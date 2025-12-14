Pogovor z najstnikom brez tabu tem: Kako začeti?

Pogovor z najstnikom o težkih temah je lahko neprijeten, vendar je pogosto še huje, če o določenih stvareh ne govorimo. Včasih imamo občutek, da je težko pristopiti k najstniku, še posebej, če se ne želi pogovarjati. Vendar pa lahko s pravimi vprašanji začnete težke pogovore in najstnika spodbudite k bolj odprti komunikaciji. V današnjem času je to še posebej težko, saj vpliv družbenih omrežij in vprašanja, kot so nasilje, droge, spolnost in pritisk vrstnikov, postavljajo nove izzive. Čeprav so ti pogovori neprijetni, je pomembno, da se soočimo z njimi.

Izberite pravi trenutek in prostor

Pomembno je, da za težke pogovore izberete primeren trenutek, ko sami niste pod stresom, seveda enako velja za najstnika, na primer ne takoj po šoli ali med nakupovanjem. Poiščite tudi miren in zaseben prostor.

icon-expand Pogovor z najstnikom je lahko izziv. FOTO: Adobe Stock

Vprašanja postavljajte s spoštovanjem Vprašanja naj bodo radovedna in s spoštovanjem, ne z agresijo. Pustite, da najstnik izrazi svoje mnenje, in ga ne obsojajte. Ostanite mirni Ko postavljate vprašanja, ohranite miren ton in obnašanje. Če boste nemirni ali delovali napadalno, ne boste dosegli želenega rezultata. Delite svoje izkušnje Če imate izkušnje, ki so relevantne za pogovor, jih delite. Tako bo vaš otrok videl, da razumete, kaj preživlja. Zahvalite se za odprtost Na koncu pogovora se zahvalite svojemu najstniku za odprtost. To bo okrepilo njegov občutek, da se lahko vedno obrne na vas.

Pogovor z najstnikom – primerna vprašanja

S pravimi vprašanji in odprtim pristopom boste spodbudili svojega otroka, da se pogovarja o težkih temah. Če se vaš najstnik ali najstnica težko odpre, poskusite z zabavnimi in odprtimi vprašanji, ki spodbujajo komunikacijo. Za najstnika: Kaj je bilo najbolj smešno, kar si storil, da bi pritegnil dekle? Kaj te najbolj pritegne pri prijatelju? Katera pesem ti je trenutno najljubša? Kakšen je tvoj sanjski poklic? Za najstnico: Kateri je tvoj najljubši spomin? Katera aplikacija je tvoja najljubša? Kaj bi spremenila pri mojem načinu starševstva? Kdo je tvoj najljubši učitelj? Zanimiva vprašanja: Če bi bil/a neviden/a za en dan, kaj bi počel/a? Kaj je najstarejša stvar, ki jo uporabljaš? Katera pesem te vedno spravi v smeh? Težke teme in vprašanja: Ali čutiš pritisk v šoli? Kako bi se soočil/a z nasilnežem? Se strinjaš s trenutno zakonsko starostjo za pitje, kajenje in volitve? Zakaj?