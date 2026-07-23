Poletje pred srednjo šolo: kako pripraviti najstnico na veliko spremembo

Prehod iz osnovne v srednjo šolo je ena večjih sprememb v življenju mladostnika. Nova šola, novi sošolci, zahtevnejši pouk in več samostojnosti lahko prinesejo občutek svobode, hkrati pa tudi negotovost. Strokovnjaki poudarjajo, da so spremembe v mladostništvu normalen del razvoja, pri katerem mladostniki potrebujejo tako podporo kot možnost, da postopoma prevzamejo več odgovornosti.

Najprej prisluhnite, ne rešujte takoj

Starši imajo pogosto željo, da bi otroku odstranili vse skrbi. Če najstnica pove, da jo je strah nove šole, je prvi odziv pogosto iskanje rešitev: "Saj bo vse v redu", "Vsi se bodo znašli". Čeprav so takšne besede dobronamerne, najstnik včasih najprej potrebuje občutek, da ga nekdo razume. Bolj pomaga vprašanje: "Česa te je najbolj strah?", "Kaj misliš, da bo najtežje?", "Se česa posebej veseliš?" Odprt pogovor pomaga mladostniku urediti misli in občutke ter mu pokaže, da se lahko na starše obrne tudi v trenutkih negotovosti.

icon-expand Prehod iz osnovne v srednjo šolo je ena večjih sprememb v življenju mladostnika. FOTO: Adobe Stock

Ne ustvarjajte dodatnega pritiska

Veliko najstnikov ob prehodu v srednjo šolo razmišlja o tem, kako jih bodo sprejeli novi sošolci. Skrbi jih videz, priljubljenost, ocene in vprašanje, ali bodo našli svojo družbo. Raziskave kažejo, da ima občutek pripadnosti šoli pomembno vlogo pri počutju mladostnikov, njihovem duševnem zdravju in uspešnem prilagajanju na novo okolje. (Centers for Disease Control and Prevention) Zato ni najboljši pristop: "Zdaj moraš res pokazati, kaj znaš." ali "V srednji šoli bo veliko težje, pripravi se." Čeprav je res, da srednja šola prinaša nove izzive, lahko pretirano poudarjanje težav poveča strah. Bolj pomaga sporočilo: "Zaupam ti. Ne bo vedno enostavno, ampak vem, da se boš znašla."

Naj poletje ne bo samo priprava na šolo

Starši pogosto želijo zadnje tedne počitnic izkoristiti za pripravo – nakup potrebščin, urejanje urnika in ponavljanje snovi. A najstnica pred veliko spremembo potrebuje tudi počitek. Počitnice so pomembne za regeneracijo, druženje in zmanjševanje stresa. Dovolj spanja, gibanje in čas brez šolskih obveznosti pomagajo mladostnikom ohranjati boljše počutje. (National Sleep Foundation) Namesto da bi bil avgust samo seznam opravil, naj ostane tudi čas za: - izlete, - druženje s prijatelji, - hobije, - sproščene pogovore.

icon-expand Nekatere najstnice se bodo v novi šoli hitro znašle, druge bodo potrebovale več časa. FOTO: Adobe Stock

Pomagajte ji razviti več samostojnosti

Srednja šola običajno prinese več odgovornosti. Najstnica bo morala sama skrbeti za urnik, naloge, prevoze in organizacijo časa. Poletje je odlična priložnost, da postopoma vadi samostojnost: - sama pripravi stvari za šolo, - načrtuje svoje obveznosti, - prevzame odgovornost za določene naloge doma, - se nauči bolje upravljati svoj čas. Podpora staršev pri samostojnosti ne pomeni, da otroka pustijo samega, ampak da mu dovolijo, da se uči skozi izkušnje.

Prvi dnevi bodo morda čudni in to je normalno

Nekatere najstnice se bodo v novi šoli hitro znašle, druge bodo potrebovale več časa. Prvi tedni so lahko mešanica navdušenja, utrujenosti in dvomov. Pomembno je, da starši ne pričakujejo, da bo otrok takoj našel najboljše prijatelje ali se počutil popolnoma samozavestno. Prilagajanje je proces. Namesto vsakodnevnega spraševanja: "Ali si že našla prijatelje?" lahko pomaga: "Kako se danes počutiš v novi šoli?"

Največ, kar lahko starši dajo, je občutek varnosti

Prehod v srednjo šolo je velik korak proti odraslosti. Najstnica želi postati bolj samostojna, vendar še vedno potrebuje varen prostor, kamor se lahko vrne. Najboljša priprava zato ni popoln načrt za vsako situacijo, ampak občutek: "Tudi če bo težko, nisi sama." Poletje pred srednjo šolo naj zato ne bo čas za ustvarjanje popolnega bodočega dijaka, ampak priložnost, da najstnici pokažete, da verjamete vanjo.