše in vloga družine
Problematični najstnik

Preprečevanje medvrstniškega nasilja: Nasveti za starše in vloga družine

Medvrstniško nasilje je žal vedno bolj prisotno v naših šolah, na ulicah in v družbenih omrežjih. Najnovejši primer se je odvil na eni od ptujskih ulic, kjer je skupina mladoletnikov, najverjetneje osnovnošolcev, napadla svojega sovrstnika.

Opozorilni znaki, ki kažejo na nasilnega otroka
Problematični najstnik

Opozorilni znaki, ki kažejo na nasilnega otroka

Ko govorimo o nasilju v družini, imamo običajno v mislih čustveno, fizično ali spolno nasilje enega od partnerjev. A nasilje v družini v resnici zajema vsako zlorabo, ki se pojavi v družinskih sistemih. Ena od pogosto spregledanih in stigmatiziranih je nasilje starejših otrok nad starši. Pogosto skušajo starši takšno vedenje ignorirati, pomiriti ali celo opravičevati, namesto da bi poiskali ustrezno obliko podpore.

Kako reagirati na otrokovo 'žuranje'?
Problematični najstnik

Kako reagirati na otrokovo 'žuranje'?

Povsem normalno je, da želi v najstniških letih otrok več časa preživeti skupaj s svojimi prijatelji na različnih zabavah. Prav je, da mu poveste, do katere ure je lahko zunaj. Kaj pa, če se ne drži dogovora s starši? Je takrat ustrezno kaznovanje? To temo nam je s koristnimi nasveti pomagal predstaviti zakonski in družinski terapevt Janez Logar.

Lahko slovenska dijakinja hodi v šolo, a ni ocenjena?
Problematični najstnik

Lahko slovenska dijakinja hodi v šolo, a ni ocenjena?

Hči želi obiskovati srednjo šolo, a hkrati ne želi prejemati ocen po klasični poti. Na koncu tudi ne bi pridobila formalne izobrazbe, saj je ne potrebuje, je pojasnila mamica. Preverite, kaj pravijo na ministrstvu za izobraževanje!

Ko najstniška hči šepne: Mama, noseča sem ...
Problematični najstnik

Ko najstniška hči šepne: Mama, noseča sem ...

Včasih se nosečnost enostavno zgodi. Nepričakovano, nehoteno in takrat, ko zanjo zares ni pravi čas. Eno izmed takšnih obdobij je zagotovo zanositev v času najstništva, ki sproži številne dileme, strahove in težka občutja. Kako se odzvati v takšnih primerih in kako svoji hčeri sočutno stati ob strani?

Problematični najstnik

Izpoved mame: 'Moja 15-letnica mi je strla srce'

Ponosna mama treh otrok, starih 11, 14 in 15 let je zapisala, da si nikdar v življenju ni predstavljala, da ji bo njena prvorojenka, 15-letna hči, kadarkoli lahko zadala tolikšno bolečino. Še posebej zato, ker je ljubeča in srkbna mama in svoje srce nosi na dlani. To je njena izpoved.

Izpoved mame: 'Moja 15-letnica mi je strla srce'
Arhiv člankov
Preverite razvoj otroka
Seznam porodnišnic
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu
1

Ljubljana

3

Maribor

5

Kranj

7

Jesenice

9

Nova Gorica

11

Postojna

13

Izola

2

Novo mesto

4

Brežice

6

Trbovlje

8

Celje

10

Slovenj Gradec

12

Ptuj

14

Murska Sobota

Anketa + Arhiv
Ste že postavili božično drevo?
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Kako velik bo vaš otrok?

Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.

Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.

Datum poroda

Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.

Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.

E-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Bibaleze.si.

Prišlo je do napake.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
'Včasih si ure potoval na obisk k sorodnikom, danes nam zadostuje en klic'
novice 'Včasih si ure potoval na obisk k sorodnikom, danes nam zadostuje en klic'
Colin Jackson: Od depresije do svetovnega rekorda, do ambasadorja upanja
šport Colin Jackson: Od depresije do svetovnega rekorda, do ambasadorja upanja
Dončić presenečen: ni vedel, da se poteguje za naziv najbolj seksi Slovenca
popin Dončić presenečen: ni vedel, da se poteguje za naziv najbolj seksi Slovenca
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
tv oddaje Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Vizita.si 5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Okusno.je Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
Zadovoljna.si Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
Moskisvet.com Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
Bibaleze.si To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Cekin.si Božična torta zamajala imperij modne ikone
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Dominvrt.si Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
Moskisvet.com To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1329