Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Pogovor z najstnikom brez tabu tem: Kako začeti?

Bibaleze.si
Najstniki 0
14. 12. 2025 02.28

Pogovor z najstnikom je lahko izziv, vendar so ključi do odprte in iskrene komunikacije izbira pravega trenutka, spoštljiv pristop ter postavljanje odprtih in spoštljivih vprašanj. Pomembno je, da se izogibate burnim odzivom, ostanete mirni in delite svoje izkušnje.

najstnik

Pogovor z najstnikom o težkih temah je lahko neprijeten, vendar je pogosto še huje, če o določenih stvareh ne govorimo. Včasih imamo občutek, da je težko pristopiti k najstniku, še posebej, če se ne želi pogovarjati. Vendar pa lahko s pravimi vprašanji začnete težke pogovore in najstnika spodbudite k bolj odprti komunikaciji.

V današnjem času je to še posebej težko, saj vpliv družbenih omrežij in vprašanja, kot so nasilje, droge, spolnost in pritisk vrstnikov, postavljajo nove izzive. Čeprav so ti pogovori neprijetni, je pomembno, da se soočimo z njimi.

Izberite pravi trenutek in prostor

Pomembno je, da za težke pogovore izberete primeren trenutek, ko sami niste pod stresom, seveda enako velja za najstnika, na primer ne takoj po šoli ali med nakupovanjem. Poiščite tudi miren in zaseben prostor.

Pogovor z najstnikom je lahko izziv.
Pogovor z najstnikom je lahko izziv. FOTO: Adobe Stock

Vprašanja postavljajte s spoštovanjem

Vprašanja naj bodo radovedna in s spoštovanjem, ne z agresijo. Pustite, da najstnik izrazi svoje mnenje, in ga ne obsojajte.

Ostanite mirni

Ko postavljate vprašanja, ohranite miren ton in obnašanje. Če boste nemirni ali delovali napadalno, ne boste dosegli želenega rezultata.

Delite svoje izkušnje

Če imate izkušnje, ki so relevantne za pogovor, jih delite. Tako bo vaš otrok videl, da razumete, kaj preživlja.

Zahvalite se za odprtost

Na koncu pogovora se zahvalite svojemu najstniku za odprtost. To bo okrepilo njegov občutek, da se lahko vedno obrne na vas.

Kako ostati povezan z najstnikom?
Preberi še
Kako ostati povezan z najstnikom?

Pogovor z najstnikom – primerna vprašanja

S pravimi vprašanji in odprtim pristopom boste spodbudili svojega otroka, da se pogovarja o težkih temah. Če se vaš najstnik ali najstnica težko odpre, poskusite z zabavnimi in odprtimi vprašanji, ki spodbujajo komunikacijo.

Za najstnika:

Kaj je bilo najbolj smešno, kar si storil, da bi pritegnil dekle?

Kaj te najbolj pritegne pri prijatelju?

Katera pesem ti je trenutno najljubša?

Kakšen je tvoj sanjski poklic?

Za najstnico:

Kateri je tvoj najljubši spomin?

Katera aplikacija je tvoja najljubša?

Kaj bi spremenila pri mojem načinu starševstva?

Kdo je tvoj najljubši učitelj?

Zanimiva vprašanja:

Če bi bil/a neviden/a za en dan, kaj bi počel/a?

Kaj je najstarejša stvar, ki jo uporabljaš?

Katera pesem te vedno spravi v smeh?

Težke teme in vprašanja:

Ali čutiš pritisk v šoli?

Kako bi se soočil/a z nasilnežem?

Se strinjaš s trenutno zakonsko starostjo za pitje, kajenje in volitve? Zakaj?

Kaj storiti, ko najstnikovo obnašanje uide izpod nadzora?
Preberi še
Kaj storiti, ko najstnikovo obnašanje uide izpod nadzora?

Vir: mother.ly

najstnik pogovor spolnost seks nasilje
Prejšnji članek
Najstniki

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike

Naslednji članek
Problematični najstnik

Mladi brez težav do prepovedanih drog

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1440